11% van de Ethereum-blockchain wordt gebruikt om digitale katten te fokken

In oktober zette ik mijn eerste stappen als digitale kattenfokker. In het spel CryptoKitties kun je allerlei poezen baby’s met elkaar laten krijgen door middel van smart contracts op de Ethereum-blockchain. Het leek toen op een leuke, simpele manier om noobs wegwijs te maken in de wereld van smart contracts.

Maar toen CryptoKitties op 28 oktober officieel live ging, had niemand verwacht dat er voor miljoenen in poezenbeesten gehandeld zou gaan worden – misschien wel bewijs dat een gek z’n Ethereum overal in investeert, als het maar leuk is.

Op dit moment zijn de smart contracts van CryptoKitties goed voor meer dan 11 procent van al het verkeer op de Ethereum-blockchain.

TechCrunch omschreef het mooi: “Er zijn nu mensen die Ether, iets met weinig tastbare waarde, gebruiken om iets te kopen wat echt nul waarde heeft.” Toch is CryptoKitties misschien wel de eerste echte “killer app” voor Ethereum . Verder is het netwerk vooral gebruikt om miljoenen aan investeringen op te halen voor apps die niet helemaal koosjer lijken of zelfs helemaal niet bestaan.

Alleen dit weekend werd er al meer dan 2,2 miljoen euro (ongeveer 6,200 ether) verhandeld via de smart contracts waarmee mensen katten kunnen kopen, fokken en verkopen.

Genesis was de duurste kitten tot nu toe. Afgelopen zaterdag werd de cryptokat voor 100 duizend euro verkocht, volgens een website die CryptoKitty-handel bijhoudt. Maar er zijn betere deals te krijgen; de gemiddelde kat kost ongeveer 90 euro en het goedkoopste diertje 25 euro. Natuurlijk verschijnen er op de subreddit over CryptoKitties steeds meer verhalen over mensen die honderden euro’s voor een digitaal huisdier betalen.

Deze gekte wordt wel vergeleken met de Beanie Baby-rage van eind jaren negentig waar mensen ook schatrijk van zouden gaan worden. Niet slecht voor een simpele game die een paar maanden geleden op een Ethereum-hackaton werd ontwikkeld.