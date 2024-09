24 miljoen views: Rich Chigga vertelt over wereldfaam en zijn nieuwe vriend Ghostface

De 17-jarige Indonesische rapper en grappenmaker Rich Chigga – echte naam Brian Imanuel – bracht een tijdje terug een video uit voor de officiële remix van viralsensatie Dat $tick (al meer dan 24 miljoen views) waar niemand minder dan Ghostface Killah een bijdrage levert.

Het eerste dat opvalt als Brian zijn mond opendoet, is hoe hij bijna foutloos Engels spreekt. Dat is niet te danken aan het Indonesische schoolsysteem – hij woont in Jakarta – noch heeft hij een jarenlange cursus Engels gevolgd of een studie gevolgd. Zijn nagenoeg perfecte beheersing van de taal heeft hij te danken aan zijn grenzeloze internetconsumptie. Op piepjonge leeftijd is hij al een meester in het schrijven van tweets als “i made out w a white girl 4 the first time at the club last nite right as the dj changed the song to Wonderwall i swear to god.”

Brian is niet alleen gezegend met een mooie stem maar ook met de kunde om alles wat hij op het internet tegenkomt tot zich te nemen en dat op een innovatieve manier te parodiëren, zoals wat de betekenis van cultuur voor jongeren is geworden. Neem bijvoorbeeld deze meme over 2Pac.

Vergeet daarbij ook niet dat zijn carrière momenteel gigantische rijzende is. Op zijn zeventiende is Brian in rap tempo verworden tot een internetberoemdheid die wordt doodgegooid met voorstellen voor samenwerkingen en optredens. Zoals het er nu uitziet tekent hij over niet al te lange tijd een platendeal en gaat hij op tour. Wu-Tang Clan heeft hem al ingelijfd. Ik sprak een uurtje met hem via Skype en hij blijkt ook precies die joviale tiener te zijn zoals hij op internet overkomt.

Noisey: Vertel ons over je interesse voor Amerikaanse cultuur en hiphop.

Brian Imanuel: Ik hoorde voor het eerst hiphop in 2012. Een Amerikaanse vriend, die ik dat jaar had ontmoet, liet het aan me horen. Hij liet me Thrift Shop van Macklemore horen en die track voelde ik heel erg. Het is het eerste liedje waar ik op mee probeerde te rappen, maar mijn Engels was toen nog slecht. Vanaf daar begon ik te luisteren naar 2 Chainz en Childish Gambino. Maar destijds had ik in Indonesië geen vrienden, waardoor ik ervan overtuigd was dat ik de enige in het land was die naar hiphop luisterde. Ik dacht serieus dat gasten als 2 Chainz underground waren.

In 2014 begon ik met raps schrijven, ik nam shit op met mijn iPhone en deed de edit met het programma Sony Vegas. Ik had geen idee hoe ik muziek moest maken en het klonk dan ook nergens naar. Maar ik had er wel lol in en vrienden van me vonden het vet. Op een gegeven moment ben ik in de studio van een vriend gaan opnemen.