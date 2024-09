120 restaurantbezoekers liepen in polonaise de deur uit zonder te betalen en kwamen ermee weg

Doen alsof je je portemonnee uit de auto gaat halen, om vervolgens snel weg te rennen is echt passé. Dine, Dance and Dash is het nieuwe ding.

Er is een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor mensen die weglopen zonder te betalen. Je ziel moet echt gitzwart zijn wil je emotieloos drie gangen naar binnen kunnen schuiven zonder überhaupt erover te peinzen om ervoor te dokken. Maar wat nou als je honderd familieleden en vrienden zover krijgt om precies hetzelfde te doen, op precies hetzelfde moment? Dan zijn jullie nog steeds een stelletje klootzakken – maar wel een gecoördineerd stelletje.

Dat is precies wat er afgelopen maandag gebeurde in het Spaanse Bembibre, bij het restaurant van Hotel Carmen. Zeker 120 mensen peerden ‘m zonder hun rekening van 2000 euro te betalen.

Volgens eigenaar Antonio Rodriguez had de groep de ruimte van het restaurant afgehuurd om de doop van twee kinderen te vieren. En of ze het gevierd hebben: een flink aantal voor- en hoofdgerechten werden weggespoeld met nog eens dertig flessen drank.

Rodriguez vertelde een lokale nieuwssite dat het volgens hem een uitgekiend plan was, gezien het feit dat de hele groep tegelijk vertrok op het moment dat de bediening onderweg was naar de keuken om de toetjes te serveren. “De avond verliep rustig tot het moment dat het toetje geserveerd werd,” zegt hij. “Ze sloegen massaal op de vlucht, alsof ze het afgesproken hadden.” Het hele incident gebeurde in een oogwenk. Binnen een minuut was de hele groep verdwenen (wat eigenlijk best bewonderenswaardig is.)

De groep had vooraf een bedrag van 900 euro gestort om te reserveren, dus misschien dat het hotel de daders kan opsporen? Niet dus. “Het onderzoek verloopt traag aangezien de persoon die de betaling heeft voldaan onjuiste gegevens heeft achtergelaten. Of het hotel heeft de gegevens verkeerd genoteerd,” aldus politiecommissaris Ángel Blanco tegenover El Pais.

Het onderzoek wordt nog gecompliceerder, want de groep dieven zijn vermoedelijk oost-Europees en niet Spaans. Blanco hoopt dat de daders achterhaald kunnen worden door middel van de kentekenplaten van de auto’s waarmee ze wegreden. Het bizarre aan het hele verhaal is dat dezelfde groep eerder deze maand precies hetzelfde geintje uithaalden bij een hotel in een nabijgelegen stadje, tijdens een zogenaamd huwelijksfeest. “Direct na het toetje, toen ik onderweg was om koffie te maken, stonden ze op en waren ze weg,” aldus een medewerker tegenover The Local.

Rodriguez heeft niet het idee dat hij ooit nog wat van zijn centen terug zal zien. Hij voegde er nog wel aan toe dat er “geen materiële schade is veroorzaakt” door de gasten. Dat scheelt dan weer.