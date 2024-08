Guarda la mappa delle zone più rumorose di Milano

Per quanto se ne senta parlare da decenni, l’inquinamento acustico è raramente percepito come davvero pericoloso—per chi vive in città è più che altro un fastidio fisiologico. Ma secondo l’OMS è la seconda causa più grave di problemi di salute ambientali dopo l’inquinamento dell’aria, e causa rischi reali come pressione alta, disturbi cardiovascolari, infarti, ictus e disturbi del sonno.

Proprio per questo, a gennaio, l’Unione Europea ha lanciato un ultimatum all’Italia per conformarsi alla direttiva che prevede la realizzazione di mappe acustiche per le città più esposte, come primo passo per elaborare piani mirati di intervento. E tra queste città c’è sicuramente Milano—la cui ultima mappa ufficiale risale al 2013.

Videos by VICE

Ora la piattaforma immobiliare Homepal ha commissionato a Reality un’indagine sulle zone più rumorose della città. La ricerca è impostata su una scala che va dai 20-25 decibel (fruscio di foglie, indicato con un rasserenante verde prato) ai 120-130 (clacson a un metro e decollo di un aereo, rappresentato dal rosso).

Anche l’università Bicocca sta lavorando a un progetto simile, guidato dal professor Giovanni Zambon e che ha preso a campione la zona 9, dove sono stati nascosti 24 microfoni che rilevano i rumori ambientali aggiornando in tempo reale una mappa dinamica.

Le soglie di tolleranza indicate dal Comune di Milano per le diverse aree. I valori tra parentesi indicano il livello massimo diurno e notturno di rumore. Grafico via Homepal.

Dai due progetti emerge una mappa del rumore a Milano, con picchi lungo le circonvallazioni e le vie trafficate come viale Fulvio Testi e via Fermi. Ma anche aree più centrali e meno trafficate come via Solferino sfondano i 70 decibel. La scoperta è che oltre 550mila milanesi sono esposti a soglie del rumore superiori a 65 decibel (considerati soglia critica), mentre il 22 percento vive in aree in cui si raggiungono i 70 decibel.

Mappa del rumore diurno a Milano. Grafico via Homepal.

È strano poi come in zone rosse-arancioni compaiano improvvisamente anche chiazze verdi di pace campagnola, dove il numero di decibel è quello di una biblioteca comunale. È il caso per esempio di alcune parallele di corso Buenos Aires, al riparo dai rumori molesti grazie ai palazzi della via principale che fanno da scudo. Se cercate una casa tranquilla a Milano, paradossalmente in Porta Venezia potreste trovarla. Sconsigliate invece Moscova, Porta Romana, Garibaldi e Wagner.

Mappa del rumore notturno a Milano. Grafico via Homepal.

Segui Laura su Twitter.