18 games die jij in 2018 in je controller-klauwtjes moet krijgen

2017, wat hebben we je ooit misdaan? Je was kut. Een slecht jaar. 2018 wordt misschien wel nog erger! Maar als we toch trends gaan doortrekken, is er tenminste één iets waarvan het cool zou zijn als dat door zou zetten: videogames worden over het algemeen steeds beter.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bam. Wolfenstein II: The New Colossus. Bam. Super Mario Odyssey. Bam! PlayerUnknown’s Battlegrounds. Bam!! Nier: Automata.BAM!!! De hits bleven maar komen in 2017, van de grote blockbusters tot de indiepareltjes. We hebben 2017 achter ons gelaten met een hele stapel aan uitstekend speelbare games. Dus wat heeft het komende jaar ons te bieden? Hier is een preview van 18 games om naar uit te kijken in 2018 voor het geval de rest van de wereld ons weer niets te bieden heeft.

Far Cry 5

Wolfenstein II liet ons Amerikaanse Nazi’s in een rode mist veranderen. Voor het geval je nog steeds wat dingen te verwerken hebt, krijg je nog een kans in de meest recente versie van Ubisofts shooter. Als reactie op kritiek dat de serie kolonialistische ondertonen zou hebben, speelt de nieuwste Far Cry zich af in Amerika. Je wordt deze keer in een gevecht om de Amerikaanse staat Montana gedropt tegen een gestoorde gek die te pas en te onpas met stukken uit de Bijbel strooit.

Nadat hij alle Griekse goden op Narcissus na heeft uitgemoord, is Kratos verder gegaan met zijn leven. Hij is geëmigreerd naar de wereld van de Scandinavische beesten. Fans van de serie verwachtten de volgende moordpartij tegen Loki, Odin en consorten, maar uitgever Santa Monica Studios lijkt andere plannen te hebben. Kratos is niet langer een familie aan het wreken, maar juist aan het grootbrengen. Kratos en zijn zoon wandelen nu samen door de landen van ijs en sneeuw, totdat er een god komt die de oude bok een onvermijdelijk breakdown bezorgt.

Donut County, het langverwachte avontuur van Arcane Kid en prankster Ben Esposito, laat je niet spelen als een donut, maar als het gat dat er in zit. Als een soort omgekeerd Katamari Damacy ben je een gat in de grond dat alle schepsels en dingetjes van de aarde opzuigt, puzzels oplost en groter wordt. En er zit ook nog eens een verhaal achter al die chaos geïnspireerd door Los Angeles en nummers van Springsteen. Dat gaat over een donutverkoper die worstelt met het goede oude late kapitalisme.

Over Katamari Damacy gesproken, zijn bedenker Keita Takahashi is terug met zijn meest commerciële project in bijna 10 jaar sinds Noby Noby Boy. Wattam is een puzzelgame over vrienden en de beste manieren om die te maken. In Takahashi’s nieuwe kleurrijke droomlandschap moet je als een burgemeester een gemeenschap van levende vormen, vruchten, gigantische monden en drollen zien te herbouwen door ze op te stapelen. Het ziet eruit als de Emoji Movie, maar dan als je een microdosis LSD hebt genomen. De game is waarschijnlijk ook een stuk leuker dan toen ik die keer een microdosis LSD nam en The Emoji Movie keek.

In 1994 veranderde Warren Spector pc-games door twee genres – gewelddadige shooters en RPG’s met veel menu’s – te combineren tot een cyberpunk-horrorverhaal. Het is droevig om te bedenken dat gamers die BioShock en Deus Ex hebben gespeeld vaak niet hét spel hebben gespeeld waaraan deze games zoveel te danken hebben. Met Spectors zegen, zijn Night Dive Studios en een paar van de mensen achter Fallout: New Vegas het spel opnieuw aan het maken met de Unreal Engine. Nu is het enige excuus om dit spel te missen als je een leven hebt. En dát wil ik je wel eens zien proberen!

