2017 was het op een na warmste jaar ooit gemeten

Al sinds 2014 horen we dat elk jaar heter was dan het jaar ervoor – behalve 2017. NASA maakte gister bekend dat vorig jaar niet warmer was dan het jaar daarvoor. Maar het is wel het op één na warmste jaar sinds metingen begonnen, en het warmste jaar zonder El Niño, het natuurverschijnsel dat de warmte van 2016 voor een deel verklaart.

Het meten van de oppervlaktetemperatuur is sinds 1880 mogelijk, toen standaarden voor de metingen van temperatuur wereldwijd hetzelfde werden, en de data van al die verschillende meetstations vanwege nieuwe meetinstrumenten exact genoeg was.

NASA en NOAA, het Amerikaanse Nationale Oceanische en Atmosferische onderzoeksorgaan, meten elk jaar apart van elkaar de wereldwijde temperatuur. Het NOAA plaatst het jaar 2017 op de derde plek in de ranglijst van warmste jaren ooit gemeten. Hoe dan ook betekent het dat we een flinke toename zien van de temperaturen wereldwijd.

“Ondanks de gebieden waar het kouder is gebleken, zien we over de afgelopen 40 jaar een snelle toename van de gemiddelde temperatuur,” zegt Gavin Schmidt, directeur van het NASA Goddard Institute voor ruimteonderzoek, in een persbericht.

Door een toename koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer, is de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graden Celsius gestegen over de laatste 100 jaar. 2017 was het derde jaar op rij dat de temperatuur 1 graad hoger ligt dan het 19de-eeuwse niveau.

Veel klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat we de temperatuur onder de 2 graden opwarming moeten houden. Deze update herinnert ons eraan hoe weinig tijd we nog hebben.