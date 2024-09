Deze track van Deeper Kenz bevat honderd procent van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid saxofoon

Een megakater, een grauwe lucht, het feit dat het maandag is: nee, dat is geen pretje. Maar niet getreurd: we hebben hier een liedje waar je weer helemaal blij van wordt. Is het de jolige dame die om de haverklap ‘joe’ roept? Raken de rinkelende belletjes de vrolijke snaar? Ga je huppelen van die schetterende saxofoon?

We weten niet precies naar welk element we beschuldigend moeten wijzen, dus dan kan er maar één dader zijn: Deeper Kenz. Hij mocht de 96e release op het Amerikaanse label 100% Silk voor zijn rekening nemen. Dat is tevens zijn debuut-EP, dus gefeliciteerd, Kenz!

Op 19 mei komt Deeper Kenz uit en de titeltrack kun je hieronder alvast luisteren.