100 manieren waarop witte mensen het leven van niet-witte mensen beter kunnen maken

Als iemand met een zeer lage tolerantie voor racistische onzin, heb ik mezelf weten te omringen met witte mensen die zich bewust zijn van hun privileges, en ernaar streven om de wereld een minder angstaanjagende en frustrerende plek te maken voor mensen van kleur. Dat betekent ook dat het me regelmatig gebeurt dat eerder genoemde witte mensen me vragen wat ze daadwerkelijk kunnen doen om de wereld een betere plek te maken. Dus vandaar: hier zijn 100 eenvoudige manieren om de verandering te zijn die je wilt zien in de wereld. Dit is geen allesomvattende gids, maar het is wel een goed punt om te beginnen. Lees verder, en sloop systematisch racisme!

1. Dat jij geen racisme ziet in je omgeving, wil nog niet zeggen dat het er niet is. Vertrouw in deze situaties op het beoordelingsvermogen van mensen van kleur.

2. Ga er niet vanuit dat alle mensen van kleur dezelfde opvattingen hebben. Wij zijn geen monoliet.

3. Probeer niet iemands afkomst te raden. Dit is GEEN leuk spelletje.

4. Als iemand je vertelt dat zij of hij uit Oeganda komt, zeg dan niet: “Ik ben een keer naar Nigeria geweest!” Ik bedoel, kom op.

5. En in dezelfde trant: verwijs niet naar Afrika als een land. Het is een continent en het is enorm gevarieerd. Laat dat maar even bezinken.

6. Mensen van kleur zitten er niet op te wachten dat jij, wanneer je zongebruind terugkomt van vakantie, trots roept: “Kijk, ik ben bijna net zo donker als jij!” Niemand wil dit. Doe het vooral niet.

7. Ga er niet vanuit dat een persoon van kleur alles weet over het land waar zijn (overgroot)ouders vandaan komen.

8. Ga er niet vanuit dat we vast heel hard kunnen rennen als we zwart zijn, of goed zijn in wiskunde als we Aziatisch zijn…

9. Beschouw ons als autonome, unieke individuen, niet als vertegenwoordigers van ons ras.

10. Maak geen gênante grappen om te proberen “down” te zijn met mensen van kleur. We zullen niet met je lachen, maar je uitlachen.

11. Ga niet aan de haal met onze cultureel specifieke memes. Die zijn van ons. Doe jij maar iets leuks met Spongebob Squarepants.

12. Als je op mijn huisfeestje bent, zet dan de Weeknd niet uit om Arctic Monkeys op te doen. (Oké deze is heel specifiek, maar het is mij ooit overkomen en ik ben er nog steeds niet overheen.)



13. Zeg nooit iets als: “Ik heb veel zwarte vrienden, dus ik kan niet racistisch zijn!” Jij weet net zo goed als ik dat dat bullshit is.

14. Als je eindeloos gaat lopen klagen over hoe vreselijk witte mensen zijn, dan ben jij dat vreselijke witte mens. Jezus.

15. Zeg geen dingen als: “Ik weet hoe je je voelt… ik heb namelijk rood haar!”

16. Het is niet jouw plek om vraagtekens te zetten bij hoe zwart iemand is, of in twijfel te trekken of iemand wel ‘zwart genoeg’ is.

17. Probeer nooit iemand van kleur te vertellen wat wel of niet racistisch is.

18. Als je op internet racistische shit ziet, stuur het dan alstublieft niet naar ons door. We weten dat racisme bestaat, bedankt.

19. Als een Kardashian of Miley Cyrus zich weer eens schuldig maakt aan culturele toe-eigening, lees er dan gewoon over online, in plaats van naar ons toe te komen voor ‘de mening van een zwart persoon’. We willen niet 24/7 een mening moeten klaarhebben over deze shit.

20. Begrijp dat sommige dagen nog meer mentaal uitputtend zijn voor mensen van kleur dankzij alle verschrikkingen die in het nieuws komen. Val ons niet lastig met vragen over wat wij er nou eigenlijk van vinden. Geef ons de tijd om te rouwen.

