13 dik belegde broodjes om je dit weekend mee vol te proppen

Aan een broodje kun je weinig fout doen. En als er toch iets mis gaat – je biefstuk is te gaar – dan verbloem je dat gewoon met een extra klodder saus. En het is heus niet erg als je brood zwartgeblakerd uit de oven komt, omdat je weer iets te lang naar Black Mirror zat te staren. Dan smeer je er gewoon een dubbeldikke laag roomkaas op. En natuurlijk is er altijd nog bacon om bijna elke situatie te redden. Maar om je even goed op weg te helpen, hebben we de dertien recepten van onze lievelingsbroodjes verzameld. Dan hoef jij nooit meer iemand teleur hoeft te stellen bij een romantisch zondags ontbijtje of een brunch-bacchanaal.

Het is heus niet raar om chips op een broodje te doen. Het is juist geniaal. Het maakt een zacht geheel een stuk knapperiger. Een fijn mondgevoel zou een chef dat noemen. Maak het stoofvlees alvast een dag van tevoren, want dan komen de meest intens lekkere smaken naar optimaal naar voren.

In de Verenigde Straten kun je op elke straathoek een krankzinnig dik belegd broodje kopen. En je hoeft niet eens te kiezen tussen salami of mortadella. Het is gewoon én-én. En nu maak je ‘m gewoon thuis.

Die bakjes zalmsalade uit het koelvak zijn vaak treurig, maar stop even, je hoeft jezelf niet nog langer te pijnigen met die plastic kuipjes vol matigheid. In deze zelfgemaakte salade gaan zure room, mayonaise én roomkaas. Beleg jouw broodje net zo dik als op de foto, want je wilt niet het gevaar lopen dat je de salade niet goed proeft. Druk er nog een gebakken ei met een lopende dooier op en je hoeft de rest van de dag niet meer te eten.

Wees geen eigenwijze klootzak door een blik uit het knakworstenschap te trekken. Deze samengeperste vleesmassa kun je niet vergelijken met zelfgemaakte corned beef. Niet zeiken, gewoon doen. Je smaakpapillen gaan je over een week dankbaar zijn.

Deze culinaire orgie met Italië, Frankrijk, Japan en Thailand voelt zo fout. Maar waarom is het dan zo ontzettend lekker?

De groene tomaten koop je bij de toko. Je doet er goed aan om ze eerst door het ei en de panko te rollen, om ze vervolgens met liefde in de frituur te laten glijden. De foie gras koop je bij een goede slager. Wellicht denk je nu: wat een overdreven gedoe. Dan heb je pech, wij vinden ‘m gewoon gruwelijk lekker

Bij dit ontbijtbroodje juichen we het juist toe dat je rondneust in het schap met vleesconserven, want je mag een blik Smac van de stoffige plank trekken. Schaam je niet, recht je rug bij de kassa en reken het mysterieuze varkensvlees met trots af.

Ricotta salata is een samengeperste ricotta die gedroogd en gezouten is. Je kunt ‘m raspen en het is de perfecte ziltige topping voor deze steaksandwich van onze grote vriend Action Bronson. Koop je bij de betere kaaswinkel of een Italiaanse traiteur.

Een broodje met quinoa klinkt enorm kut. Maar we gebruiken de quinoa om de plakken aubergine in te paneren. Vervolgens pleuren we het in de frituur en je hebt een smakelijke vervanger voor dat saaie brood.

Zolang er paddenstoelen zijn, heb je helemaal geen vlees nodig. En door vegan mayonaise, is er in deze creatie helemaal niks dierlijks te bekennen.

Kibbeling is lekker, vissticks zijn chill en tegen een portie inktvisringen hebben wij nog nooit nee gezegd. Conclusie? Vis in een gefrituurd jasje is gewoon verrukkelijk.

Belgen zijn geniaal, want zij hebben de mitraillette: een stokbroodje met vlees, friet en saus. Aangezien we in Nederland deze eerste levensbehoeftes niet in de snackbar kunnen kopen, moeten we zelf maar aan de slag. En door de toevoeging van ei en ham, is het helemaal oké om dit broodje als ontbijt naar binnen te schuiven.

Bestaat er een mooier duo dan kip en bacon? De roomkaas met citroen geeft deze zoute bende de frisheid die het nodig heeft, de mierikswortel zet je mond een beetje in de fik en door het bietenblad kun je net alsof doen dat het gezond is.