Come vivono i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 21 anni in quattro città del mondo? Zaza Bertrand è partita dalla sua città natale, Gand, e si è poi spostata a Panama, al Cairo e a Tokyo. Non è andata in cerca di momenti particolari, ma ha fotografato i comportamenti dei giovani e le tensioni tra di loro. Nelle città visitate da Zaza, i ragazzi si comportano in modo pressoché identico, e le sue immagini ci sono piaciute molto.