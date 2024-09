11 albums om je week goed mee te beginnen

Sampha – Process

Process is een soort psychedelische ervaring. Het verhaal dat Sampha vertelt doet denken aan de film Enter the Void van Gaspar Noé, die over het beleven van een doodservaring gaat. De zanger heeft duidelijk het boek gelezen waarop Noé zijn film heeft gebaseerd, Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. In dat boek wordt gepredikt dat de dood de geest los maakt van het lichaam, waardoor diezelfde geest een eigen realiteit kan creëren. En dat heeft Process ook enigszins, het lijkt zich af te spelen ergens tussen bewustzijn, de dood en een staat van dromen. ”I wake up, and the sky’s blood red”, zingt Sampha op Blood on Me. ”I’m still heavy breathing, felt so much more than dreaming. I get up, they’re at the edge of my bed. How did they find me…? Let’s get away… I’m on this road now, I’m so alone now, swerving out of control now, and I crash the whip.”

