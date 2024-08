Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een mannelijke heks

In sprookjes worden heksen meestal neergezet als gemene vrouwen die anderen kwaad doen. In de middeleeuwen werden ze vervolgd en op brandstapels gezet of met een steen om de nek in het water gegooid. Volgens het internet is een heks een vrouw die over toverkrachten beschikt. Lange tijd werd gedacht dat het wijze, oude vrouwen waren die in het bos op zoek gingen naar kruiden voor enge toverdrankjes. Kortom: de heks van weleer had wel een goed pr-bureau kunnen gebruiken.

Tegenwoordig zijn heksen vaak jonge mensen met een interesse in het spirituele. Ze geloven dat ze kracht kunnen putten uit de natuur. Het is vandaag de dag zelfs mogelijk een opleiding tot heks te volgen. Moderne heksen zitten op Twitter en Instagram, waar ze bijvoorbeeld foto’s delen van hun altaar.

Blijkbaar is het zijn van een heks tegenwoordig niet meer voorbehouden aan vrouwen. Ik sprak een mannelijke heks en vroeg wat hekserij nou precies is en hoe hij omgaat met het idee dat een heks meestal een vrouw is.

VICE: Ha Eric, hoe word je een heks?

Eric: Allereerst wil ik af van het stigma dat kleeft aan het woord ‘heks’. Heksen hebben een slechte naam omdat mensen vaak terugdenken aan de heksenvervolgingen uit de middeleeuwen. Maar een heks is eigenlijk gewoon wijs iemand met verstand van kruiden, maanstanden en de werking van stenen. Je wordt geen heks, je bent het.

Op mijn dertiende kwam ik in aanraking met wicca en op mijn zestiende kwam ik er openlijk voor uit dat ik een heks ben. Kort daarvoor liet een groepje kennissen me inzien wat hekserij precies inhield en danste en zong ik voor het eerst in een cirkel samen met andere heksen onder de maan. Tijdens Samhain – het nieuwjaarsfeest van de hekserij waarmee we vieren dat onze god en daarmee de natuur sterft om zich vervolgens klaar te maken voor zijn wedergeboorte in de lente – besefte ik me dat ik mijn oude ik had verlaten en herboren was als heks.

Onze geloofsovertuiging richt zich op de godin en de god. We geloven dat alles in verbinding staat met elkaar. Het leven is een wiel dat constant draait. Geboorte, maar ook de dood horen bij het leven. Het is tevens een overtuiging met respect voor de natuur. Als we eten van de oogst dan danken wij de aarde, zodat de aarde het jaar daarop weer voor ons bloeit en ons haar vruchten geeft.

Wat is eigenlijk het verschil tussen hekserij en wicca?

Dat is een goede vraag. Wicca is opgericht door Gerald Gardner. Iemand die wicca aanhangt kan dat alleen doen of met een groep, een coven. Je moet een opleiding van een jaar volgen, waarna je wordt ingewijd als wiccan. Een heks is over het algemeen iemand zonder opleiding, die leert van god en de natuur. In mijn ogen zijn heksen een stuk vrijer. Wicca heeft in mijn ogen veel strenge regels waar je je aan moet houden. Een heks is iemand die leeft en handelt volgens een paar regels en die nooit probeert om iemands vrije wil te beïnvloeden, of schade toebrengt. Verder ben je vrij om te doen wat je wil.

Brouw je weleens een heksensoepje?

Oja, met kikkerogen, salamanderstaarten en kleine kinderbotjes. Nee grapje, dat is natuurlijk fantasie. We brouwen wel dranken, maar dan met wat de aarde ons te bieden heeft. Ik brouw weleens iets als ik problemen heb met in slaap komen. Dan maak ik een mengsel van kamille, lavendel en valeriaan. Dat drink ik dan een half uur voordat ik ga slapen.

Heb je weleens te maken gehad met vooroordelen? Dat mensen toch vaak denken dat heksen per definitie vrouwen zijn?

Nee, niet echt. Wel merk ik dat mensen snel oordelen over dingen die ze niet begrijpen. Ik ben een heks, maar ik schreeuw het niet van de daken.

Wat vindt je familie ervan dat jij een heks bent?

Ze reageren er niet echt op. Ze weten het wel, maar er wordt eigenlijk niet over gesproken. Er zijn denk ik leukere en interessantere dingen om over te praten.

Madam Mikmak of Zwarte Magica?

Madam Mikmak heeft mijn voorkeur. Het is leuk en vermakelijk om naar te kijken, maar stiekem heb ik toch meer met Charmed.

Geloof je in magie? Kun je toveren?

Wat magie is, verschilt per persoon. Voor mij is magie een vrouw die een kind baart, of een vliegtuig dat kan vliegen. In een cirkel staan, waar je de elementen aanroept, de energie voelt en samen danst met andere heksen, dat is geen magie. De elementen aanroepen kan altijd en overal. Bijvoorbeeld als het hard waait, of als je jezelf opwarmt bij een vuur. Het betekent dat je deel uitmaakt van de natuur en het leven. Het laat zien dat we dankbaar zijn dat we deel mogen uitmaken van onze mooie aarde.

Hoe beïnvloedt hekserij je dagelijks leven?

Als heks leer je dat het leven niet makkelijk is en dat het pad dat je bewandelt vol met stenen ligt. Dat wil zeggen dat je onderweg veel moeilijkheden zult tegenkomen. Voor de een bestaat het pad uit kiezels, voor de ander uit keien. Mijn pad bestaat uit een hoop zijweggetjes en hier en daar een gids.

Door alles wat ik heb geleerd, haal ik voordeel uit het gebruik van kruiden. Als ik bijvoorbeeld verbrand, kan ik dat makkelijk oplossen met een kruidendrankje. Als ik last heb van stress, doe ik ademhalingsoefeningen waar ik rustig van word. Een heks zijn gaat om de balans vinden in jezelf en in je leven.

Heb je veel rituelen?

Minder dan vroeger. Ik groet de maan als ze hoog aan de hemel staat en ik mediteer elke ochtend. Een cirkel – een cirkel trek je om ervoor te zorgen dat je energie binnen de cirkel blijft en er geen ongewenste energie van buiten naar binnen kan komen – doe ik eigenlijk alleen nog met jaarfeesten. Wel hou ik rekening met de natuur en draag ik mijn steentje bij om die zo schoon mogelijk te houden.

Wat vind je ervan dat je tegenwoordig een opleiding tot heks kan volgen?

Ik heb erover gelezen en ik vind het belachelijk dat er zulke hoge prijzen worden gevraagd om iets te leren wat geen geld hoeft te kosten. Ze maken van een mooi geloof een dikke geldkoe die steeds verder wordt uitgemolken voor een diploma dat in mijn ogen niets voorstelt. Een heks leert zijn hele leven, dat kan niet in een paar jaar. Ik ben al achttien jaar heks en ik leer nog steeds elke dag.