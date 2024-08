100 supersimpele manieren om het leven van vrouwen draaglijker te maken

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, en net als elk jaar word ik wakker met een stortvloed van tweets van mannen die me “Gelukkige Internationale Vrouwendag!” wensen.

En elk jaar denk ik weer: nou, bedankt, maar is dat het? Is dat alle steun voor gendergelijkheid die je kunt opbrengen? In het hele jaar? Het is een lief gebaar, maar in een tijd waarin de loonkloof tussen mannen en vrouwen betekent dat Nederlandse vrouwen 15 procent minder verdienen dan mannen, vrouwen in het Verenigd Koninkrijk 67 dagen per jaar voor niks werken, zwarte vrouwen in Verenigde Staten drie tot vier keer meer kans hebben dan witte vrouwen om te sterven tijdens de bevalling en transvrouwen in de VS vier keer meer kans hebben om vermoord te worden dan cis-vrouwen, is dat niet echt genoeg voor me.

Videos by VICE

Dus, om ervoor te zorgen dat mannen niet als een ongeleid projectiel in de rondte gaan, ben ik een paar jaar geleden begonnen met het opstellen van een lijst van eenvoudige acties die mannen kunnen ondernemen om gendergelijkheid op een zinvolle manier te ondersteunen. Elke jaar zet ik ‘m op social media en langzaamaan begonnen andere vrouwen ook suggesties te doen, dus de lijst werd langer. En nog langer. Hij zal waarschijnlijk nooit stoppen met langer worden.

De lijst heeft betrekking op veel gebieden van het leven – van thuis tot het werk tot de manier waarop we omgaan met vreemden en de taal die we gebruiken – maar is absoluut niet allesomvattend. Hieronder heb ik slechts honderd suggesties opgenomen uit de honderden andere die ik persoonlijk heb bedacht en van andere vrouwen heb verzameld.

Aan de mannen die dit lezen: je zult misschien al een aantal van deze dingen doen, en bent misschien niet in de positie om andere te kunnen doen. Maar het is een goed begin om op zijn minst de lijst volledig te lezen. En onthoud: deze suggesties zijn het hele jaar van toepassing en niet alleen tijdens de jaarlijkse 24 uur die gewijd zijn aan de helft van de wereldbevolking.

1. Voordat je iets aan een vrouw uitlegt, vraag jezelf dan af of ze het misschien al begrijpt. Ze weet er misschien meer van dan jij.

2. Gerelateerd: Probeer nooit, maar dan ook nooit, feminisme uit te leggen aan een vrouw.

3. Transvrouwen zijn vrouwen. Herhaal dat totdat je doodgaat.

4. RESPECTEER DE PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN DIE MENSEN VOOR ZICHZELF KIEZEN. Het is niet zo moeilijk.

5. Onthoud dat er dikke vrouwen bestaan die niet proberen dunner te worden. Behandel ze met respect.

6. Sterker nog, geef nooit commentaar op het lichaam van een vrouw.

7. Wees vriendelijk tegen vrouwen die in de bediening werken, of in andere dienstverlenende functies. Geef ze extra fooi. (Maar niet op een enge manier.)

8. Geloof vrouwen. Als ze je iets leren, voel dan niet de behoefte om dat te checken. En ga het vooral niet googelen als je naast ze zit.

9. Heb geen dubbele standaard. Voor niks.

10. HOUD JE BENEN BIJ ELKAAR IN HET OPENBAAR VERVOER, MIJN HEMEL.

11. Probeer je een vrouw positief te beschrijven? Zeg dat ze getalenteerd, slim of grappig is. Niet prachtig, lief of schattig.

12. Beoordeel je taal als je over vrouwen praat. Verwijder ‘irrationeel’, ‘dramatisch’, ‘bazig’ en ‘zeurend’ onmiddellijk uit je vocabulaire.

13. Denk niet bij jezelf dat je op die manier over mannen praat of denkt. A) Waarschijnlijk doe je dat niet. B) En als je dat wel doet, doe je dat om ze te bekritiseren omdat ze zich ‘als een vrouw gedragen’.

14. Houd je van ‘vurige’ Latina-vrouwen? ‘Sterke’ zwarte vrouwen? ‘Mysterieuze’ Aziatische vrouwen? Hou op. Pak eens een boek over dekolonisatie en feminisme. Lees.

