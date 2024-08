‘21 Questions’ van 50 Cent bestaat helemaal niet uit 21 vragen

Onlangs schrok ik me een hoedje. Iemand die ik vertrouwde en erg hoog had zitten, heeft me jarenlang belazerd. Hij heeft ons allemaal beduveld zelfs.

50 cent did not ask a whole 21 questions on “21 Questions” and we haven’t done a good job of holding him accountable — Trey Smith (@SlimiHendrix) January 5, 2018

We hebben voor een lange periode geloofd dat 50 Cent – artiest, entertainer, man die bijna failliet ging – 21 vragen stelde op zijn klassieke track 21 Questions. Ik kon het zelf bijna niet geloven, maar niets is minder waar. Een nummer dat ik al bijna 15 jaar uit volle borst rap, blijkt de meest bedrieglijke songtitel ooit.

Laten we ze allemaal even op een rijtje zetten:

If I fell off tomorrow would you still love me? If I didn’t smell so good would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, Could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty from a Benz, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt would you be by my side? If it was time to put in work would you be down to ride? If I ain’t rap ‘cause I flipped burgers at Burger King Would you be ashamed to tell your friends you feelin’ me? In the bed if I used my tongue would you like that? If I wrote you a love letter would you write back? Now would you leave me if you’re father found out I was thuggin’? Do you believe me when I tell you, you the one I’m loving? Are you mad ‘cause I’m asking you 21 questions? Are you my soulmate? ‘Cause if so, girl you a blessing Do you trust me enough, to tell me your dreams? If I was down would you say things to make me smile? If I was with some other chick and someone happened to see? And when you asked me about it I said it wasn’t me Would you believe me? Or up and leave me? How deep is our bond if that’s all it takes for you to be gone?

“Maar hé,” zeggen jullie, “Nate Dogg stelt twee vragen in het refrein, dus dat maakt 21.” Dit klopt. Nate Dogg stelt inderdaad twee vragen in het refrein:

20. Would you love me if I was down and out?

21. Would you still have love for me?

Maar als we die gaan vermelden, dan moeten we alle vragen die Nate Dogg op de track stelt meenemen. Aan het einde van het lied vraagt hij ook nog eens:

22. Could you love me in a Bentley?

23. Could you love me on a bus?

Dit is ongelooflijk verwarrend. Noem je track dan op z’n minst 19 Questions of 23 Questions, want het zijn er absoluut geen 21. Ik weiger te geloven dat alle slimme en getalenteerde mensen die bij deze plaat betrokken waren dit over het hoofd hebben gezien. Zelfs als het op een of andere manier langs 50 en Nate is gekomen, heeft de producer, Dirty Swift, dit dan ook gemist? Dr. Dre heeft de track gemixt, maar is vergeten een keertje de tekst te checken? En Sha Money XL ook?



Ik ga geen valse beschuldigingen of theorieën bedenken, want ik heb het idee dat dit een oprecht foutje was. Get Rich Or Die Tryin’ is misschien wel een van de beste rapalbums ooit, en tijdens het maken van een tijdloze klassieker kan er een hoop gebeuren. Dat gezegd hebbende, vind ik wel dat dit zo snel mogelijk moet worden rechtgezet. We krijgen nog twee vragen van je, 50.