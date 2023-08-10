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シンガポールでギャングのボスになるまで

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ギャング　薬物　ドラッグ　逮捕　ポン中
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ワイ・キーはかつて、シンガポールで悪名の高いギャング〈24義海金〉の構成員だった。24義海金は、シンガポールに渡った中国系移民によって立ち上げられた秘密結社の分派だ。彼は暴動、ドラッグ、様々な悪行によって3度逮捕された後、陶芸家に転身した。

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