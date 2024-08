La YouTuber che aveva sconfitto il cancro con la cucina vegana è morta di cancro

La donna, diventata vegana crudista dopo che le è stato diagnosticato un cancro, è morta, nonostante avesse dichiarato più volte che la sua dieta aveva curato la malattia.

Mari Lopez, YouTuber dal Texas che aveva pubblicato un famosissimo vlog insieme alla nipote, Liz Lopez, sull’account chiamato Liz & Mari, è morta a causa di un cancro al quarto stadio a gennaio. Liz ha postato un video su YouTube domenica annunciando la morte di Mari e attribuendola alla decisione della zia di volersi sottoporre alla radioterapia e all’interruzione della sua dieta vegana crudista.

Stando all‘Evening Standard Mari aveva cambiato la sua dieta nel momento stesso in cui le era stato diagnosticato il cancro, che si è poi esteso a polmoni e ossa.

Nel 2016, nel video intitolato “Stage 4 Cancer Natural Transformation”, Mari ha parlato della sue depressione e del suo alcismo e ha raccontato che dopo aver scoperto il cancro si è rivolta a Dio. È stato questo che l’ha portata a cambiare radicalmente la sua dieta. Dio “mi ha mostrato la via”, ha spiegato ai suoi utenti, “mentre ero al computer è spuntato fuori qualcosa sui succhi”.

Subito dopo la donna ha iniziato una dieta fatta di frullati a base di ingredienti crudi e ha eliminato carne, latticini, zucchero e alcol. Sosteneva che il suo cancro fosse sparito in tre mesi. Nello stesso video del 2016 Mari dichiarava: “Ho cominciato a bere succhi a ottobre […] 90 giorni e tutto era ritornato normale. Quando sono tornata dai dottori a Febbraio […] non riuscivano più a trovare il cancro.” Da allora lei e Liz hanno pubblicato sul loro canale video frullati ed esperienze di altri malati di cancro che seguivano una dieta vegana crudista.

Nonostante questo, a dicembre dell’anno scorso, il cancro di Mari è tornato. Stando alla dichiarazione della nipote, nel video pubblicato la scorsa domenica, questo ha spinto Mari a cominciare la radioterapia e a terminare la sua dieta di succhi.

Nel video Liz ha dichiarato che l’interruzione della zia della sua “dieta vegana crudista fatta di frullati” ha causato la sua morte. Ha detto ai suoi utenti “Mia zia è morta a dicembre perché il suo cancro è tornato. Era inconsistente nella sua dieta e nella sua vita spirituale”.

E in aggiunta: “Mia zia non beveva frullati quando le è stato diagnosticato, e ha scelto di sottoporsi a radiazioni e chemio”.

L’idea che alcuni alimenti crudi o diete vegane possano curare le malattie fa parte di un trend molto pericoloso spinto da una parte dell’industria del wellness. La blogger Deliciously Ella sostiene che la sua Sindrome Tachicardia Posturale – malattia cronica che causa affaticamento e vertigini – è stata curata dal suo cambio di dieta, mentre altre blogger hanno mentito spudoratamente riguardo agli effetti curativi delle diete purificanti.

Nel 2016, un militare britannico è morto dopo un trattamento di un resort californiano che sosteneva che la dieta alcalina potesse far guarire dal cancro, attraverso flebo di soluzioni di bicarbonato di sodio.

Rebecca McManamon, oncologa e dietista della British Dietetic Association, ha riferito a MUNCHIES via mail: “Non raccomanderei l’approccio del clean eating per curare il cancro. Non c’è neanche una definizione scientifica ‘clean eating diet’“.

E continua: “Le persone possono scegliere un’alimentazione vegana per molte ragioni, e se lo fanno, un dietista dovrebbe supportarle durane i loro trattamenti. Molto spesso i malati di cancro hanno bisogno di più energie e proteine, quindi dobbiamo tenere il passo con l’aumento della richiesta del corpo, per proteggere i muscoli e la perdita di peso, gli effetti collaterali peggiori dei trattamenti.”



Questo articolo è apparso originariamente su MUNCHIES UK