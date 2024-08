13 Netflix-trucjes die je moet kennen

Bijna 200 miljoen mensen op de wereld verbrassen tegenwoordig massaal hun kostbare levensuren met Netflix. Maar het ding is: Netflix maakt dingen eigenlijk best wel moeilijk.

Het rating-systeem is klote. Instellingen zijn er nauwelijks, en je hebt eigenlijk behalve de films geen keuzes waarmee je de ervaring kunt sturen waardoor het frustrerend kan worden om een film te kiezen. Gelukkig zijn er een paar ontwikkelaars die oplossingen hebben bedacht. Hier zijn 13 tips die je plezier aan Netflix flink zullen vergroten.

1. Kun je niet kiezen? Laat je dan gewoon helpen

Honderden films en series en je weet nog steeds niet wat je met kijken? Ja, dat is een verschrikkelijk luxeprobleem. In zo’n geval is het het beste om het lot te laten beslissen. En daar is Flix Roulette voor. Je kiest een genre, minimale waardering, favoriete acteur – of je kiest helemaal niks als je in een avontuurlijk bui bent – het lot beslist.

2. Met deze codes vind je duizenden verborgen Netflix-films

Er zijn veel meer categorieën dan Netflix standaard laat zien | Beeld: Netflix

Op Netflix kun je films, series en documentaires uit allerlei genres vinden. Maar die worden grofweg onderverdeeld in een paar algemene categorieën zoals horror, actie of comedy. Dat is wat je te zien krijgt, maar het sorteeralgoritme van Netflix verdeelt series en films onder in een heleboel kleine subgenres.

Je kunt toegang krijgen tot deze genres met specifieke codes. Met code 12443 krijg je alle boxfilms te zien, met 10398 alle Japanse films en met 947 alle monsterfilms. Met 3519 krijg je alleen maar tienerkomedies voorgeschoteld, 63782 voor films uit Nieuw Zeeland en 45028 voor gothicfilms op zee.

Wil je het uitproberen? Plak de code voor het subgenre dan in deze URL: netflix.com/browse/genre/PLAK-HIER-DE-CODE

Je kunt hier een lijst vinden met alle codes. En de genres nemen steeds maar toe. Met de Chrome-extensie Enhancer for Netflix krijg je een boel extra genres gewoon in je vertrouwde Netflix-interface. Je krijgt niet alle genres te zien, maar wel de meest nuttige genres.

3. Netflix en chill, zelfs op een afstandje

Screenshot: Rabbit

Een serie bingen met iemand anders is een hoeksteen in veel relaties. Maar wat als je partner in een andere stad woont? Met Kast is dat geen probleem meer. Met deze Chrome extensie kan je je scherm en audio delen met maar liefst 100 mensen tegelijk.

4. “Kijk je nog steeds?” Eh ja, en nu waffeltje toe

Je hebt het wellicht al eens meegemaakt dat je een serie kijkt en na een paar afleveringen vraagt Netflix “Kijk je deze serie nog?” Het antwoord is dan uiteraard altijd: JA! Heel irritant. Bijna even irritant als de 20 seconden die je moet wachten voordat de volgende aflevering begint te spelen (je moet namelijk opstaan). Beiden functies kun je uitzetten met de Chrome extensie Flix Assist. Herstart Netflix, et voila.

5. Eindelijk normale filmrecensies

Netflix is van een vijf-sterren-systeem overgestapt op een duim-omhoog-duim-omlaag-systeem aan het begin van dit jaar. Dit moest de boel verbeteren, maar het totale tegendeel is waar. Je kunt namelijk niet zien of een film goed of slecht is.

Gelukkig zijn er oplossingen. De Chrome-extensie Rateflix gebruikt de database van IMDb, en voor films zijn zelfs de beoordelingen van Rotten Tomatoes beschikbaar. Perfect! Alleen jammer dat het niet werkt voor Firefox en Safari.

6. Vind de nieuwste releases op Netflix

Er worden constant nieuwe series op Netflix gezet. Maar streamreus houdt haar klanten helemaal niet up-to-date over wat er nieuw is. Gelukkig zijn er Services like JustWatch, VODSpy en de website What’s New On Netflix om je te helpen. Eindelijk kun je zien wat wanneer toegevoegd is.

