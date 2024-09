Meer dan 200 kunstboeken van het Guggenheim zijn nu gratis te downloaden

Het Solomon R. Guggenheim Museum heeft ervoor gezorgd dat je geen zielstergende kunstopleiding meer hoeft te volgen om kunstexpert te worden. Ze hebben namelijk een heleboel kunstboeken beschikbaar gesteld, die je gratis vanuit je luie stoel kunt doorbladeren.

Zo vind je er de klassieker On the Spiritual in Art uit 1946 van Wassily Kandinsky, maar ook andere interessante exemplaren over allerlei stromingen – van rococo tot Russisch constructivisme – en de duizenden jaren aan Azteekse en Chinese kunst. En natuurlijk zitten er ook boeken bij over de grote kunstenaars die in de hallen van het door Frank Lloyd Wright ontworpen Guggenheim hangen.

De boeken met analyses over het werk van Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Dan Flavin, Robert Rauschenberg, Gustav Klimt, Mark Rothko, die normaal gesproken alleen achter gesloten deuren te vinden (oftewel alleen in gedrukte versie) zijn, kun je nu in een PDF-bestandje of ePub downloaden.

Dan Flavin : the architecture of light : Deutsche Guggenheim, Berlin by Flavin, Dan, 1933-; Solomon R. Guggenheim Foundation; Deutsche Guggenheim

Dit initiatief om boeken uit de vaste bibliotheek van het Guggenheim te publiceren begon in 2012 met 65 titels, wat nu uitgegroeid is naar meer dan 200. Dit komt bovenop de 43 titels die beschikbaar zijn in de Online Reading Room van het County Museum of Art in Los Angeles, 281 in de Virtual Library van Getty Publications, en de 1.611 in de MetPublications van het Metropolitan Museum of Art. Allemaal gratis te downloaden.

Hieronder alvast een tipje van de sluier van alle pracht en praal die je in het archief van het Guggenheim kunt vinden.

Roy Lichtenstein by Waldman, Diane; Lichtenstein, Roy, 1923-1997; Solomon R. Guggenheim Museum; Museum of Contemporary Art (Los Angeles, Calif.); Montreal Museum of Fine Arts

The Aztec empire by Solís Olguín, Felipe R; Solomon R. Guggenheim Museum; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Mexico); Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mexico); China, 5000 years : innovation and transformation in the arts by Lee, Sherman E.

Mark Rothko, 1903-1970 : A Retrospective by Rothko, Mark; Waldman, Diane Solomon R. Guggenheim Museum; Paul Klee, 1879-1940 : a retrospective exhibition by Klee, Paul ; Grohmann, Will

Gustav Klimt and Egon Schiele by Messer, Thomas M ; Dobai, Johannes ; Comini, Alessandra

Toshio Iwai. Photo from Mediascape by Klotz, Heinrich; Solomon R. Guggenheim Museum; Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe; Guggenheim Museum Soho

Download de boeken van het Solomon R. Guggenheim Museum hier.