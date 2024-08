15.000 wetenschappers uit 184 landen waarschuwen dat de wereld de lul is

Meer dan 15.000 wetenschappers uit 184 landen waarschuwen dat het bewijs duidelijk is: de huidige en toekomstige gezondheid en welzijn van de mens lopen echt gevaar door klimaatverandering, ontbossing, verminderde toegang tot drinkwater, het uitsterven van diersoorten, en de menselijke bevolkingsgroei.

Onder andere vooraanstaande wetenschappers Jane Goodall, E.O. Wilson, en James Hansen tekenden deze waarschuwing, die maandag gepubliceerd werd in het tijdschrift BioScience. Het artikel met de titel World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice heeft in totaal 15.372 ondertekenaars, uit een hoop verschillende wetenschappelijke disciplines. Het is waarschijnlijk de grootste steunbetuiging voor één enkel artikel door wetenschappers ooit.

Het artikel is een geüpdatete versie van het oorspronkelijke artikel World Scientists’ Warning to Humanity. Dit artikel werd in 1992 gepubliceerd, deze maand precies 25 jaar geleden. Het werd toen door 1700 wetenschappers ondertekend, waaronder de meeste levende winnaars van de Nobelprijs voor de wetenschappen. Ook toen waarschuwde het artikel voor de menselijke invloed op het milieu, die “een ernstig risico” vormde voor “de toekomst die we voor de mensheid willen,” en beschreef een aantal zeer zorgwekkende trends.

Jane Goodall. Image: Urban Explorer Hamburg/Flickr

“We zijn met een update gekomen omdat we de mensen wilden laten weten waar we vandaag de dag staan,” zei William Ripple, ecoloog aan de Oregon State University en co-auteur van het Second Notice-artikel. Met een paar uitzonderingen zijn alle trends de afgelopen 25 jaar verslechterd.

“Sinds 1992 is de kooldioxide-uitstoot met 62 procent omhoog gegaan en de wereldwijde temperatuur met 29 procent, terwijl de diversiteit van gewervelde dierenwereld met 29 procent is gekelderd,” vertelde Ripple aan Motherboard.

De data die de wetenschappers samenstelden, liet zien dat vergeleken met 25 jaar geleden:

Er 26 procent minder zoet water beschikbaar is per persoon

Dode gebieden in oceanen met 75 procent zijn toegenomen

Bijna 300 miljoen hectare bosgebied verloren is gegaan

“Dit zijn zorgwekkende trends. We hebben de natuur nodig om zelf te overleven,” zei hij.

De planten-, dier-, insect-, vissoorten en alle andere soorten in de natuur voeren verschillende taken uit, zoals het produceren van zuurstof, het schoonmaken van water en het bestuiven van planten. Bij elkaar wordt de waarde van de goederen en diensten van de natuur geschat op zo’n $125-145 biljoen dollar per jaar (ja, dit is geen vertaalfout). En met twee miljard mensen erbij sinds 1992 – een toename van 35 procent in de wereldbevolking – staan die vitale diensten onder meer druk dan ooit, zegt het artikel.

Een klein lichtpuntje is dat de ozonlaag zich aan het herstellen is. Die laag zwevende zonnebrand die al het leven op aarde beschermt voor schadelijke UV-straling is een van de weinige positieve trends die wordt genoemd in het artikel. In 1987 kwamen landen bij elkaar onder het Montreal-protocol van de VN om chemicaliën die de ozonlaag aantasten te verbieden. Het toenemende gebruik van groene energie is een andere positieve trend, zei Ripple.

Er werd in de oorspronkelijke waarschuwing weinig aandacht besteed aan klimaatverandering, maar de mensheid werd wel opgeroepen om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Op de VN-Klimaatconferentie in het Duitse Bonn waarschuwde een andere groep wetenschappers afgelopen maandag dat de wereldwijde CO2-uitstoot waarschijnlijk weer gaat groeien na drie jaar stabiel te zijn geweest.

“Klimaatverandering is een feit. Het is gevaarlijk. En het wordt nog veel erger,” zei Johan Rockström, directeur van het Stockholm Resilience Centre, een internationaal centrum voor duurzaamheidswetenschap in een verklaring.

In Amerika, de grootste CO2-uitstoter van de Westerse wereld, stijgt de CO2-uitstoot in 2018 naar verwachting met 2,2 procent vanwege een voorspelde koude winter. De uitstoot in China en India groeit ook nog steeds, hoewel de groei langzamer gaat dan een paar jaar geleden.

Beeld: NASA/Wikimedia Commons

“Het nieuws dat de uitstoot weer groeit na een stabiele periode van drie jaar is een gigantische sprong achteruit voor de mensheid,” zei Amy Luers, directeur van Future Earth, een internationale organisatie voor wetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheid.

“De uitstoot moet binnenkort pieken en in 2050 de nul naderen,” zei Luers in een persbericht.

Ripple is het ermee eens dat er een dringende noodzaak is om CO2-uitstoot te verminderen, en zei dat hun Second Notice-artikel een aantal manieren noemt om de achteruitgang van het milieu tegen te gaan. Een paar maatregelen zijn het creëren van meer parken en natuurreservaten, het tegengaan van de handel in wilde dieren, het overgaan naar plantaardige diëten, meer mogelijkheden voor gezinsplanning en leerprogramma’s voor vrouwen, en het massaal gebruiken van duurzame energie en andere “groene” technologieën.

“Als we samenwerken kunnen we grote vooruitgang boeken voor de mensheid en de planeet waar we afhankelijk van zijn,” sluit het artikel optimistisch af.

“We hopen dat ons paper een wijdverbreid publiek debat op gang brengt over het wereldwijde milieu en klimaat,” zei Ripple.

In 1992 werd de oorspronkelijke Scientists’ Warning to Humanity helaas genegeerd, waarbij The New York Times en Washington Post zeiden dat het niet nieuwswaardig was.