15 recepten met gigantisch veel kaas

Als er een extra laagje vet op je buik is verschenen door de eindeloze stroom aan truffelpepernoten, gesuikerde kerstkransjes, familiediners en liters bubbelwijn, heb je vast waanzinnig lekker gegeten in de laatste maand van 2017. Daar is helemaal niks mis mee, dus laten we in 2018 ook gewoon genieten van smakelijke hapjes. En omdat er niks grandiozer, veelzijdiger en vetter is dan kaas, hebben wij 15 van onze favoriete kazige recepten voor je geselecteerd.



Deze enorme schaal bloemkool in een badje van kaassaus en uitgebakken spek doet wonderen voor je humeur als je voor de tiende keer met bevroren vingertoppen thuis komt. Woon je alleen? Maak ‘m gewoon, dan heb je er de hele week nog plezier van.



Is er iets fijners dan etenswaar onderdompelen in kaas? Nee. Negeer vanaf nu dat smerige kant-en-klaarpak kaassmurrie uit het koelvak van je supermarkt, en maak je kaasfondue helemaal zelf. Wat je erbij serveert mag je helemaal zelf weten, maar wij gaan voor stukjes droge knoflookworst, gestoomde broccoli, paddenstoelen, augurkjes, witlofblaadjes en heel veel brood.







Voor deze tosti heb je Turnworth-kaas nodig en die koop je bij de betere kaaswinkels in Nederland. Het is een Engelse kaas en zit in een camembert-doosje. Turnworth is lekker romig en dat is wat je nodig hebt voor de perfecte tosti. Koop bij diezelfde kaaswinkel meteen een potje zwarte truffelpasta, ren langs de toko voor de pho rode wijnsaus en dit gebakken broodfeest kan losbarsten.

Wie zegt dat kaas alleen thuishoort in hartige gerechten, is een lul zonder smaak. Deze plompe pannenkoeken worden namelijk nooit zo lekker als je de ricotta uit het recept weglaat.

Als je bent uitgekeken op die eeuwige bruine boterham met jong belegen, maak dan deze kazige maiscake. Verse groene jalapeño-peper vind je in Nederland tegenwoordig gewoon in de supermarkt of toko, meestal in de buurt van de paprika’s. Als de cake klaar is, moét je er een dikke laag boter op smeren, anders is dit recept mislukt.

Maak korte metten met de keuze tussen zoet of hartig door deze gebakken peertjes met pittige geitenkaas te maken.

Blut zijn is in onze ogen geen excuus om ranzig te eten. Polenta kost geen moer en je hebt maar een klein beetje blauwe kaas nodig voor die kaas-explosie in je mond. Pak een boek, ga een half uur naast de pan zitten, roer af en toe en klaar.

Hoe meer kaas, hoe beter, dat laat deze samensmelting van de Amerikaanse gepofte aardappel en de Mexicaanse quesadilla wel zien. Je bakt de tortilla’s trouwens in baconvet. En bij twijfel? Gewoon meer kaas toevoegen.

Wacht even met een eerste hap nemen als je dit brood uit de oven haalt. Want hoe magisch een lawine van gesmolten mozzarella en feta in deeg ook is, van een verbrande bek is nog nooit iemand gelukkiger geworden.

Hoe vetter hoe beter, dus zet deze maand sowieso een ovenschaal met pittige kaasmacaroni op de keukentafel. De roomkaas maakt dit de ultieme maaltijd op brakke dagen, want de boel glijdt zo je keel in.

In 2018 zijn wij voor meer kaas in iedereens leven en tegen voedsel weggooien. Combineer deze twee goede voornemens en je komt al snel uit bij deze pizza met restjespesto van bijvoorbeeld wortelgroen en zonnebloempitten. Je mag gewoon restjes kaas gebruiken, zoek maar even in de krochten van je koelkast. Anders voldoet een bol verse mozzarella.

Dit recept is heel erg makkelijk, maar zorg er wel voor dat je de allerbeste kwaliteitsproducten in huis haalt. Waag het niet om een zakje geraspte kaas op het aanrecht te leggen.



De hotdogs paneer je in een laag van broodkruimels en parmezaan en om er zeker van te zijn dat er genoeg zuivel in dit gerecht zit, gratineer je het vlees onder een dikke laag mozzarella.

De Grieken weten wel wat lekker is: koolhydraten en kaas. Verpak die laatste in de eerste, bak krokant en je hebt een goddelijke snack voor elk moment van de dag.



Mexicaanse gebakken aardappelen

Als je goedkope zonvakantie naar een viersterrenresort nog lang niet in zicht is op de jaarkalender, moet je deze knapperige Mexicaanse aardappeltjes maken met chorizo, feta en veel knoflook. Heb je het in ieder geval voor heel even een beetje warmer.