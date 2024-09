17 platenzaken die je moet bezoeken voor je sterft

Twee weken geleden was het Record Store Day: je weet wel, de commerciële feestdag waarop oude platen in een nieuwe hoes worden gestoken, voor het driedubbele over de kop gaan en diezelfde dag voor het tienvoudige op Discogs worden geplempt. Niet elke platenzaak is er blij mee, maar de feestdag laat wel zien dat vinyl nog altijd een gewilde geluidsdrager is. Over de hele wereld vind je de meest diverse platenzaken, van gezellige kippenhokjes met kratten vol onmogelijk te categoriseren vinyl tot megastallen met tienduizenden platen die zorgvuldig op alfabetische volgorde in bakken zijn opgesteld. Mocht je binnenkort op vakantie gaan in bijvoorbeeld Berlijn, Buenos Aires of Sydney, dan hebben we nog een paar leuke platenzaakjes voor je om te bezoeken.

Noord-Amerika

Play De Record

Locatie: Toronto, Canada

Begonnen in: 1990

Waarom het cool is: Play De Record specialiseert zich in vinyl en studio-apparatuur, allen zorgvuldig geselecteerd. Kwaliteit boven kwantiteit, zeg maar. Ook kunnen dj’s draaien in de oefenruimte voor twintig dollar per uur. In de beginjaren van de zaak vond je er veel flyers van obscure feestjes, waarmee ze zichzelf een onmisbare factor maakten voor de dance-scene in de stad.

A1

Locatie: New York, Verenigde Staten

Begonnen in: 1966

Waarom het cool is: Er is geen andere vinylzaak in New York met meer tweedehandsplaten dan A1. De focus ligt voornamelijk op soul, jazz en funk, maar de liefhebber vindt hier ook genoeg disco, house en techno. Vroeger kwamen hiphophelden als DJ Premier, Pete Rock en Havoc van Mobb Deep hier nog weleens over de vloer – het bewijs hangt in glimmende polaroids aan de muren.

The Thing

Locatie: New York, Amerika

Begonnen in: 2003

Waarom het cool is: De eigenaar van The Thing, Larry Fisher, struint veilingen en vrijmarkten af om zeldzame vinylparels voor een prikkie te kopen. Hoef jij al die moeite niet meer te doen. De prijzen die hij ervoor vraagt zijn onderhandelbaar, en mochten jullie het toch niet eens worden over de prijs, dan kun je je geld besteden aan de stripboeken en vintage porno die hij ook verkoopt.

Reckless Records

Locatie: Chicago, Amerika

Begonnen in: 1989

Waarom het cool is: Reckless Records heeft maar liefst drie zaken in Chicago en staat bekend om de onafhankelijke zines die er liggen en het weggeven van tickets. De winkel was ook de inspiratiebron voor de fictieve platenzaak Championship Vinyl in de film High Fidelity.

Amoeba Music

Locatie: Los Angeles, Amerika

Begonnen in: 1990

Waarom het cool is: Met zo’n 2230 vierkante meter mag Amoeba Music zich de grootste onafhankelijke platenzaak van de wereld noemen. De winkel is ook bekend van de What’s In My Bag-videoserie, waar artiesten als The Gaslamp Killer, Toro Y Moi en Dâm-Funk vertellen over de toffe platen die ze er wisten te scoren.

Zuid-Amerika

Retroactivo

Locatie: Mexico City, Mexico

Begonnen in: 2004

Waarom het cool is: Wat voor de eigenaar ooit begon met het verkopen van oud vinyl uit zijn moeders kelder, is uitgegroeid tot een garage-achtige ruimte met daarin een vinylpers. Vandaag de dag liggen er in Retroactivo meer dan veertigduizend tweedehandsplaten en gelimiteerde exemplaren, die je heel erg handig op de website kunt bekijken.

Eureka

Locatie: Buenos Aires, Argentinië

Begonnen in: 2004

Waarom het cool is: Eureka is een grote schatkist met een indrukwekkende hoeveelheid aan tango, cumbia, pop, folk en allerlei soorten lokale pracht. Er zijn ook een paar bakken met zeldzame 78 RPM-platen.

Discolombia

Locatie: Barranquilla, Colombia

Begonnen in: 1962

Waarom het cool is: Als je het krioelend ongedierte even door de vingers ziet, is de loods van Discolombia (waar ook Felito Records is gehuisvest) een bezoekje waard. Salsa, palenque, champeta: Colombiaanse juwelen vind je hier in de vorm van zwart goud.

Europa

Phonica Records

Locatie: Londen, Engeland

Begonnen in: 2003

Waarom het cool is: Phonica Records doet aan toffe in-stores en mag artiesten als Four Tet, Erol Alkan en Floating Points tot zijn stamgasten rekenen.

Rough Trade East

Locatie: Londen, Engeland

Begonnen in: 1976

Waarom het cool is: Rough Trade bevond zich middenin de punkrevolutie van de jaren zeventig en droeg bij aan de revolutie van DIY-distributie. Elke band mocht zijn platen hier verkopen en als de muziek van goede kwaliteit was en voldoende werd verkocht, hielp Rough Trade East met de distributie ervan. De zaak staat vooral bekend om het uitbrengen van werk van The Smiths, The Libertines en The Strokes en opende na twee Londense zaken een derde winkel in New York.