21. Maar als we er iets over te zeggen hebben, luister dan.

22. Deel artikelen over de alledaagse ervaringen over racisme, die geschreven zijn door mensen van kleur.

23. Maar wees niet die ene vrouw (of vent) die continu wil laten zien hoe woke zij of hij wel niet is.



24. Lees boeken van mensen van kleur. Ik beveel Sister Outsider van Audre Lorde aan, The New Jim Crow van Michelle Alexander en letterlijk alles wat Junot Diaz schrijft, voor geweldige inzichten in wat het betekent om zwart te zijn.

25. Kijk series die zijn gemaakt door mensen van kleur, zoals Atlanta of Insecure. (Serieus, als je Atlanta nog niet hebt gezien, ga dit nu kijken.)

26. Kijk kritisch naar televisieprogramma’s en films. Hoe portretteren ze mensen van kleur en waarom? Welk doel dient het?

27. Als je naar een kunstgalerie gaat, kijk dan hoeveel werken er hangen die gemaakt zijn door mensen van kleur. Als het antwoord ‘nul’ is, schop dan stennis, stuur een e-mail, stel vragen aan de curator. Witte mensen zouden geen monopolie moeten hebben op wat als kunst wordt beschouwd.

28. Als een personage waarvan je dacht dat hij of zij wit was in het boek, wordt gespeeld door een acteur van kleur in de film, omarm dat dan. Wit is niet de standaard.

29. Steun toneelstukken geschreven en gespeeld door mensen van kleur. De theaterwereld is overweldigend wit.

30. Weiger om naar clubavonden of burlesquehows te gaan die aan cultural appropriation doen.

31. Als je kinderen hebt, koop dan poppen van kleur en boeken met personages van kleur voor ze.

32. Steun, als je het budget hebt, crowdfundingcampagnes voor culturele dingen gemaakt door mensen van kleur.

33. Schenk geld aan grassroots-bewegingen om je heen die worden gerund door en voor mensen van kleur. 34. Steun kleine bedrijven die eigendom zijn van mensen van kleur.

35. Als je vermogend en hoogopgeleid bent, wurm je dan niet naar binnen in een buurt die altijd bevolkt werd door mensen met een laag inkomen. Gentrificatie verscheurt gemeenschappen.

36. Ga er niet vanuit dat mensen van kleur niet goed Nederlands spreken.

37. Maar wees ook geduldig als ons Nederlands niet perfect is. Ben jij twee-, drie- of viertalig? Waarschijnlijk niet. Het is moeilijk.

38. Ga er niet vanuit dat we wit willen zijn of willen assimileren. En zet ons niet onder druk om dat wel te doen.

39. Erken dat je iemands religie niet kunt raden op basis van hoe ze eruitzien. Niet alle mensen uit het Midden-Oosten zijn moslim, niet alle Afrikaanse mensen zijn christen, niet alle Oost-Aziatische mensen zijn boeddhist. Je snapt het idee.

40. Vergeet niet dat niet alle mensen van kleur hetero zijn.

41. Bedenk dat mensen van kleur niet inherent homofobischer zijn dan witte mensen.

42. Mensen kunnen zwart en homoseksueel en gehandicapt en trans en hoogopgeleid zijn. Er zijn oneindig veel manieren om zwart te zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde. Onthoud dit.

43. Als we het hebben over ras, hebben we het niet alleen over mannen. Intersectionaliteit bestaat en is belangrijk.

44. Zwarte vrouwen hebben vaker te maken met seksueel geweld. Je kunt niet tegen seksueel geweld strijden zonder rekening te houden met de impact van ras.

45. Vraag niet aan zwarte vrouwen of dat ons ‘echte haar’ is. En oordeel niet over zwarte vrouwen die wel een pruik dragen, een weave hebben, of relaxers gebruiken.

46. Blijf van ons haar af.

47. Als je een zwarte vriendin hebt, zorg er dan voor dat je altijd een fles conditioner in de badkamer hebt staan (nooit van dat 2-in-1 spul!).

48. Probeer nooit ongevraagd een of ander racistisch rollenspel uit in de slaapkamer. Serieus, wat is je probleem?

49. Probeer je actief bewust te zijn van de oriëntalistische stereotypes die je met je meedraagt, bijvoorbeeld dat Aziatische vrouwen van nature onderdaniger of volgzaam zijn. Mensen van kleur zijn mensen, geen karikaturen.

