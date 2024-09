Zuma riporta la psichedelia alla gente

I festival estivi giganti con i mega palchi e i braccialetti e i venditori di alcolici ambulanti sponsorizzati hanno il loro fascino. Dev’esserci un motivo se sono uno dei giri d’affari più ampi della musica negli ultimi tempi, a parte l’All Tomorrow’s Parties che, poverino, abbiamo visto tutti com’è andato a finire. Però, siamo onesti, sono un po’ spersonalizzanti. La massa di persone ti schiaccia, le divisioni tra V.I.P. e non-V.I.P. ti opprimono, i baristi mettono troppo ghiaccio nel tuo drink.

A Milano, il primo weekend di giugno, succede qualcosa di diverso. Si chiama Zuma ed è un festival organizzato da una “alleanza galattica” di realtà Do It Yourself italiane—alcune etichette, alcune agenzie di promozione indipendenti, negozi di dischi, collettivi: Black Sweat Records, La Società Psychedelica, Ca’ Blasé, SOTTO, Guscio Sound, TRoK!, Volume, Legno, Bigshot, Sleep Collective, Reverend’s Shop. Tra il 2 e il 4 giugno prenderanno possesso di CasciNet, una cascina di campagna all’estremità Est di Milano gestita da un’associazione culturale orientata all’ecosostenibilità, e la riempiranno di musica psichedelica non-stop per 72 ore di follia, pace, amore, prezzi umani e attitudine DIY.

Oggi il festival ha annunciato i primi nomi della line-up, e sono già da rimanere a bocca aperta. In primis ci sono i Futuro Antico, leggendaria formazione tra elettronica sperimentale e ricerca etnomusicale italiana attiva tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, riformata per l’occasione. Poi si esibiranno i fluo-cosmonauti Rainbow Island, gli Halfalib con il loro pop psichedelico acido, il mago del synth modulare DSR Lines e l’outsider-rock’n’roll psichedelico di Björn Magnusson. E questi sono soltanto i primi cinque, molte sorprese sono ancora in arrivo.