15. Stop met vrouwen ‘pittig’ noemen. We hebben geen speciaal vrouwenwoord nodig voor ‘heeft een mening’.

16. Erken de geloofwaardigheid van vrouwen als je ze introduceert. “Donna is lief” is veel minder nuttig dan “Donna weet kanonnenveel over architectuur.”

17. Denk na over hoe je de jonge vrouwen in je familie beschrijft. Bejubel ze omdat ze grappig en slim zijn, niet omdat ze mooi en meegaand zijn.

18. Beoordeel de manier waarop je praat over vrouwen tot wie je je aangetrokken voelt. Dikke vrouwen, oude vrouwen, transvrouwen en krachtige vrouwen zijn niet je ‘guilty crush’.

19. Leer een vrouw te prijzen zonder andere vrouwen te demoniseren. “Je bent niet zoals andere vrouwen,” is geen compliment. Ik wil zoals andere vrouwen zijn. Andere vrouwen zijn geweldig.

20. Deel geschreven stukken van vrouwen. Parafraseer hun werk niet in je eigen facebookpost, om te laten zien hoe slim of woke je bent. Ik garandeer je dat de vrouw het in eerste instantie zelf beter heeft opgeschreven.

21. Koop maandverband en tampons en doneer die aan een daklozenopvang. Doe het gewoon.

22. Hoeveel van wat je gelezen/bekeken/beluisterd hebt is gemaakt door vrouwen? Houd gender in je boekenkast in balans.

23. Ben je trots op je boekenkast die in balans is? Zitten er ook vrouwen van kleur in? Transgender, queer of gehandicapte vrouwen? Arme vrouwen? Zorg er voor dat je intersectioneel bent.

24. Koop geen media die de ervaringen van vrouwen omlaag halen, geweld tegen vrouwen toejuichen, of vrouwen volledig buitensluiten. Het is niet genoeg om ertegen te zijn. Je moet ze actief onverkoopbaar maken.

25. Besteed aandacht aan verhalen met genuanceerde vrouwelijke personages. Ik beloof je dat het boeiend zal zijn.

26. Als je verhalen voorleest aan een kind, draai dan de genders om.

27. Kijk naar vrouwensport. En noem het gewoon ‘sport’.

28. Trek je steun in voor sportclubs, instellingen en bedrijven die verkrachters en seksueel misbruikers beschermen en in dienst nemen.

29. Hou op enthousiast te zijn over Woody Allen. Het maakt me niet uit dat hij goud schijt. Zoek iemand die niet van seksueel misbruik beschuldigd is om fan van te zijn.

30. Het is generaal Leia, niet prinses. De Doctor heeft een metgezel, geen assistent.

31. Cast vrouwen in rollen die voor mannen zijn geschreven. We weten hoe we koninkrijken moeten regeren, oorlog moeten voeren, weten of we moeten zijn of niet zijn en kunnen ook net zo goed wachten op Godot.

32. Betaal voor porno.

33. Erken dat sekswerk werk is. Wees een voorvechter voor en bondgenoot van sekswerkers, zonder voor hen te spreken.

34. Deel politieke discussies van zowel vrouwen als mannen. Ze zijn misschien niet zo breed toegankelijk, dus zoek ze op.

35. Begrijp dat het nooit over “ethiek in de journalistiek” ging.

36. Wees vandaag minder aan het woord in vergaderingen, zodat vrouwelijke collega’s de ruimte hebben om hun gedachten te delen. Als je de vergadering leidt, zorg er dan voor dan vrouwen net zoveel gehoord worden als mannen.

37. Als een vrouw een goed punt heeft, zeg dan: “Dat was een goed punt.” Herhaal haar punt niet om haar eer op te strijken.

38. Promoot vrouwen. Hun leiderschapsstijl kan verschillen van de jouwe. Dat is waarschijnlijk een goede zaak.

39. Neem vrouwen aan met hetzelfde salaris als mannen. Zelfs als ze er niet om vragen.

40. Open deuren voor vrouwen met zorgtaken, door hen flexibele arbeidscontracten aan te bieden.

41. Wanneer je een man en een vrouw tegenkomt op het werk, ga er dan niet zonder letterlijk enige reden van uit dat de man superieur is.

42. Als er onterecht wordt verondersteld dat jij meer ervaring hebt dan een vrouwelijke collega, corrigeer die persoon dan en geef de ruimte aan de vrouw die meer weet.

