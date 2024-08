10 vragen die je altijd al hebt willen stellen aan een OnlyFans-model

Zoals je ongetwijfeld doorhebt, is het leven momenteel peperduur. Je energierekening is plotseling verviervoudigd, je boodschappen kosten elke week meer geld en de huur is veel te hoog.

Om die stijgende levenskosten een beetje bij te benen zou je bijvoorbeeld de drugshandel in kunnen gaan, maar dat brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Een andere mogelijkheid is om een profiel aan te maken op de website OnlyFans – een oplossing die momenteel prima werkt voor het Duitse model Bonny Lang (alias Bonny Tagesbrief), 26 jaar, die 50.000 tot 70.000 euro per maand verdient voor vier tot acht uur werk per dag. Haar klanten – meestal mannen – geven een aardig centje uit voor haar audio-opnames met hitsige praatjes, erotische foto’s en video’s. Maar waarom betalen ze soms enkele duizenden euro’s aan Bonny, terwijl het internet vol staat met gratis porno?

We hebben vragen.

VICE: Hey Bonny. Beschouw je jezelf als sekswerker?

Bonny Lang: Ja, ik ben een soort sekswerker. Ongeveer tien procent van de klanten wil eigenlijk helemaal geen foto’s van mij, ze willen dat ik hun pik beoordeel. Ze sturen me hun dickpics en vragen me hun penis te beoordelen in ruil voor een fooi. Sexting met deze gasten eindigt meestal met rukinstructies.

Hoeveel vraag je voor je duurste content?

Ongeveer 2500 tot 3000 euro. Ik stuur elke dag een bericht naar al mijn klanten. Die berichtjes hebben allemaal dezelfde prijs en dus hetzelfde soort inhoud. Als klanten iets exclusievers willen, kost dat meer.

Ik heb een soort intern systeem. Je kunt niet zomaar binnenkomen en zeggen: “Ik wil nu de allergeilste inhoud zien”. De klanten moeten eerst een band met me opbouwen – ook om mezelf te beschermen. Als ik alle klanten meteen de meest expliciete content zou sturen, zou ik het risico lopen dat het wordt doorverkocht. Ik werk met een bedrijf dat niets anders doet dan mijn content op andere websites verwijderen.

De duurste producten zijn meestal verzoekvideo’s, tussen tweeënhalf en vijf minuten lang. Het zijn zeer individuele wensen. Sommige mensen willen dat ik strip, anderen willen dat ik speel met seksspeeltjes of ijsblokjes. Dan zijn er video’s waarin ik mezelf masseer met olie. Dit kan oplopen tot drie-cijferige bedragen. Er zijn ook video’s met vier cijfers, maar ik wil niet verklappen wat ik daarin doe.

Wat is voor jou het verschil tussen OnlyFans en porno?

Ik word niet gefilmd terwijl ik seks heb, en ik kan veel zelfstandiger werken. Ik heb geen baas. Ik kan mijn eigen grenzen bepalen, mijn eigen prijzen, mijn eigen taken. Ik besluit met welke klanten ik wil werken. Mijn diensten zijn gewoon anders. Ik ben altijd beschikbaar – als een buurmeisje, bij wijze van spreken. Traditionele pornosterren zijn veel meer op afstand, je kunt niet zomaar contact met ze opnemen.

Word je wel eens lastiggevallen door gebruikers?

Ik heb een heel andere definitie van intimidatie omdat ik een erotisch model ben. Ik ben erop voorbereid dat er veel ranzige opmerkingen mijn kant op gaan komen – deze mensen kunnen op een dag potentiële nieuwe klanten worden. Maar ik krijg echter ook veel haat – vooral op TikTok kan het uit de hand lopen. Ze schrijven dingen als: “Je bent waardeloos”, “Je bent dom”, of “Hoer”. Maar ik ben een publiek figuur, dus helaas hoort zulke vijandigheid erbij.

Walg je wel eens van klanten?

Eén klant vroeg me om zijn vriendin af te kraken. Hij kocht voicemails van me waarin ik zijn vriendin vernederde. Ik verkocht hem ook ondergoed voor haar. Daar bereikte ik mijn grens.

Daarnaast heb ik een paar verzoeken gekregen die over poep gingen – dat doe ik niet. Sommige klanten wilden ook dat ik hun mijn vinger- en teennagels gaf. Maar walging en fetisj zijn subjectief, dus zolang alles legaal is, vind ik het prima.

Hoe vaak moet je vriendelijk zijn tegen klanten, ook al vind je ze onsympathiek of zelfs afstotelijk?

Dat gebeurt af en toe – bij ongeveer twintig procent van mijn klanten moet ik echt moeite doen om vriendelijk te zijn. Als die klanten me bijvoorbeeld willen vernederen met ranzige praatjes, moet ik in mijn rol blijven, ook al vind ik dat als privépersoon niet echt leuk.

Zijn er klanten met wie je medelijden hebt?

Ik heb klanten die in hun reguliere leven geen intimiteit ervaren. Het is een gemengd publiek. Sommigen vinden het moeilijk om met vrouwen om te gaan of zijn erg verlegen. Ik heb geen medelijden met ze, ik ben blij dat ik ze iets kan geven wat ze nodig hebben. Ze zijn ook altijd heel dankbaar.

Wat zou je tienjarige zelf zeggen over je werk?

Ik denk dat ze behoorlijk onder de indruk zou zijn van alles wat ik heb bereikt: mijn eigen bedrijf, twee werknemers, een mooi appartement. Maar ik denk dat ik het ook niet echt begrepen zou hebben toen ik tien jaar was. Mijn 13-jarige zelf zou misschien wat sceptischer zijn en zich afvragen of dit wel het juiste pad is voor mij.

Is er iets veranderd in vergelijking met toen je begon?

Toen deed ik alleen soft content en nu durf ik veel meer. Ik ben blij dat ik nu zelfverzekerder voor de camera sta.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.