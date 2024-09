18+ laat zien hoe je in zeven minuten een heerlijke maaltijd op tafel zet

Ben jij het ook beu om moeite te steken in je avondeten? Sta je uren in de keuken om je gezin te voeden? Klaar met zwoegen op het veld om aardappels te rooien? Je buik vol van die brutale vos die ’s nachts je kippetjes steelt? Wees dan gerust: avant-gardemuziekduo 18+ heeft de oplossing gevonden: gloeiendhete lava, rechtstreeks uit de vulkaan. Met behulp van lava tover je binnen no-time een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel. Zet bijvoorbeeld een blik beef ravioli van Chef Boyardee in de lava, en voor je ‘ARGH, DEZE SHIT IS KK HEET’ kan roepen, is het eten klaar. Levensgevaarlijk natuurgeweld smaakte nog nooit zo hemels.

18+ staat maandag 13 maart in Paradiso Noord, Tolhuistuin, samen met Pictureplane en Y1640 (Sega Bodega en Coucou Chloé) op het feestje Product Tour 2017. Het kost 15 euro, maar we geven hier ook twee Indiestadpassen weg, zodat je er helemaal gratis naartoe kan. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is voor vrijdag 16:00 uur jouw recept voor vulkanisch koken mailen naar koen.vanbommel@vice.com. Succes!