Spiller’s Records

Locatie: Cardiff, Wales

Begonnen in: 1894

Waarom het cool is: Dit is de oudste platenzaak ter wereld. Henry Spiller opende Spiller’s Records in 1894 en was gespecialiseerd in fonografen, wasrollen en grammofoonplaten. Begin jaren twintig nam zijn zoon Edward de zaak over en begon hij met de verkoop van muziekinstrumenten en opgenomen muziek. Vandaag de dag is de winkel nog net zo relevant.

Hardwax

Locatie: Berlijn, Duitsland

Geopend in: 1989

Waarom het cool is: Hardwax had en heeft personeelsleden die prominente figuren zijn binnen de scene, zoals Marcel Dettmann, Electric Indigo en Gernot Bronsert van Modeselektor. Net zoals de beruchte club Tresor heeft de platenzaak een hechte relatie met Detroit-technoartiesten. Het wordt ook wel de ‘Berlin-Detroit-axis’ genoemd.

Spacehall

Locatie: Berlijn, Duitsland

Geopend in: 1991

Waarom het cool is: Spacehall wordt ook wel een ‘caleidoscopisch vinylhol’ genoemd, wat niet zo gek is met het goedgevulde magazijn dat ze hebben. In de kelder komen drie verschillende platenzaken samen: als je binnenloopt bevind je je in het soul- en jazzspectrum, de volgende ruimte is toegewijd aan rock, postrock, industrial en new wave, en de achterste kamer is de hemel voor iedere electronica-liefhebber.

Discos Paradiso

Locatie: Barcelona, Spanje

Geopend in: 2010

Waarom het cool is: Eigenaren Gerard Condemines en Arnau Farrés waren medewerkers van platenwinkel La Ruta Natural en verkochten daar obscure vlooienmarktvondsten op Discogs voordat ze zelf een winkel openden. Discos Paradiso wordt zowel lokaal als internationaal geprezen als smaakmaker binnen de Spaanse dance-scene. Er zijn regelmatig in-stores in de achterkamer met een nagenoeg perfect geluidssysteem.

Rush Hour

Locatie: Amsterdam, Nederland

Geopend in: 1997

Waarom het cool is: Rush Hour van Antal Heitlager is in aanzienlijk korte tijd een grote internationale speler geworden binnen de dance-scene, zowel als label als distributeur. Elke rondreizende dj maakt wel een stop in deze winkel, waar oude obscure platen uit verre landen te vinden zijn, maar ook alle andere elektronische muziek die nieuw en relevant is in de bakken ligt.

Side One

Locatie: Warschau, Polen

Geopend in: 2005

Waarom het cool is: In hartje Warschau verkoopt Side One zeldzame heruitgaven en nieuwe platen. De winkel draagt bij aan de culturele scene van de Poolse stad en vierde haar tiende verjaardag met de compilatie Side One Ten, dat werd uitgebracht op spin-off label S1 Warsaw.

Pushkinskaya-10

Locatie: St. Petersburg, Rusland

Geopend in: 1989

Waarom het cool is: Toen een groep onafhankelijke artiesten en muzikanten een verlaten gebouw bezetten aan de Pushkinskayastraat, begonnen ze Free Culture Society. Daarin ontstond Pushkinskaya-10. De platenzaak is langzaam uitgegroeid tot een kunstinstelling in een buurt vol galerieën, clubs, concertzalen en studio’s.

Azië

Tower Records

Locatie: Tokio, Japan

Geopend in: 1970

Waarom het cool is: Deze zaak bestaat uit negen verdiepingen, waarvan elk een genre vertegenwoordigt. In de kelder worden evenementen georganiseerd en Tower Records verkoopt cd’s die gemaakt zijn van SHM (Super High Material), dat zogezegd betere audiokwaliteit levert en alleen beschikbaar is in Japan.

Red Point

Locatie: Singapore

Geopend in: 2009

Waarom het cool is: Eigenaar Ong Chai Koon werkt overdag als timmerman en verkocht aanvankelijk enkel in de weekenden zijn persoonlijk bij elkaar gezochte platencollectie. Denk aan Chinese muziek uit de jaren vijftig, hedendaagse indie, Singaporese hitjes en meer. Inmiddels is hij ook op donderdag en vrijdag open.

Afrika

Afrosynth Records

Locatie: Johannesburg, Zuid-Afrika

Geopend in: 2008

Waarom het cool is: Dit is de enige platenzaak in het land die gespecialiseerd is in Afrikaans vinyl. Journalist en verzamelaar DJ Okapi begon Afrosynth als een blog om de luisteraar Zuid-Afrika’s rijke muzikale culturen voor te schotelen. De zaak verkoopt jarentachtigpop, funk en soul.

Australië

Redeye Records

Locatie: Sydney, Australië

Geopend in: 1981

Waarom het cool is: Redeye Records is vet omdat de zaak zich voornamelijk bezighoudt met zeldzame Australische merchandise die niet meer wordt gemaakt. Zo verkochten ze naast muziek ook Rolling Stones-knopen en -posters van gecancelde tours, stopgezette computergames uit de jaren negentig en een ouijabord.

Black Wire Records

Locatie: Sydney, Australië

Geopend in: 2008 Waarom het cool is: Deze zaak wordt gerund door vrijwilligers en artiesten die niet per se winst willen maken. Black Wire Records distribueert platen en is gespecialiseerd in niche DIY-genres zoals noise. Ook zijn er regelmatig liveshows voor en door de lokale punkgemeenschap.