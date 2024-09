10 redenen waarom ‘Believe’ van Cher de beste clubplaat ooit is

Drie violen en een trommel en een fluit, Cher wordt morgen 71. Een goed moment om eens stil te staan bij de diva en haar in het zonnetje te zetten op de enige manier die we kennen: een van haar liedjes helemaal kapot analyseren en er een lijstje van maken. Nou ja, het was dat, of de clip voor If I Could Turn Back Time namaken. Helaas lukte het niet op tijd om een enorm fallisch kanon en een groot oorlogsfregat te vinden. Ach ja.



Believe, het meesterwerk uit 1998, stond wekenlang in de hitlijsten. Een kunstwerk dat in één adem genoemd wordt met Ulysses en Goldbergvariaties van Bach. Het is het bewijs dat de mens in staat is dingen te creëren die groter zijn dan het leven zelf.



Het is daarnaast ook een heel mooi lied. Hier zijn tien redenen waarom Believe van Cher de grootste clubtrack aller tijden is.





1. De intro is sick

Serieus, de intro klinkt alsof de beste pil die je ooit nam inslaat.



Videos by VICE

2. Het is emotioneel en feestelijk.

Believe is zo’n beetje het meest emotionele lied ooit gemaakt. Mocht je nieuw zijn in de wereld van emotionele liederen, die zien er ongeveer zo uit: een kickdrum die zoiets zegt als ‘krijg de tering’, een mierzoete maar toch enorm herkenbare tekst en je moet er lekker op kunnen janken. Denk Pretty Green Eyes van Ultrabeat of Another Chance van Roger Sanchez. Van alle emotionele liedjes is Believe het emotioneelst en het hardst.



3. De tekst is een poëtisch meesterwerk

“No matter how hard I try/you keep pushing me aside.” Zelfs Leonard Cohen kon het gevoel van zwelgen in een poel van je eigen romantische kots niet zo goed verwoorden. Als eerste zin van een lied wordt-ie enkel geëvenaard door “Ik doe de deur dicht/straten lijken te huilen/wolken lijken te vluchten/ik stap de bus in.” Het mooie van Believe is dat het gemaakt is om in een kitscherige club te horen na negen glazen wijn en een shotje dat je echt niet had moeten drinken. Dat is, zoals je ongetwijfeld weet, een prima moment om over al je romantische mislukkingen na te denken. Proost!



4. Het is extreem catchy

Dat gitaartje in het refrein is alsof God over je heen pist. Op een goede manier. Het zit in je hoofd nu, geef maar toe. Je zit het nu zachtjes te neuriën op je werk. Toch? Jaaaa.



5. Chers stijl is ongeëvenaard.

De look van Cher in deze clip is de beste sinds mensen met dierenvellen uit een grot kwamen kruipen.





6. Cher gebruikte autotune voordat autotune een ding was.

Ik weet niet of iemand nog iets geeft om autotune, maar de manier waarop Cher het gebruikt is het bewijs dat het, in elk geval tijdelijk, een fantastisch technologisch snufje was. Het geeft Believe een vreemde – bijna perverse – intimiteit. Alsof Cher haar gevoelens alleen maar kan overbrengen door de stem van een robot te gebruiken.



7. Liefhebbers van karaoke zullen altijd van dit lied houden

De autotune is ook heel leuk om na te doen. Het is een klassiek karaokelied, waarmee je iedereen kunt versieren.





8. Believe vangt de essentie van een geweldig avondje uit



Believe is het geluid van elke fantastische avond die je ooit hebt meegemaakt, gecondenseerd tot drie minuten en 55 seconden onvervalst genot. Het klinkt als breezers en taxi’s en sigaretjes en broodjes döner en dat moment dat de zon opkomt en jij en je vrienden besluiten om de hele dag wakker te blijven. Tot er iemand out gaat en de hele boel verneukt.



9. Dit lied maakte Cher weer relevant.

Voor Believe was Cher een relikwie uit een niet zo heel ver verleden, een artiest die alleen nog geboekt werd op feestjes met als thema ‘foute avond’. Toen kwam Believe en de rest van het verhaal ken je.

10. Bek dicht en meezingen.

“DO YOU BELIEEEEEEEEEEEEEEEEEEVE IN LIFE AFTER LOVE?????????????? I CAN FEEL SOMETHING INSIDE ME SAY ‘I REALLY DON’T THINK YOU’RE STRONG ENOUGH.”





Gefeliciteerd, Cher!

Dit artikel verscheen eerder op THUMP UK.