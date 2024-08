13 verpleegkundigen over hun heftigste ervaring

Verpleegkundigen zijn van essentieel belang voor de gezondheidszorg, en de ruggengraat van ziekenhuizen. Terwijl ze patiënten verzorgen staan ze dichterbij het leed, de tranen en de kots van de patiënt dan ieder ander persoon. Ze staan in de frontlinie van de gezondheidszorg, en dit betekent dat ze blootgesteld worden aan de meest bizarre shit. Zowel tijdens, als na de operaties. We vroegen een groep verpleegkundigen om de ranzigste, kleurrijkste of gewoon totaal geschifte gebeurtenissen die ze tijdens een dienst hebben meegemaakt, met ons te delen. Na het lezen van deze anekdotes zal je op z’n minst nog meer respect hebben voor hun werk – en met een beetje geluk de volgende keer ook iets beter op jezelf letten.

Dot

Ik kreeg ooit een gast binnen, wiens penis was afgehakt met een machete – het was echt een vrij gruwelijke wond. De penis lag naast hem op de brancard – klein, eenzaam en verlaten. Er was geen mogelijkheid om ‘m weer vast te hechten. Blijkbaar was die jongen aangesloten bij het Zeta-kartel en had hij geprobeerd eruit te stappen. Dat moet je blijkbaar niet doen, als je pik je lief is.

Videos by VICE

Shawn

We krijgen veel mannen binnen met een overdosis aan medicijnen voor erectieproblemen, wat resulteert in een urenlange stijve penis. Het is psychologisch nogal beangstigend, en een aangenaam gevoel is het allerminst, waardoor ze vaak in totale paniek en tranen binnenkomen. Het enige wat je als dokter kunt doen om het probleem te verhelpen, is door twee naalden in beide kanten van de penis te steken, om vervolgens het bloed eruit te zuigen. Het bloed spuit er dan uit als twee fonteintjes. Als de dokter de procedure beschrijft, sputteren ze meestal eerst nog tegen en vragen ze of ze het niet toch beter even kunnen uitzitten. Maar als ze dat doen, zal het bloed gaan klonteren en sterft het weefsel af, wat ervoor kan zorgen dat ze hun penis verliezen. Het hele tafereel is verschrikkelijk, en elk deel ervan is ondraaglijk om te zien.

Marty

Het ziekenhuis waar ik voor werkte, staat bekend om zijn microvasculaire operaties – behandelingen als het terugplaatsen van geamputeerde ledematen en vingers werden regelmatig uitgevoerd. Zo was er een keer een man die onder zijn vrachtwagen terecht was gekomen. Allebei z’n oren lagen eraf. De artsen plaatsten de oren terug, maar hij ontwikkelde veneuze congestie – een ziekte die kan leiden tot bloedverlies rond het getroffen gebied. We behandelden dit met de bloedzuigertherapie. Bloedzuigers laten een enzym los, en dat werkt als een lokaal antistollingsmiddel. De man liep dus op de afdeling rond met in beide oren een bloedzuiger – als een paar mooie oorbellen. Het werkte. Hij ging met beide oren naar huis.

Bob

Ik had een vrouwelijke patiënt, midden veertig, die continu aan het masturberen was. Geen van mijn collega’s had het ooit met eigen ogen gezien, alleen ik, dus gingen ze ervan uit ze dat ze op mij geilde – iets wat me geen beter gevoel gaf. Ik hoorde de hele dag shit als “Sarah en Bob sitting in a tree…” Ik kon niet wachten tot ze weer beter was.

Doug

Van de gewone dingen – bloed, botten, kots, vreemde genitaliën – ben ik niet onder de indruk. Het zijn de onverwachte momenten die iets met me doen. Ik werk bij de spoedeisende hulp van een groot ziekenhuis, en we zien veel daklozen die verslaafd zijn aan drugs. Ze verzinnen vaak ziektes en aandoeningen, in de hoop dat wij ze een tijdje goed verzorgen. Zo was er een meisje die regelmatig het ziekenhuis binnenkwam met telkens een ander verzonnen verhaal over hoe ze was gevallen. Je zit soms op de eerste rij van een soort wanhoopsparade, en dat is hartverscheurend.

Jen

Een volwassen man wilde de bedpan niet gebruiken, dus besloot hij met z’n reet over het bed te gaan hangen en alles te laten lopen. Vervolgens riep hij mij om “effe de stront op te rapen”.

Sammantha

Er kwam een tienermeisje binnen met haar moeder, en fysiek was er niks bijzonders te zien, maar de angst stond in haar ogen. Het bleek dat ze door haar rug was gegaan toen ze voor een aantal jongens aan het twerken was. We konden niet veel voor haar doen, maar ik wilde haar vasthouden en zeggen dat het oké was. De moeder was haar continu aan het slutshamen, en het enige dat ik tegen haar wilde zeggen, was: “Ik heb veel ergere dingen gedaan op jouw leeftijd, en ik ben uiteindelijk aardig terecht gekomen. Ik twerk zelf ook graag – en ik ben hoofdverpleegkundige.

Kimberlyn

Ik werk in het ziekenhuis van een afgelegen stad, midden in de woestijn, dus we zien niet heel veel gekke dingen. Maar er is één gast die altijd met z’n kat de spoedeisende hulp binnenloopt. De dierenarts is een paar honderd meter verderop, maar de boodschap dringt niet tot hem door. Het is ook nooit zo dat er iets ernstigs aan de hand is met de kat. Meestal heeft die kat een kinkhoest of zo. Echt gek.

Jenna

’s Nachts gebeurt er iets heel raars met oude mensen die opgenomen zijn. Sommigen veranderen echt in een soort gremlins… je zou nooit geloven hoe sterk oude mensen worden als ze in de war zijn. Ik ben na middennacht regelmatig getrapt, geslagen, gebeten en bespuugd door iemands lieve omaatje. In de ochtend zijn ze vervolgens weer het zachte, verzorgende oudje waar je voor opstaat als de tram vol is.

Bekijk ook: Running is the Worst Way to Get Fit.

Anna

Ik heb zoveel dingen in de anussen van mensen zien zitten, dat ik er niet meer van opkijk als er weer eens iemand met een vreemd voorwerp in z’n endeldarm aan komt kakken. We hadden eens een man met een infectie op z’n kont, in combinatie met een perianale abces, veroorzaakt door z’n huisdieren – die de open wonden aflebberden. Normaal gesproken heb ik een sterke maag, maar toen ik dat zag, moest ik bijna overgeven. De gedachte van een hond die z’n eigen anus likt, om vervolgens de zweren op het gat van z’n baasje te likken, maakte me kotsmisselijk.

Matthew

Een dakloze man die door de drank en drugs amper nog voor rede vatbaar was, fluisterde de tekst van Run to the Hills van Iron Maiden in m’n oor. Ik kon niet stoppen met lachen, en als ik me niet aan ethiek, fatsoensnormen en wet- en regelgeving in de zorg moest houden, had ik het naar al m’n vrienden gesnapchat.

Lindsey

Een patiënt, die binnenkwam bij de spoedeisende hulp, moest geopereerd worden. Toen ze eenmaal op de operatietafel lag, haalde ze een joint uit haar haarextensions en probeerde ze ‘m op te steken.

Lucy

Een jongen gebruikte eens de alarmknop, zo’n snoer met aan het einde een rode knop, als lasso, en slingerde het boven zijn hoofd. Hij raakte mijn collega en ze brak haar jukbeen. Dat was balen.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic Nederland.