7. Kom erachter of iemand anders je Netflix gebruikt

Mensen die op het Darknet rondstruinen lopen altijd lijsten met de inloggegevens van heel Netflix-accounts tegen het lijf. En veel mensen gebruiken die maar al te graag. Heb je wel eens gehad dat je een bericht van Netflix kreeg dat je op te veel apparaten ingelogd was? Of heb je wel eens gehad dat er opeens staat dat je een bepaalde serie heb gekeken waar je nog nooit van hebt gehoord? Dan is het mogelijk dat iemand anders je account gebruikt.

De beste manier om daarachter te komen is door naar “Account te gaan in het menu en dan op “Kijkactiviteit” te klikken. Je kunt hier ook zien welke apparaten je account hebben gebruikt. Als je hier verdachte apparaten ziet, is het slim om zo snel mogelijk je wachtwoord te veranderen of tegen je oude huisgenoot te zeggen dat hij z’n eigen abonnement moet aanschaffen.

8. Vraag Netflix om de films en series die je graag wil kijken

Nee, je kunt helaas niet alles wat je wil kijken op Netflix vinden. Maar daar kun je iets aan doen: een verzoek indienen. Wil je een of andere Hongaarse film zien? Laat het ze gewoon weten! Hier kun je een verzoek indienen. Als we het bedrijf moeten geloven, luisteren ze echt naar je verzoek en gaan ze er serieus naar kijken.

9. Waarom je meerdere profielen moet gebruiken

Dit is verplicht, vooral als je je account deelt met je geliefde, vriend of huisgenoot deelt. Dan krijg je nooit meer domme horrorfilms of slechte Marvel-series door je strot geduwd. Maar ook als je alleen bent zijn meerdere profielen handig. Bijvoorbeeld voor verschillende stemmingen, situaties of genrevoorkeuren.

Als je een rothumeur hebt, kun je een profiel maken met je lievelingscomedy’s, waarmee je Netflix traint om vrolijke films voor je uit te zoeken. Kijk je graag documentaires als je je verveelt? Dan is een speciaal profiel ook handig. En een gezamenlijke account met je partner is handig om films aan te raden die je graag samen kijkt met je lover.

10. Hou Netflix op de voorgrond

Rick & Morty

Wil je online shoppen en tegelijk Stranger Things kijken? Programmeren en op hetzelfde moment Rick & Morty kijken? Met de Helium Browser voor MacOS blijft Netflix altijd op de voorgrond spelen. Helium is een gestroomlijnde en snelle browser, die helaas niet beschikbaar is voor Windows.

11. Begin een gedeeld streaming-menu

Foto: Netflix

Als je jezelf vertrouwt, kun je zelf de bandbreedte van je Netflix-stream afstellen via een verborgen stream-manager die je oproept met de code: Shift, Ctrl, rechter Alt (of Alt Gr) + S.

Je kunt de bandbreedte van video verhogen of verlagen. Hetzelfde geldt voor de audiobitrate. Dit is vooral handig als je een trage verbinding hebt in een trein of een hotel. De zogenoemde CDN, staat voor Content Delivery Network, is de server waarin je de films bekijkt. Als je niet denkt dat traag internet de lags veroorzaakt, dan kun je hier de bron van je stream gemakkelijk aanpassen.

12. Andere ondertitels nodig? Geen probleem

Stel, je ligt in bed en kijkt naar GANT 0, een serie met alleen Engels en Japans geluid. Alleen is je Japans sterk achteruit gegaan. Dan zet je natuurlijk de ondertitels aan. Maar wat nu als ze niet echt goed leesbaar zijn?

Dan kun je in account naar de Subtitle Appearance page gaan waar je de ondertitels naar hartenlust kunt aanpassen. Je kunt ze een lijntje geven, een schaduw, of ze transparant maken. Probeer het gewoon eens uit.

13. Met deze sneltoetsen wordt je Netflix-leven zoveel makkelijker

Natuurlijk heeft Netflix allemaal sneltoetsen die je leven een stuk makkelijker maken. Alleen gebruikt niemand ze. Dat is zonde, dus daarom hebben we ze hier voor je op een rijtje gezet:

Spatie/enter – Play en pauze

Page up – Afspelen

Page down – Pause

F – Fullscreen

Esc – Verlaat fullscreen

Shift + Pijltje naar links – Terugspelen

Shift + Pijltje naar rechts– Fast forward

Pijltje omhoog – Volume omhoog

Pijltje omlaag – Volume omlaag

M – Mute

Dit artikel verscheen eerder op VICE NL.