24-uursvergunningen voor Nachtlab (Elementenstraat) en Ven

Goed nieuws: nachtburgemeester Mirik Milan maakte deze week bekend dat er weer twee nieuwe locaties in Amsterdam een 24-uursvergunning krijgen. Het gaat om de nieuwe locatie Ven en Nachtlab (dat in Elementenstraat feesten organiseert, zoals HYTE, Reaktor en afgelopen weekend nog de indoor editie van Welcome to the Future). Met een capaciteit van 2500 man wordt het verreweg de grootste locatie met een 24-uursvergunning in Amsterdam.

“We zijn ontzettend blij,” vertelt clubmanager Bruno Hartmann van Nachtlab. De organisatie beheert de Elementenstraat, met daarbij ook studio’s en kantoorruimtes voor danceorganisaties. Ze programmeren de grote zaal niet alleen zelf, maar verhuren hem vooral ook aan externe promoters. “De feesten en kantoorruimtes kunnen niet zonder elkaar bestaan. Waarom we een 24-uursvergunning nodig hadden? We hebben nu slechts een aantal vrijstellingen per jaar, maar daar hebben we niet genoeg aan. Er zijn veel promoters die langer door willen gaan dan vijf uur. Als een festivalorganisator een afterparty wil organiseren, kunnen de bezoekers pas rond een uur ’s nachts in de Elementenstraat zijn. Dan moet je wel langer doorgaan dan vijf uur.”

Zoals gezegd wordt het de grootste locatie in Amsterdam met een 24-uursvergunning. “Een feest zo groot als Multigroove zie je niet bij andere locaties die nu 24 uur open kunnen zijn. Daarom kunnen we echt een aanvulling vormen op het huidige nachtleven in Amsterdam, en een volgende stap naar festivals en evenementen in de HMH.”

Ook voor de omwonenden is de 24-uursvergunning goed nieuws, denkt Hartmann. Als je om vijf uur ’s nachts – de huidige eindtijd voor evenementen in de Elementenstraat – alle bezoekers op straat moet zetten, kan dat voor overlast zorgen. “Veel mensen komen met het openbaar vervoer, maar de metro rijdt pas vanaf kwart voor zeven weer. Ze staan dan nog een uur buiten in de kou, als je dat met 2500 bezoekers doet, dat kan toch eigenlijk niet? De vergunning is broodnodig.” Het is nog onduidelijk wanneer ze voor het eerst gebruik kunnen maken van de vergunning.

De andere locatie die een 24-uursvergunning krijgt, Ven Amsterdam, is geen club, vertelt Mirik Milan, maar een transformatie van het voormalig KPN Complex bij Sloterdijk dat begin 2017 moet openen: “Het is een gigantisch gebouw met 42.000 vierkante meter kantoorruimte. Daar komt een groot designhotel in, longstay-appartementen, een rooftopbar, restaurant, maar ook een 24-uursfitness en spa. Je moet het zo zien: in 2013 werden voor het eerst 24-uursvergunningen ingevoerd, en het plan van aanpak was destijds niet alleen om een levendiger nachtleven te creëren, maar ook een 24-uursdynamiek in de stad te voeden. Het nachtleven kan een aanjager zijn van gebiedsontwikkeling, in die lijn moet je Ven Amsterdam zien. Het gaat niet alleen om langer feesten, maar om multifunctionele gebouwen.”

De andere locaties in Amsterdam die al een 24-uursvergunning hebben zijn de Tolhuistuin, De Overkant, A’dam Toren, De School, DOKA, De Koning Party Events en Radion. “We hopen dat we de komende jaren nog meer vergunningen kunnen vergeven”, zegt Milan. “In 2013 hebben we met de burgemeester en de gemeenteraad afgesproken in de eerste vijf jaar tien vergunningen te geven, en na vijf jaar opnieuw te evalueren. In die vijf jaar zijn ondernemers steeds creatiever geworden en snappen ze steeds beter wat een verrijking is voor de stad en wat past binnen de structuur van de 24-uursvergunning. We ontvingen in de afgelopen ronde wel tien plannen die een vergunning verdienden, dus ik baalde dat we er maar twee konden geven. Als het aan ons ligt, gaan we begin 2017 weer rond de tafel zitten om het aantal mogelijke vergunningen uit te breiden.”