Hoeveel games wil je hebben? Wil je twee games? Tien? Twintig? Honderd? Nee, honderd is te veel. Honderd games is niet oké. Vijftig, dat is een goed aantal. Derek Yu, maker van een van de beste games aller tijden ( Spelunky), is een unieke bundel aan het samen stellen die UFO 50 heet. De vijftig games zijn bedoeld als een soort bloemlezing van retrogames uit de jaren 80, uitgebracht door een al lang vergeten, niet-bestaand bedrijf. Het zijn geen minigames, zoals die uit WarioWare, maar volledige spellen die ook echt veel tijd kosten om uit te spelen. Ik hoop dat ze, net zoals in Retro Game Challenge met elkaar verbonden zijn, en dat een gigantisch hoofd van Shinya Arino wat tegen je gaat schreeuwen.

Toen Nintendo z’n zakken begon te vullen met third-party games, was Kentucky Route Zero wel de laatste game die ik verwachtte dat-ie de eindstreep zou halen. Als een serie atmosferische, episodische avonturengames, is KRZ een Mountain Goats-achtige gothisch verhaal Amerikaans mysterieverhaal dat zich afspeelt langs de kant van de weg, en tot dusver is het magisch.

2017 had geen Dark Souls of een Bloodborne, maar het had wel een Nioh en een Surge. De Souls-formule van keiharde gevechten en precisiecontrols is kneedbaar als toffee, en is niet alleen geschikt voor duistere, middeleeuwse verhalen. Past de formule bij Namco’s anime bullshit over vampierdemonen en zuurstofmaskers? Ik kan niet wachten om erachter te komen.

Meen je dit? Komt het echt dit jaar uit? Ik bedoel, ik geloof het pas als ik het zie. Als we dan toch echt de langverwachte derde crossover tussen Final Fantasy en De 101 Dalmatiërs krijgen, ja, dan ga ik het wel spelen. We hebben van Square Enix te horen gekregen dat er in dit nieuwe avontuur levels zitten die zijn gebaseerd op Big Hero 6en Toy Story. Aangezien Disney zojuist de hele entertainmentcatalogus van Fox heeft opgekocht, zou het belachelijk zijn als Square Enix de releasedatum niet nog een jaar of twee naar achter schuift om een wereld toe te voegen die gebaseerd is op Married With Children.

Toen TowerFall in 2013 zijn debuut maakte op de Ouya (lol), was het een strak, ontzettend vermakelijk gevecht tussen boogschutters, waarbij vier vrienden elkaar de schuld konden geven van hun eigen mislukkingen. In de nieuwste game van Matt Thorson, wordt het een moeilijk singleplayer-avontuur waar je platforms moet gebruiken om een berg te beklimmen. Dus geef die berg straks maar weer de schuld. Dat zal je beter laten voelen over het feit dat je eigenlijk gewoon niet kunt gamen.

Zeker, Hideo Kojima is bezig met wilde ideeën als Death Stranding. Maar het zou leuk zijn om meer Metal Gear in onze levens te krijgen naast die ene zombiemod. Gelukkig komt Square Enix ons redden. Yoji Shinkawa, de kunstenaar achter de look van de Metal Gear games, werkt nu aan een game die zich afspeelt in de wereld van Front Mission. Het zijn meestal tactische RPG’s over gigantische robots, maar Shinkawa voegt nu een Metal Gear-achtige hoeveelheid tactisch lichaamspantser en citaten van Dostoevsky toe. Het zal net zo zijn als toen Alan Moore Blue Beetle en The Question wilde gebruiken voor Watchmen, maar geen toestemming kreeg van DC Comics, waarna hij hun namen maar veranderde naar Nite Owl en Mister Asker, of weet ik veel.

