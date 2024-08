Cose da sapere su “ZIPLOC” il nuovo freestyle di Tyler, The Creator

Ieri Tyler, The Creator, cioè l’autore di uno dei migliori album rap dell’anno—Flower Boy, che trovate qua tradotto e spiegato—ha pubblicato ieri un nuovo freestyle. Si intitola “ZIPLOC”, che letteralmente è “SACCHETTO DEL FREEZER”, quelli che si chiudono ermeticamente con l’aggeggino di plastica. “I’m in my ziploc”, dice verso la fine del verso, a ricalcare l’espressione “I’m in my bag”—”Sono nella mia zona”, o ancora “Sono al massimo”, “Sono concentrato”. Dura un minuto e mezzo ed è stato registrato in una sola take, se ci dobbiamo fidare di quello che dice Tyler stesso appena prima di cominciare a rappare.



“ZIPLOC”—che potete ascoltare qua sopra—è un pezzo breve ma dal testo pieno di spunti interessanti, soprattutto considerata la potenza di un rapper che ha appena avuto le palle di parlare candidamente della sua bisessualità (o omosessualità, non importa). Qua sotto trovate la traduzione e la spiegazione del significato delle sue parti più significative.

“ZIPLOC” usa la strumentale di “4:44” di JAY-Z

È una produzione di No I.D., basata su un sample di “Late Nights & Heartbreak” di Hannah Williams & The Temptations.

Tyler parla apertamente del suo ragazzo

Tyler comincia il freestyle parlando del suo ragazzo, soprannominato “Grape” (“Chicco d’uva”), e ci butta dentro riferimenti alla sua amata bici e ad E.T.: “Che senso ha essere ricco se quando ti svegli sei solo? / Che senso ha tornare a casa se non c’è nessuno ad aspettarti? / Fanculo, prendo la mia bici, mi alzo in volo e telefono casa / E pedalo per la città a manubrio largo / Con quel ragazzo alto e pallido che ho incontrato l’anno scorso / Grape, è così che lo chiamo; amore, è quello che provo.”

Tyler <3s Converse

Verso la metà del pezzo, il nostro si prende bene per quanto sono finite alla svelta le sue sneaker in collaborazione con Converse: “Quelle Golf Le Fleur Unos perché Puma non è roba nostra / Ventimila paia vendute in tre secondi“.

A Tyler non piace la purple :(

Tyler prende posizione e butta nella strofa una presa per il culo a chi beve purple: “Metti la Fanta nel tuo veleno così è più facile sipparla, eh?“.

Tyler è un po’ triste di non essere arrivato primo in classifica (ma si prende bene con Meek Mill, e allora è ok)

Verso la fine del freestyle Tyler lamenta di aver perso il primo posto in classifica—avendo venduto mille copie in meno del nuovo, noioso LP di Lana del Rey—e si complimenta con Meek Mill, arrivato terzo: “La mia merda è leakata due settimane prima della data di pubblicazione / La prima settimana, ho fatto quello che dovevo fare, a mille copie dal primo posto, ho battuto Meek / Shout out a Meek! Due negri in top 3 alla prima settimana!“

