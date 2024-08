Nessuno si è accorto che Yung Lean ha pubblicato due EP la settimana scorsa

Yung Lean contiene moltitudini: è un uomo dai gusti vari, e quindi crea suoni vari e fa musica con più di un nome. Uno dei suoi alter ego è jonatan leandoer127—che poi sarebbe il suo nome, Jonatan Leandoer Håstad—con il quale ha recentemente pubblicato due EP e un singolo. E, finché l’utente di Reddit Sophiacoolerthanu non si è accorta della cosa su Soundcloud e non l’ha postata su /r/hiphopheads, poche persone avevano battuto ciglio.

Il motivo, naturalmente, è che Lean stesso non ha condiviso o promosso le tracce tramite alcun profilo social di Yung Lean, come sarebbe lecito aspettarsi da ogni musicista che carica da sé la propria musica. Se siete dei veri fanatici che seguono jonatan leandoer127, avrete notato un aggiornamento su Facebook o direttamente le tracce caricate su Soundcloud. Invece di promuoversi usando la enorme fanbase di Yung Lean, il nostro ha lasciato che il progetto facesse la propria vita, mossa inaspettata in un’industria satura in cui gli artisti fanno di tutto per essere notati e spiccare sulla massa.

Per quanto riguarda la musica, i due EP sono Katla (prodotto da Palmistry) e Psychopath Ballads (che contiene canzoni già sentite sul canale di jonatan leandoer127). Entrambi sono, nella tradizione di jonatan leandoer127, piuttosto distanti dalle sonorità di Yung Lean: Katla tocca il R&B da cameretta (“Helvetet & Jag”) e contiene un passaggio recitato da Paradiso Perduto messo in musica, quindi può piacere proprio a tutti! Psychopath Ballads è altrettanto vario, con una chiara influenza dell’idolo di Yung Lean Daniel Johnston (“On the Road”) e anche, vi dirò, dei lampi emo (“Primal Fear”).

Per finire c’è il singolo “Toxic” che suona un po’ come Kevin Abstract alla voce di una band shoegaze (cioè fichissimo), e tutti insieme rappresentano una solida testimonianza della creatività di Lean, della sua voglia di creare musica per il gusto di farlo, del suo talento (fanculo gli hater) e della sua versatilità. Speriamo che continui a nascondere queste chicche su Soundcloud per molto tempo.



