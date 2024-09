Ascolta il mix con tutti gli ospiti di Zuma

È un grande giorno: il sole splende, è mercoledì quindi da domani inizia il weekend e avete appena ritrovato quella maglietta tie-dye che pensavate di aver perso nell’ultima gita in montagna dell’estate scorsa, tutti fatti di funghetti e persi nel cielo. Ma non finisce qui: stamattina è arrivato l’annuncio definitivo della lineup del nuovo festival milanese Zuma, che ci aveva già fatto prendere molto bene qualche tempo fa con i primi nomi. Ecco l’appello completo:

Ho tentato di riassumere in pochi nomi la spettacolarità di questa lineup votata esclusivamente al rimescolamento delle sinapsi e che sicuramente produrrà effetti estremi sulla psiche collettiva del pubblico di fricchettoni che popolerà il festival, ma è inutile, non ce la faccio. Il tutto è troppo più grande della somma delle parti. Allora, invece di citarli tutti con fastidioso entusiasmo, lascerò che a parlare sia il mix-compilation che ha preparato apposta per Noisey l’organizzazione del festival, che condensa in circa mezz’ora tutta la potenza psichedelica dei suoi artisti, dalla tradizione indiana di Mandolin Sisters e Pandit Ritwik Sanyal alla neopsichedelia in sgargiante 3D dei Rainbow Island, passando per i mostri sacri Embryo e Futuro Antico. Ascoltalo qua sotto.

Videos by VICE

Zuma si svolgerà dal 2 al 4 giugno a CasciNet, Milano Est. Tutte le informazioni che ti servono sono qui. Per non scordartelo, partecipa all’evento su Facebook.

Le illustrazioni, per gentile concessione di Zuma, sono di Vito Manolo Roma.



Segui Noisey su Twitter e Facebook.