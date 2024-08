11 manieren om tepels op Instagram te posten zonder gecensureerd te worden

Voor wat het is, is Instagram fantastisch: rare en obscure insta-accounts, pikante DM’s, feeds vol met de perfecte billen van de Kardashians, katten die in winkels leven, botaccounts, wietporno en heel veel fantastische street art. Op Instagram is de enige grens je eigen fantasie.

Maar het sociale netwerk heeft zo zijn regels. De app is al een tijd lang erg stellig verbieden van blote vrouwentepels. Instagram schuift dit af op het beleid van de Apple App Store, dat naaktheid alleen toestaat in apps voor 17 jaar en ouder. Als Instagram z’n 12+ rating wil behouden en niet verboden wil worden voor jonge gebruikers, moet het tepels verbieden. Maar met 700 miljoen gebruikers – die bijna allemaal minstens twee tepels hebben – is het beleid niet bepaald praktisch.

Als je een man bent, kun je je tepels de vrije loop laten op Insta, maar als je een vrouw bent, nou ja, dan heb je even dikke vette pech. Het is niet ongebruikelijk dat Instagram foto’s of zelfs hele gebruikersaccounts permanent verwijdert zonder te waarschuwen vanwege het posten van vrouwelijke tepels.

Speciaal voor alle vrouwen ga ik daarom een paar verschillende manieren laten zien om je tepels op Instagram los te laten zonder daarvoor geband te worden. De app is gigantisch vaag waar het aankomt op in welke vormen vrouwelijke tepels zijn toegestaan. Soms heb je niet eens door dat wat je online gooit niet mag voordat het te laat is. Je weet ook nooit wanneer iemand je kan reporten. Wees dus voorzichtig. Als je onthullende content wil posten, zorg er dan voor dat je een of meerdere van de onderstaande methodes gebruikt.

Ga voor genderloos

Met het anti-vrouwelijke tepelbeleid van Instagram kwamen er ook dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Er is bijvoorbeeld een account dat volledig is toegewijd aan genderloze tepels. Het Genderless Nipples-account doet het fantastisch. Het enige dat je hoeft te doen is van dichtbij een foto van je tepel te maken en die te posten. Niemand, ook niet de censors van Instagram, kan dan zien als welk gender jij je identificeert. Als je dus niet kan wachten om een super close-up foto van je tepel online te gooien, ga je gang.

Borstvoeding? Na een mastectomie?

De volgende opties zijn alleen voor moeders die borstvoeding geven of vrouwen die een mastectomie hebben gehad. Volgens de Community Guidelines van Instagram mag je foto’s laten zien van littekens van een mastectomie. Je mag ook foto’s online plaatsen van dat je borstvoeding aan het geven bent. Afbeeldingen zoals deze, van het prachtige account @empoweredbirthproject, zijn daarom toegestaan.

Tepels als kunst

Kunst met daarop vrouwelijke tepels is helemaal prima. Je kunt ook tekeningen van je tepels online gooien:

Als je niet kunt schilderen of tekenen, kun je overwegen om jezelf in een kunstwerk om te toveren door een app als Prisma te gebruiken, die beschikbaar is voor iOS en Android. Je kunt daarmee iedere foto omzetten in een schets, schilderij, strip of ander patroon dankzij de vele filters. Ik raad een filter als “Breakfast” of “The Scream” aan om ervoor te zorgen dat je foto er meer als een museumstuk uitziet dan als een geremasterde afbeelding. De app heeft een aantal verschillende filters, waarvan sommige je foto er nog meer als een kunstwerk uit laten zien dan andere. Kies alleen zorgvuldig, want soms wordt zelfs een afbeelding die is gefilterd als kunstzinnige schets offline gehaald.

Post je tepels in reliëf

Je kunt ook shots van je tepels posten als ze te zien zijn onder een doorzichtig of dun shirt, of een dik shirt in een koude ruimte, of via licht van bovenaf.

Gebruik de augmented reality-stickers van TrickPics

Als het moet, kun je die schatjes ook gewoon censureren. Soms is het beter om ze helemaal te bedekken als je niet wilt riskeren dat je hele account wordt geband. Je weet maar nooit wanneer de app besluit dat jouw tepels toch te risqué zijn, snap je?

Je hebt hier zoveel om uit te kiezen. Een van de goede gratis apps (die erg zeldzaam zijn) is TrickPics van Pornhub. Met deze app kun je stickers gebruiken om bepaalde lichaamsdelen te verhullen.



Bedek jezelf in Instagram Stories

Als je liever binnen de Instagram-app blijft en liever een emoji of sticker gebruikt om snel even je tepel te bedekken zodat je de foto ervan kunt posten, kan het ook wel eens werken als je Stories gebruikt.

