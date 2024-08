In gesprek met de man die in 200 dagen 2000 biertjes drinkt

Er zijn veel manieren om een legende te worden, als je er maar hard genoeg voor gaat. Sommige mensen doorkruisen volledige continenten voor een ultramarathon, anderen eten wereldschokkende hoeveelheden hotdogs. En één man, de 25-jarige Jon May uit Sheffield, is hard biertjes aan het kantelen. Hij heeft zichzelf uitgedaagd om in 200 dagen 2000 biertjes te drinken, en heeft als gevolg daarvan duizenden trouwe volgers op zijn TikTok gekregen.

Je denkt misschien: 2000 biertjes klinkt best te doen. Britten behoren tenslotte tot de grootste zuipschuiten van Europa, en werken volgens de OECD elk jaar per persoon zo’n 400 biertjes weg. May had hetzelfde idee: hij zegt dat hij geïnspireerd werd toen hij online iemand tegenkwam die 1000 biertjes in een jaar probeerde te drinken. ‘Dat kan ik verdubbelen,’ dacht hij.

“Ik begon met 2000 biertjes in een jaar,” vertelt hij aan VICE, “maar toen ging ik te snel, dus ik heb het teruggebracht naar 200 dagen, omdat dat lekker bekt.”

Het is niet zo makkelijk als hij het laat klinken. Om de uitdaging te halen moet May elke dag tien biertjes drinken, zonder vrije dagen. “Aan de ene kant ben je in feite je lever om zeep aan het helpen, en aan de andere kant doe je iets wat tamelijk indrukwekkend is,” zegt hij. Hij houdt zijn voortgang nauwkeurig bij in een spreadsheet, livestreamt zijn meeste biertjes direct vanuit de kroeg om te bewijzen dat hij ze daadwerkelijk drinkt, en post bijna dagelijks update-video’s op TikTok. Op het moment van schrijven heeft hij bijna 80.000 volgers vergaard en miljoenen views gekregen; hij heeft van TikTok dan ook zijn fulltime baan gemaakt.

Als er naar zijn katers wordt geinformeerd, lijken die hem niets te boeien. “Ik ben te jong voor katers,” zegt hij. “En je kunt sowieso geen katers krijgen, behalve als je weer nuchter wordt.” Maar de financiële consequenties beginnen wel een probleem te worden. Hij drinkt sommige van zijn biertjes thuis “om geld te besparen”, maar hij heeft al meer dan 6000 pond (6880 euro) aan bier uitgegeven, en hij verwacht dat hij aan het eind van deze uitdaging, later deze maand, de 8000 pond (9173 euro) zal hebben aangetikt. Hij is, in zijn woorden, “de Britse economie overeind aan het houden.”

In sommige kringen wordt hij als een soort volksheld vereerd. “Ik was laatst op een bruiloft, en een of andere gozer begon m’n schoenen te kussen,” zegt hij. In zijn lokale stad Guildford wordt hij in de bars herkend, en hij kan bij sommige pubs geen voet binnen zetten voor hij wordt gestopt om met een fan op de foto te gaan. Online zijn mensen echter minder onder de indruk. “Als je een video met 1,3 miljoen views bekijkt zou ik zeggen dat zo’n 75 procent van de reacties van haters komt,” zegt hij. “In het begin deed het me wel wat, maar ik realiseer me nu dat ze gewoon jaloers zijn dat ze niet zo goed kunnen zuipen als ik.”

Veel van de kritiek gaat over of wat hij aan het doen is ook maar enigszins veilig is. Het is geruststellend dat Mays lever “op het moment geen pijn doet”. Maar volgens Brits gezondheidsadvies worden slechts vijf drankjes in zo’n twee uur al als een drankpartij beschouwd, en daar zitten een aantal gezondheidsrisico’s aan verbonden, zoals veranderingen aan het brein, leverziektes en hartproblemen. “Zodra ik klaar ben zal ik naar de dokter gaan om een scan te laten maken,” zegt hij.

Het mag wel gezegd worden dat de meeste Britten tegenwoordig niet veel bemoedigingswaardigs om handen hebben. May heeft een online fanbase opgebouwd die aangedreven lijkt te zijn door iets dat lijkt op nationale trots. “Dit is waarschijnlijk het meest Britse dat je kunt doen,”zegt hij, “het aantal biertjes dat je drinkt bijhouden in een Excel-spreadsheet.” Later deze maand zal zijn uitdaging haar vruchten afwerpen bij een kroeg in Birmingham, waar hij betaald wordt om zijn gedenkwaardige 2000ste biertje voor een live publiek op te drinken. “Flink wat mensen hebben gezegd dat ze komen kijken,” zegt hij. “Ik heb zelfs van mensen uit Ierland gehoord dat ze het vliegtuig zullen pakken om erbij te zijn.”

En daarna? Zal hij ooit nog een biertje door zijn strot kunnen krijgen? “Ik denk dat ik het voor twee weken even aankijk,” zegt hij. “Ik denk dat ik daarna biertjes ga beoordelen op TikTok.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

