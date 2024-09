24 uur lang undergroundbands in Paradiso was als een koortsdroom zonder einde

De mensen die besloten dat het een goed idee was om een etmaal lang undergroundbands in Paradiso neer te zetten, voerden dat zieke plan vervolgens uit. Waanzinnig, natuurlijk. Geen weldenkend mens vindt het leuk om 24 uur lang in die oude kerk rond te hangen. Er waren er hooguit een stuk of tien die het volhielden. Vet knap, daar niet van, maar daar ging het niet om. Die 24 uur zijn een statement. Je mag best slapen. Vrijheid is, hoewel als begrip gekaapt door het kwaad, voor iedereen.

Ik wandel een klein decennium rond in de scene – merkwaardig overigens hoe tien jaar voorbij kunnen vliegen, terwijl er aan een etmaal soms geen einde lijkt te komen – en ik heb er altijd voor gewaakt tot de incrowd te gaan behoren. Journalistieke onafhankelijkheid is een groot goed. Voor je het weet willen ze dat je het land gaat leiden. Laat ze me haten, laat ze me respecteren, voor mijn part laat ik ze koud, maar omhels mij niet. Als ik om 12.00 uur aankom, vergeet ik die regels. Ik ken alle koppen, ik heb ze honderden keren gezien. Erg druk is het niet. Ik vrees voor een 24 uur durend vlechtwerk van zelffelicitaties en haatspeeches over alles wat met de boze buitenwereld te maken heeft.