43. Maak een kopje thee voor op kantoor.

44. Ruim het daarna ook weer op.

45. Als je erachter komt dat er alleen mannen op sollicitatiegesprek komen, herschrijf de vacature dan, zodat deze meer vrouwen aanspreekt.

46. Zorg ervoor dat er vrouwen bij de sollicitatiegesprekken zijn.

47. Vertel vrouwelijke collega’s wat jouw salaris is.

48. Zorg ervoor dat er kinderopvang is bij alle evenementen die je organiseert.

49. Plan geen belangrijke vergadering in als je kind een inzamelactie of ander belangrijk moment op school heeft.

50. Als je aan het hoofd van een team staat, zorg er dan voor dat je medewerkers weten dat je menstruatiepijn en blaasontsteking als legitieme redenen ziet om een ziektedag op te nemen.

51. Als je een strenge baas (of moeder of leraar) hebt die een vrouw is, is ze geen ‘bitch’. Word volwassen.

52. Verwacht van een vrouw dat ze de dingen doet die in haar functieomschrijving staan. Niet de andere shit waarvan je zelf niet weet hoe het moet.

53. Weiger te spreken in een volledig mannelijk panel.

54. Doe in een vraag-en-antwoord-sessie alleen je hand omhoog als je EEN VRAAG hebt. De mensen zijn niet gekomen om jou te horen praten.

55. Als je vrienden of familieleden hebt die trans- of niet-binaire mensen beledigen of discrimineren, ga dan even met ze zitten en leg uit waarom ze daarmee moeten stoppen. (Dit geldt ook voor cis-vrouwen.)

56. Als je vrienden of familieleden hebt die vrouwen van andere etniciteiten discrimineren, ga dan even met ze zitten en leg uit waarom ze daarmee moeten stoppen. (Dit geldt ook voor witte vrouwen.)

57. Als je een vrouw ziet met haar handen omhoog, doe de jouwe dan naar beneden. Dit kan ook als metafoor voor veel dingen worden beschouwd. Denk er maar over na.

58. Als je een feministische dochter opvoedt, zal ze het op een gegeven moment niet eens met je zijn. En daar waarschijnlijk gelijk in hebben. Voel je trots, niet bedreigd.

59. Leer je zonen om naar meisjes te luisteren, om hen ruimte te geven, in hen te geloven en ze te verheffen.

60. Vaders, koop tampons voor je dochters, zet warm water voor ze op en was haar beha’s. Laat haar zien dat haar lichaam niet iets is om je voor te schamen.

61. Maar vaders, probeer haar beha’s niet te strijken. Dat is een fout die je maar één keer zult maken.

62. Beoordeel hoe de huishoudelijke taken thuis zijn verdeeld. Wie maakt schoon, zorgt voor de kinderen, het organiseren, de maaltijden? Zonen, dit geldt ook voor jullie.

63. Leer hoe je huishoudelijke taken op een hoog niveau kunt uitvoeren. “Ik zou het maar verkeerd doen” is een onzinnig excuus.

64. Heb nooit meer commentaar op hoe lang het duurt voordat een vrouw klaar is. WE PROBEREN TE VOLDOEN AAN DE BELACHELIJKE NORMEN VAN EEN SYSTEEM WAAR JULLIE JE VOORDEEL UIT HALEN.

65. Daag de patriarchen in je religieuze groep uit als ze de onderdrukking van vrouwen mogelijk maken.

66. Daag de patriarchen in je seculiere beweging uit als ze onderdrukking van vrouwen mogelijk maken.

67. Vertrouw op de religieuze keuzes van vrouwen. Doe niet alsof je hen bevrijdt, alleen maar door hun overtuigingen te bekritiseren.

68. Beoordeel wie je reizen boekt, uitjes organiseert, de voorbereidingen voor Kerstmis doet en verjaardagskaarten koopt. Is het een vrouw? NOU?

69. En als jij, een man, dat echt doet, durf dan niet te vragen om een medaille.

70. Maak de balans op van de emotionele steun die je van vrouwen verwacht. Wend je je tot de vrouwen om je heen voor emotionele steun, maar geef je er niets voor terug?

71. Onthoud dat het liefhebben van je moeder/zus/vriendin niet hetzelfde is als het opgeven van je eigen voorrecht om gelijkheid voor vrouwen te bevorderen. En dat genderongelijkheid verder reikt dan de vrouwen in je naaste sociale omgeving.

