10 jaar ‘2 girls 1 cup’: wie zat er achter de goorste video ooit?

10 jaar geleden veranderde 2 Girls 1 Cup het internet. Maar wat is er eigenlijk gebeurd met de makers van de film? Een journalist van MEL magazine zocht het uit.

De regisseur

Marco Fiorito had nooit gedacht dat hij een viralhit zou scoren met een film over een ijshoorntje en twee poepende meisjes. Hij wilde, zoals hij zelf aangaf in een verklaring aan een rechtbank in de VS, alleen maar een kleine fetishgemeenschap bedienen van scat-porno, en geen oma’s in Amerika een hartaanval geven.

Fiorito begon in 1996 samen met zijn vrouw Letícia films op te nemen. Hij verkocht ze toen nog met zijn productiehuisje MFX via krantenadvertenties in São Paulo. Zijn eerste internationale succes was Hungry Bitches.

2 Girls 1 Cup was een klein stukje van die video dat werd verspreid door mensen op het internet. Fiorito verloor vrijwel meteen de controle over de distributie van de film.

De regisseur heeft er alleen nooit iets aan gehad. Hij heeft nooit meer een internationale viral gehad, en het is angstvallig stil rondom hem geworden.

Hij heeft nooit interviews gegeven, maar dat betekent niet dat hij is gestopt. Alleen dat hij weer films gingen maken voor zijn normale publiek van scat-pornoliefhebbers. Zijn bedrijf MFX evolueerde in NEWMFX (“NEWMFX IS THE HOME OF THE BEST SEX, MILF AND BIG BOOBS”), met nieuwe klassiekers als New Vomit in Brazil en New Piss in Brazil. Maar geen van deze titels zorgde voor zoveel boze grootmoeders of kotsende studenten als 2 girls 1 cup dat deed.

De Adviseur

Marco Fiorito is nooit gestraft, maar Danilo Croce, een Braziliaanse advocaat die destijds in Florida woonde, wel. Hij runde fetishwebsites, en hij was zijn partner te snel af toen hij de porno van MFX in de VS begon te verkopen.

Hij verdiende daar flink geld mee, maar hij werd wel het doelwit van de FBI, die tijdens de Bush-administratie hard optrad tegen hardcore pornografie. In 2006 werd Croce gearresteerd in Florida, net te vroeg om te kunnen profiteren van het succes van 2 girls 1 cup. Hij werd veroordeeld voor de verkoop van Toilet Man 6, moest een boete van 98.000 dollar betalen en werd teruggestuurd naar Brazilië. Jammer dan.

De acteurs

Mensen die geloven dat er gebruik gemaakt werd van de twee actrices, hebben het mis. Karla en Latifa zijn nog altijd actief. En ze dragen hun titel “best actrices of NEWMFX” met trots.

2 Girls 1 Cup was niet eens hun hoogtepunt. Het is niet de ergste, grofste of goorste video die ze hebben opgenomen. Het vertegenwoordigt alleen het moment dat het internet besloot een kleine fetishgemeenschap te bombarderen tot een wereldwijd fenomeen.

Fiorito suggereerde in de rechtbank zelfs dat Karla en Latifa helemaal geen poep hebben gegeten: “Ik maak vaak films waarbij helemaal geen poep wordt gegeten, maar chocola. Veel acteurs zijn contractueel verzekerd dat ze nooit poep hoeven te eten.” Maar of dit ook geldt voor Karla en Latifa, werd niet helemaal duidelijk.