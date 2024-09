Beeld via YouTube

De We Are Here-organisatie van Alicia Keys en Mic.com hebben een video maakt met de titel “23 Ways You Could Be Killed if You Are Black in America”. Het is vrij eenvoudige, maar doeltreffende video waar een heleboel muzikanten en beroemdheden een lijst voorlezen met redenen waarom zwarte Amerikanen als Sandra Bland, Alton Sterling en vele anderen worden gedood. Dus, in plaats van erover te lezen en zelf met argumenten te komen, kun je ook dit kijken.