50. Als je een vrouw van kleur “exotisch” noemt, verdien je het om een jaar lang elke ochtend keihard je teen te stoten. Doe. Dit. Niet.

51. Zeg ook nooit “ik heb nog nooit een zwart/aziatisch/arabisch persoon geneukt” tegen iemand die je probeert te versieren. Dat is een enkeltje naar de hel.

52. Als je zulke fetisjistische gedachten hebt, probeer dan niet eens om iemand van kleur te regelen.

53. Bedenk dat het krijgen van gemengde kinderen geen remedie is voor racisme, of een manier om vreemde raciale fantasieën uit te leven.

54. Als je zegt dat je zo graag een gemengd gezin wil, ga dan eens zitten en denk goed na over je beweegredenen.

55. Als je gemengde kinderen hebt, zorg er dan voor dat ze toegang hebben tot mensen die op hen lijken en die hun ervaringen begrijpen.

56. Dat je een partner of kleinkinderen van kleur hebt, betekent niet dat je niet nog steeds racistisch kunt zijn. Het is geen vrijbrief.

57. Ga de confrontatie aan met familieleden als ze racistische dingen zeggen aan de eettafel of op een verjaardag.

58. Confronteer je collega’s als ze racistische opmerkingen maken op werk.

59. Kijk eens om je heen op je werkplek. Zijn de enige mensen van kleur schoonmakers of assistenten? Wat kun je doen om dat te veranderen? (Het antwoord is bijna nooit “niets.”)

60. Als iemand je vraagt om een baan aan te nemen waarvan je denkt dat een persoon van kleur er beter bij zou passen, beveel dan een getalenteerd persoon van kleur aan die je kent en neem de baan zelf niet aan.

61. Maak ons niet automatisch degene die verantwoordelijk is voor diversiteit op het werk. Of betaal ons op zijn minst extra om de werkplek te diversifiëren.

62. Weiger te komen spreken bij een volledig wit panel. Ongeacht het onderwerp.

63. Als er een paar mensen van kleur bij je in college zitten, kijk dan niet elke keer hun kant op wanneer het over ras gaat, en verwacht niet dat zij alle vragen over ras en racisme zullen beantwoorden.

64. Als je de leiding hebt over het maken van lesprogramma’s, zorg dan dat er werk van mensen van kleur, vooral vrouwen van kleur, op de leeslijst staat.

65. Geef creatieven van kleur (betaalde) opdrachten om werk te maken over ras.

66. Geef creatieven van kleur (betaalde) opdrachten om werk te maken dat niets met ras te maken heeft.

67. Zeg geen dingen als “er zitten twee kanten aan elk verhaal!” en speel niet advocaat van de duivel als het gaat om gesprekken over ras.

68. Luister in die situaties gewoon.

69. Het is nooit nuttig om dingen te zeggen als: “Maar hoe zit het met de blanke arbeidersklasse!?” Heb je nagedacht over de behoeften van niet-witte mensen uit de arbeidersklasse?

70. Stem. Niet. Op. Racistische. Politici. Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar het lijkt erop dat misschien, misschien, enkelen van jullie deze memo niet hebben gekregen.

71 . Doe goed vooronderzoek voordat je stemt. Wie heeft een progressief beleid dat niet onnodig mensen van kleur criminaliseert? Stem op hen.

72. Vergeet niet dat zwarte vrouwen er niet zijn om jullie te redden van jezelf. Je moet zelf ook het werk doen.

73. Wees je bewust van hoe jouw witheid kan worden bewapend tegen zwarte mensen. Bijvoorbeeld: blanke vrouwen, speel niet in op het stereotype dat zwarte mannen inherent bedreigend voor je zijn. Er worden zwarte mannen gedood. Zie: Emmett Till.

74. Gebruik je witte privilege om bij demonstraties in de frontlinie te staan tussen mensen van kleur en de politie in. Jij loopt minder risico dan wij.