Wel even een kleine waarschuwing: Stories is niet altijd de beste manier om dit te doen. Het werkt beter met verticale content en vermindert vaak de kwaliteit van horizontale afbeeldingen. Dat betekent dat als je je foto in Stories uploadet, hij kan worden opgeblazen. Ik raad aan om je foto binnen Instagram Stories te maken om dit te vermijden.

Kijk ook uit waar je je Story-graphics plaatst. Probeer ze in het midden van je content te plaatsen. Als je eenmaal je NSFW-afbeelding hebt bedekt met een sticker naar keuze, kun je hem opslaan als verticale foto.Dat betekent alleen wel dat de boven- en onderkant soms van je foto afgesneden kunnen worden. Let daar dus goed op.

Wees creatief

Als je Instagram diep genoeg in gaat, kom je een hele hoop rare en interessante dingen tegen. Heb je bijvoorbeeld ooit wel eens nagedacht om eten te gebruiken om je tepels te vervangen? Model Louise Cehofski wel. Fidget spinners bleken net zo goed te werken.



Je kunt ook andere dingen gebruiken om je tepels te bedekken, zoals stickers, zwarte tape in de vorm van een “X”, googly eyes, je eigen hand of zelfs rozenblaadjes.

Vervang je vrouwelijke tepel met een mannelijke tepel

Net alsof je er een emoji op plakt, toch? Je kunt dit doen in Photoshop. Als je de vaardigheden en de tijd hebt.

Gebruik Snapseed om je tepel te vervagen of ‘genezen’

Een andere manier om de tepel te “bevrijden” is door ‘m te vervagen. Dat kun je bijvoorbeeld met Snapseed doen. Deze professionele fotobewerkingsapp is beschikbaar voor iOS en Android en heeft een fantastische blurtool voor afbeeldingen. Snapseed is ook een fantastische app vanwege de “heal”-tool, die een ongewenst deel van je afbeelding bedekt met het beeld eromheen.

Maak een Finsta-account

Als je echt heel graag foto’s van je tepels online zet, is het misschien een goede optie om er een speciaal Instagram-account voor aan te maken. Finsta is een samentrekking van “fake” en “insta.” Je kunt je op zo’n account even verstoppen van alle kindvriendelijke accounts en je helemaal onderdompelen in NSFW content.

Je hoeft je Finsta-account niet per se privé te maken, hoewel dat waarschijnlijk wel een goed idee is als je naaktfoto’s post. Ik raad ook aan om niet teveel hashtags te gebruiken om je te verstoppen voor de immer waakzame blik van Instagram.

Met je eigen Finsta-account heb jij de touwtjes in handen. Kies wie je wil dat jou volgt. Verzeker je ervan dat het geen mensen zijn die meteen op “report” drukken als ze een tepel zien.

Gebruik de hashtaghack

Ok, mijn laatste suggestie is niet per se gegarandeerd succesvol, maar eerder iets om over na te denken als je… nieuwsgierig bent. Het is een hashtagtrucje en als je het uitprobeert, word je waarschijnlijk gereport, maar het gerucht gaat dat Miley Cyrus dit trucje ooit gebruikte om een tepelfoto op haar account te houden, dus het is de moeite van het checken waarschijnlijk wel waard.

Instagram kindvriendelijk. Tja. Als je goed genoeg zoekt, kom je erachter dat Instagram vol zit met porno. Toegegeven, alles wordt waarschijnlijk binnen een dag weer offline gehaald, maar het staat dan zeker 24 uur online. Totdat een ander pornospamaccount z’n verbannen tegenhanger de dag erna vervangt.

Als het aankomt op het hashtaggen van je NSFW-foto’s, zet er dan geen #nudes of #boobies bij, want daar is Instagram al naar op zoek. Probeer hashtags met twee puntjes of een accent boven de letters, zoals #bööbs, #nüdes, #bööty, of #sèx.

De kans bestaat dat de mensen die op zoek zijn naar foto’s of hashtags om te reporten en accounts om dicht te gooien niet zoeken naar de wat vreemdere hashtags.

In Miley’s geval was het een kwestie van #freethenipple veranderen in #freethenipple S. Tegenwoordig hoef je dat niet meer te proberen, omdat die hashtag nu ook te bekend is. Je zult inmiddels echt wat meer sneaky moeten zijn met je hashtags.

Maar pas op. Als je deze hashtags te veel gebruikt, gaat het iemand misschien opvallen. Als je naaktfoto’s op Insta wil plaatsen, is het belangrijk dat je dat onopvallend doet.