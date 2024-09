Je moet echt even dit interview met 21 Savage bekijken

Beeld via YouTube

Savage Mode is een van de meest gefocuste albums van dit jaar. Het heeft ervoor gezorgd dat 21 Savage populairder dan ooit is. Een paar dagen geleden was hij te gast in het radioprogramma The Breakfast Club voor een uitgebreid interview over zijn verleden. Van zijn arrestatie voor wapenbezit tot die keer dat hij van school werd getrapt.

21 geeft opheldering over de beweringen op zijn Wikipedia-pagina, en vertelt dat hij alleen maar uit zelfverdediging handelde tijdens het vuurgevecht waar hij gewond raakte en een van zijn beste vrienden om het leven kwam. Hij praat veel over karma en hoe hij de dood is ontsnapt. Of het nou door de muziek, positieve energie of een hogere macht komt (“Ik ben spiritueel, ik ben Ifá, dat is een Nigeriaans geloof”). Hij vertelt veel in dit interview, dus je kunt het maar het beste helemaal kijken hieronder.