75. Maak opnames van interacties tussen de politie en mensen van kleur.

76. Deel waarschuwingen wanneer de immigratiedienst een inval plant.

77. Spreek je uit tegen islamofobie als je het hoort of ziet.

78. Als je vindt dat een zin als “black lives matter” te assertief is, denk dan eens na over waarom je je zo ongemakkelijk voelt dat zwarte mensen opkomen voor hun menselijkheid.

79. Luister wanneer zwarte mensen zeggen: “Ik voel me niet op mijn gemak in deze situatie.” Je hebt Get Out toch gezien?

80. Als je Get Out niet hebt gezien, kijk ‘m dan. En begrijp dat de dagelijkse horror die zwarte mensen voelen niet alleen een film is.

81. Vraag je af of je dubbele standaarden hebt als het gaat om drugs. Vind je het cool als blanke wietboeren heel veel geld verdienen, maar vind je dat zwarte mensen die sporen van marihuana in hun systeem hebben, het verdienen om in de gevangenis te worden gegooid?

82. Neem geen dreadlocks als je niet zwart bent. Doe het gewoon niet. Behalve dat het aanstootgevend is, is het gewoon niet geschikt voor je haartype. Doe letterlijk alles behalve dreadlocks met je haar.

83. Gebruik geen woorden als “spirit animal” als je niet een Native-American bent. Er zijn andere manieren om je affiniteit met iets te uiten.

84. Vergelijk de uitbuiting van dieren niet met racisme. Nooit. Ik meen dit serieus.

85. Ik kan niet geloven dat ik dit zelfs in 2018 moet zeggen, maar hier gaan we: schmink je niet als zwarte piet.

86. Gebruik nooit het n-woord. Zelfs niet als je alleen bent. Zelfs niet als je naar rap luistert. Zelfs niet als je alleen bent en naar rap luistert.

87. Gebruik ook geen andere racistische scheldwoorden. Zelfs niet als je alleen maar herhaalt wat iemand anders heeft gezegd of als je een tekst leest.

88. Daaronder vallen ook woorden als ‘kleurling’. Dat het een ouderwets woord is betekent niet dat het niet kwetsend is.

89. Begrijp dat veel rijke landen rijk zijn, omdat ze hebben gestolen van inheemse volkeren en zich schuldig maakten aan slavenhandel.

90. Denk ook na over ras op de 364 dagen per jaar die niet Martin Luther King Jr. Day zijn.

91. Misbruik King’s nalatenschap en gedachtengoed ook niet om te beweren dat zwarte mensen maar gewoon moeten accepteren wat er gebeurd.

92. Denk ook na over hoe ras en racisme werkt wanneer er geen mensen van kleur in de buurt zijn. Wees je ervan bewust waar je ook bent, in welke situatie je ook bent. Mensen van kleur moeten dat ook.

93. Onthou dat je homoseksualiteit/vrouwelijkheid/trans zijn/sociale klasse/handicap je niet uitsluit van wit privilege.

94. Maak je feminisme nuttig voor alle vrouwen in plaats van jezelf een ‘intersectionele feminist’ te noemen. Geen woorden maar daden.

95. Ga er niet volledig vanuit dat je kunt begrijpen hoe het is om racisme te ervaren. Dat kan niet. Dat is het hele punt.

96. Begrijp dat niets in je leven onaangetast is door je witheid. Alles wat je hebt zou moeilijker zijn geweest als je niet wit was geboren.

97. Wees dankbaar voor de les wanneer wordt gewezen op je eigen racisme. Niemand heeft er wat aan als je alleen maar in de verdediging schiet.

98. Zet je over je witte schuldgevoel heen. Schuldgevoel is een onproductieve emotie. Ga niet zitten zwelgen in zelfmedelijden, doe gewoon beter je best.

99. Erken dat de strijd tegen racisme niet om jou draait, het gaat niet om jouw gevoelens; het gaat om het bevrijden van mensen van kleur uit een wereld die ons keer op keer weer probeert te onderdrukken.

100. En onthoud: een bondgenoot zijn is eerder een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord. Je bent geen bondgenoot voor mensen van kleur omdat je zegt dat je er een bent, het is iets waar je continu aan moet werken.