Als Left Alive nog niet anime genoeg voor je is, heeft de studio die echt peak anime is, Vanillaware, precies wat je nodig hebt. De makers van prachtige 2D-fantasygames als Dragon’s Crown en Odin Sphere zijn nu met science-fiction aan de haal gegaan. Het verhaal draait om leerlingen en hun middelbareschoolproblemen en speelt zich af in de nasleep van een gigantische mechoorlog. Omdat dit een game van Vanillaware is, bedienen de jongelingen hun machines naakt, een heel normaal, doorsnee gebruik en de reden dat ik niemand mijn PlayStation-controllers laat lenen.

Nadat ze bakken met geld hadden verdiend aan hun bovennatuurlijke Life is Strange-tienergames, heeft Dontnod Entertain een game gemaakt over het bovennatuurlijke lievelingsonderwerp van niet-bovennatuurlijke tieners: humeurige vampiers. Het verhaal speelt zich af in Londen tijdens de pandemie van de Spaanse griep in 1918. Jij speelt een dokter die ook een vampier is die levens probeert te redden, maar ook mensen doodt voor hun bloed – iets dat dokters meestal aan verzekeraars overlaten.

Om transparant te blijven, was Red Dead Redemption 2 te vinden in het lijstje van vorig jaar en was ik van plan deze plek te geven aan Mineko’s Night Market, een game over een katteneiland dat er schattig uitziet. Maar hoe langer ik naar Mineko staarde, hoe meer het er schattig uitzag op die standaard kerstkaartenmanier. Bovendien ben ik een hondenmens. Hoe meer ik ondertussen naar Red Dead Redemption 2 kijk, een open world-western over ongeschoren mannen die hun schulden afbetalen, hoe beter dat eruit begon te zien.

Als je op de een of andere manier SB Nation’s 17776 achter je hebt gelaten terwijl je dacht: Wacht, ik zou het fantastisch vinden om een satelliet te zijn die in de leegte zweeft tijdens een poging om een wereld waar ik nog nooit ben geweest bij elkaar te puzzelen. Dan heb ik hét spel voor jou, vriend. In Memory of a Broken Dimensionverken je krakerige, gecorrumpeerde beelden afkomstig van een mysterieuze bron. Je navigeert met je perspectief en je vermogen om gebroken beelden samen te stellen, en zou een makkie voor je moeten zijn als je vroeger het liefst door een kaleidoscoop naar een doos legoblokjes keek.

In 2008 bracht Media Molecule LittleBigPlanet uit, een aandoenlijk doe-het-zelf-spel over het maken en spelen van een vreemde versie van de eerste twee levels uit Super Mario Bros. Tien jaar later hoopt Media Molecule zijn eigen innovaties op te blazen met een nog grotere gereedschapskist. In Dreams kunnen spelers hele verkenbare werelden maken vol popachtige karakters. Met deze digitale klei, die grenzeloze Prometheus, kunnen diezelfde vreemdelingen de eerste twee levels van Super Mario Bros. op nog meer nieuwe en avontuurlijke manieren namaken.

Ook deze plek behoorde eerst aan een andere game toe, Psychonauts 2, waarvan ik eerst grapte dat het uitgesteld zou worden, wat toen ook daadwerkelijk gebeurde. Maar de mensen bij Double Fine Productions hebben hun vingers in allerlei niet- Psychonauts gerelateerde papjes. In Ooblets kweek je vechtmonsters in de aarde in een felgekleurde wereld. Het lijkt een culminatie van alle verrassend populaire games van de laatste tijd, door een charmante landbouwsimulator als Stardew Valley samen te voegen met een hanenvechtsimulator als Pokémon.

Eerder in 2017 won Hempuli Oy (makers van Environmental Station Alpha) de Nordic Game Jam Winner met een breinkrakende puzzelgame, die in 2018 tot een volledige game gaat worden gemaakt. In Baba is You ben jij Baba, zolang de woorden ‘Baba is You’ op het scherm te zien zijn. Je moet deuren ontgrendelen en vlaggen bereiken, maar die voorwaarden zijn gebaseerd op woorden op het scherm, die je als koelkastmagneten heen en weer kan schuiven.

