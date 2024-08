101Barz maakt voortaan duidelijk niet altijd achter teksten van rappers te staan

Niet veel dingen in het leven zijn zeker, maar als Steen voet zet op het Media Park in Hilversum kun je er vergif op innemen dat er iets te gebeuren staat. Afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe 101Barz-sessie online van de rapper uit Utrecht, waarin hij met zijn labelgenoten Steff, EZG en Spinal de grond aanveegt met alles wat heilig is. Precies wat we van hem gewend zijn en waar hij om bekend staat. Een verschil met eerdere keren dat hij te gast was: in de eerste twee seconden van de video is er een disclaimer in beeld, waarin wordt benadrukt dat 101Barz als platform niet altijd de meningen van de artiesten die te gast zijn deelt.



Ik verbaasde me daar een beetje over. Al twaalf jaar bieden ze een platform voor de meest uiteenlopende figuren: een compleet losgeslagen Riff Raff, Blake die zegt dat hij het geen probleem vindt om de moeder van z’n kind van een gebouw te gooien, maar ook de altijd vrolijke jongens van Broederliefde. Artiesten kunnen er altijd zeggen wat ze willen, maar is het nu dan ineens de tijd om kenbaar te maken dat ze niet de mening delen van de honderden artiesten die ze ooit hebben uitgenodigd? Of ligt het puur aan Steen, een artiest die vrijwel zeker dingen gaat zeggen waar mensen over vallen? Of heeft het iets te maken met het stoffige artikel dat deze zomer in de Telegraaf stond, waarin wordt betoogd dat een platform van de publieke omroep niet gebruikt mag worden om geweld te verheerlijken – iets wat rappers volgens het stuk doen.

De disclaimer blijft voortaan in beeld verschijnen voor de studiosessies, vertelt Thijs Molenberg – chef redactie van 101Barz – aan de telefoon. “Het is een toevoeging op de kijkwijzer die we hebben: voor alle leeftijden, maar wel met expliciet taalgebruik. Zodat we het niet constant uit moeten leggen. Dus vanaf nu laten we dit zien, ook voor sessies met rappers die niet zo omstreden zijn als Steen. Daarnaast is hiphop de laatste jaren zo gegroeid, dat er nu ook mensen kijken die ons nog niet lang genoeg kennen om te weten dat de mening van rappers losstaat van ons als platform.”

Deze toevoeging aan de content die gemaakt wordt heeft ook te maken met een grotere, moeilijke afweging voor elk muziekplatform: wanneer bepaal je dat je geen podium meer wil bieden aan bepaalde artiesten? Steen heeft het in zijn studiosessie over “batties”, “flikkers” en zijn haat voor vrijwel alle mensen op aarde, maar dat is voor de redactie van 101Barz geen reden om hem niet meer uit te nodigen. “Wij willen niet censureren – tenzij het gaat om oproepen tot haat of geweld. Vrije content is ontzettend belangrijk in een democratie. Wat wij willen is alle relevante geluiden uit de cultuur laten horen. Daar staan wij voor, en dat is ook de plicht van de publieke omroep. En dit doen we zonder oordeel, want daar zijn wij als platform niet voor. Bovendien denk ik persoonlijk niet dat Steen een homohater is, en zie ik het meer als een act,” zegt Thijs.

Hoewel de disclaimer misschien lijkt op een reactie op het stuk van de Telegraaf, speelt dat volgens Thijs totaal geen rol en zijn ze niet van plan door zulke artikelen de koers te wijzigen. Thijs vindt dat details die mogelijk als verwerpelijk worden gezien, hier niet geschrapt hoeven worden. “Als deze mensen denken dat het problematisch is dat er verhalen over de straat worden verteld, moet er inderdaad iets veranderen. Alleen niet bij ons, maar bij de kern van het probleem. Zolang er een straatleven is in Nederland, waarin mensen van kleur structureel worden benadeeld, in armoede moeten leven en minder kansen krijgen dan jongens genaamd Thijs zullen deze verhalen verteld blijven worden. En bij ons kan dat.”



