Zuppa vegana di zucca e latte di cocco

Porzioni: 6

Preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

2,4 kg di zucca

60 ml di olio di canola

1 ½ cucchiaino di noce moscata

¼ cucchiaino di peperoncino di Caienna

sale e pepe nero macinato fresco

3 rametti di citronella, finemente affettata

1 pezzo di galanga, sbucciata e grossolanamente affettata

4 peperoncini thailandesi

3 g di sedano, grossolanamente affettate

2 carote, sbucciate e grossolanamente affettate

2 cipolle bionde, grossolanamente affettate

4 foglie di combava, grossolanamente tritate

1 mazzetto di coriandolo con i gambi, tagliati, più altre foglie per guarnire

5 spicchi d’aglio, sminuzzati

2 cucchiai di zenzero grattugiato

386 ml di latte di cocco

66 g di yogurt di cocco

Procedimento

1. Scalda il forno a 190°C. Affetta finemente una zucca nel senso della lunghezza in cerchi larghi mezzo centimetro. Togli i semi. Taglia a metà la restante zucca e trasferisci i semi in un colino insieme agli altri. Taglia la zucca in fette di 2,5 cm e metti da parte. Scola i semi e asciugali bene. Trasferisci i semi e le rondelle di zucca in due teglie separate ricoperte di carta da forno e condiscile con un cucchiaino e mezzo d’olio, 1/4 cucchiaino di noce moscata, metà del peperoncino, sale, pepe. Cuoci finché i semi non sono croccanti e la zucca dorata (circa 25 minuti per i semi e 20 minuti per la zucca).

2. Scalda 2 cucchiai d’olio in una pentola grande a fuoco medio-alto. Aggiungi citronella, galanga e peperoncini e cuoci finché non sono morbidi e fragranti, circa 1 minuto. Aggiungi sedano, carota e metà cipolla e cuoci 5 minuti, finché non si sono ammorbiditi. Aggiungi makrut, coriandolo e il restante cucchiaino di noce moscata. Copri con 1,8 l d’acqua e porta a ebollizione. Mantieni il bollore e cuoci, coperta, finché non risulta piena di sapore – circa 45 minuti. Filtra.

4. Scalda il rimanente cucchiaio d’olio in una pentola grande a fuoco medio-alto. Aggiungi la restante cipolla e cuoci finché non è traslucido, circa 3 minuti, poi aggiungi aglio e zenzero. Cuoci finché non è fragrante (un altro minuto) poi versa dentro il resto del brodo, la zucca a pezzetti e il latte di cocco. Porta a ebollizione, poi riduci il calore per farla sobbollire. Cuoci finché la zucca non è morbida – circa 25 minuti. Lascia leggermente raffreddare poi, lavorando a gruppi, trasferisci in un blender e riduci in purea. Rimetti nella pentola e aggiusta di sale e pepe. Mantieni calda.

5. Dividi nelle ciotole e servi con yogurt di cocco, pepite, foglie di coriandolo e rondelle di zucca.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.