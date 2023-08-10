シンガポールでギャングのボスになるまで By Shawn Woody Motoyoshi August 9, 2023, 11:20pm Share: X Facebook ShareCopied to clipboard ワイ・キーはかつて、シンガポールで悪名の高いギャング〈24義海金〉の構成員だった。24義海金は、シンガポールに渡った中国系移民によって立ち上げられた秘密結社の分派だ。彼は暴動、ドラッグ、様々な悪行によって3度逮捕された後、陶芸家に転身した。 Tagged:Bad Blood, gang, ドラッグ, ヤクザ, 薬物 Share: X Facebook ShareCopied to clipboard MoreFrom VICE 145万年前の人類は〈共食い〉をしていた？ 07.17.23 By Becky Ferreira 韓国・釜山で究極の深夜メシを巡る 07.12.23 By Shawn Woody Motoyoshi なぜアルコールの研究はこれほど矛盾するのか？ 07.09.23 By Magdalene Taylor サソリの猛毒を吸引する〈サソリ喫煙〉 07.05.23 By Shawn Woody Motoyoshi