2017 wordt het jaar van de kleur ‘Greenery’

2017 is nog niet begonnen, maar kleurinstituut Pantone denkt al te weten welke kleur het jaar gaat beheersen: 15-0343 Greenery. Gisteren maakte het bedrijf bekend dat ze deze tint groen hebben verkozen tot Kleur van het Jaar 2017. Ze beschrijven de kleur als “een frisse, geelgroene tint die doet denken aan de vroege lente, wanneer de natuur weer groen wordt en opleeft.” Voor het bedrijf staat de kleur niet alleen voor de wederopleving van de natuur, maar voor iets veel groters. “We zijn zo verzonken in onze routines en apparaten dat we de behoefte hebben om ons even af te sluiten en op te laden,” aldus Laurie Pressman, de vicedirecteur van Pantone.

Pantone voorspelt al sinds 1999 de Kleur van het Jaar, gebaseerd op trends in mode, technologie en media. Naar eigen zeggen bestuderen ze een heel jaar de tijdsgeest, en uiteindelijk komt daar een kleur uitgerold. De voorspelling is natuurlijk voor een groot deel koffiedik kijken, maar vaak zit er wel een mooie gedachte achter. Vorig jaar koos het bedrijf bijvoorbeeld voor Rose Quartz en Serenity, een soort babyroze en babyblauw die zouden staan voor de strijd voor gendergelijkheid. In 2017 moet Greenery ons “een nieuw begin” brengen, een “verfrissing” voor de politieke en sociale onrust van 2016. Het idee is mooi, maar met alleen appeltjesgroen komen we er niet.

Pantone stelt deze kleurcombinaties voor:

Op de website van Pantone lees je alles over de Kleur van het Jaar. Kik hier om het kleurpalet te downloaden.