72. Ga er niet van uit dat alle vrouwen zich aangetrokken voelen tot mannen.

73. Ga er niet van uit dat een vrouw in het openbaar met je wil praten, alleen maar omdat ze in het openbaar is.

74. Als een vrouw je vertelt dat ze verkracht, mishandeld of misbruikt is, vraag haar dan niet om bewijs. Vraag hoe je haar kunt ondersteunen.

75. Als je een vriend of collega ziet die zich ongepast gedraagt tegenover een vrouw, zeg dat dan. Je zult de ongemakkelijkheid heus overleven, dat beloof ik je.

76. Herhaal: Houd. Mannen. Altijd. Verantwoordelijk. Voor. Hun. Handelingen.

77. Loop ’s avonds laat niet te dicht bij een vrouw. Die shit kan eng zijn.

78. Als je een vrouw ziet die gevolgd of anderszins gehinderd wordt door een vreemde, blijf dan rondhangen om er zeker van te zijn dat ze veilig is.

79. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn: schreeuw geen ongevraagde ‘complimenten’ naar vrouwen op straat. Of waar dan ook.

80. Als je een queer man bent, erken dan dat jouw seksualiteit je niet uitsluit van mogelijke vrouwenhaat.

81. Als je een queer man bent, erken dan dat jouw queer vriendinnen of niet-binaire vrienden zich misschien niet op hun gemak voelen in een door mannen gedomineerde ruimte, zelfs als die wordt beheerst door queer mannen.

82. Wees blij om de vrouwelijke vrienden die je hebt, zonder dat je wil dat ze met je naar bed gaan. De ‘friendzone’ is geen ding. We zijn je geen seks verschuldigd.

83. Vergeet niet dat er ook sprake van zijn van geen wederzijdse toestemming in situaties zonder seks, zoals het achternazitten van ongeïnteresseerde vrouwen of een gedwongen knuffel aan een collega geven.

84. Vier seks-positieve vrouwen, maar verwacht niet dat ze seks met je hebben.

85. Vertrouw erop dat een vrouw haar eigen lichaam kent. Als ze zegt dat ze niet zal genieten van een deel van jouw seksuele repertoire, probeer haar dan niet te overtuigen.

86. Wees gevoelig voor non-verbale signalen van vrouwen, vooral met betrekking tot seks. We zijn niet zonder reden ongemakkelijk. (Je dacht aan ‘kattenvrouwtje’, nietwaar?)

87. Het is niet schattig om te proberen een vrouw over te halen om seks met je te hebben. NOOIT. Ga naar huis.

88. Hetzelfde geldt voor vrouwen onder druk zetten om seks met je te hebben zonder condoom. Ga. Naar. Huis. En masturbeer.

89. Per ongeluk een vrouw zwanger gemaakt die geen kind wil? Abortussen kosten geld. Betaal de helft.

90. Per ongeluk klaargekomen in een vrouw zonder bescherming? De morningafterpil is duur. Betaal alles.

91. Test jezelf regelmatig op soa’s. Zonder ernaar gevraagd te hoeven worden.

92. Denk na over je mening over abortus. En gooi die daarna weg. Want die is eerlijk gezegd helemaal niet relevant.

93. Begrijp dat gehandicapte vrouwen gewoon volledige, seksuele mensen zijn. Luister naar ze en respecteer ze.

94. Begrijp dat niet alle vrouwen menstruaties of vagina’s hebben.

95. Geloof de pijn van een vrouw. Menstrueren doet pijn. Endometriose is echt. Polycystische eierstokken, vaginale pijn, blaasontsteking – deze dingen zijn echt. Hysterie niet.

96. Als een vrouw per ongeluk op je bloedt, blijf dan gewoon rustig en word niet kwaad.

97. Overtuig de gekozen functionarissen van scholen ervan om seksuele voorlichting van hoge kwaliteit te implementeren.

98. Hemel jonge zwarte en inheemse vrouwen op bij elke gelegenheid. Geen smoesjes.

99. Ga er nooit van uit dat je weet hoe het is.

100. Luister gewoon naar vrouwen. Luister naar ons en geloof ons. Dat is het enige waarmee je hoeft te beginnen als je echt wil dat alle vrouwen een “Gelukkige Internationale Vrouwendag!” hebben.