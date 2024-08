26 gemeentes willen meedoen aan de wietproef

Het experiment met legale wietteelt hangt al anderhalf jaar als een dikke wolk haze boven onze hoofden, maar het moment dat we echt high kunnen worden van staatswiet laat op zich wachten.



In oktober 2017 spraken de regeringspartijen in hun regeerakkoord af dat er een proef moet komen met door de overheid gereguleerde wietteelt. Dat experiment moet het begin van het einde zijn van het debiele beleid waarbij de verkoop van wiet wel mag, maar het bevoorraden van de coffeeshops die die wiet verkopen niet.

Het probleem van de wietproef was alleen dat de overheid zoveel voorwaarden aan deelname stelt, dat veel gemeenten het niet zien zitten om mee te doen. De gemeenten – en niet de coffeeshops – gaan daarover omdat een van de voorwaarden is dat alle coffeeshops in een gemeente meedoen.

De inschrijftermijn voor gemeenten liep afgelopen maandag af. Vandaag schreef minister Bruins van Volksgezondheid (die samen met de minister van Justitie het experiment moet opzetten) dat 26 gemeenten zich voor de proef hebben aangemeld.

Vera Bergkamp van D66, die bekendstaat als iemand die vaker pleit voor soepelere drugsregels, noemde dat op Twitter “heel mooi” nieuws.

Maar liefst 26 gemeenten willen meedoen met de #wietexperimenten #wietproef. Heel mooi! Dat is een kwart van de gemeenten met een coffeeshop! pic.twitter.com/R5HD8hf1aV — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) June 13, 2019

Het is waar dat ongeveer een kwart van de gemeenten met minstens een coffeeshop mee wil doen aan de proef, maar het is ook wel een beetje een creatieve interpretatie van de feiten. De grote gemeenten, met veel coffeeshops, doen namelijk sowieso niet mee. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (met z’n drieën goed voor bijna de helft van alle shops in Nederland) doen niet mee, omdat ze de opzet van de proef onwerkbaar vinden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat uit de 26 gemeenten die zich nu hebben aangemeld, er 5 worden gekozen, waar vervolgens de proef daadwerkelijk uitgevoerd moet gaan worden. Of dat echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. Vanwege al het gedoe rondom de totstandkoming van de proef duurt het opzetten nu al zo lang, dat de proef pas in 2021 van start kan gaan. Tegen die tijd zijn er alweer Tweede Kamerverkiezingen geweest, en dat zou zomaar gevolgen kunnen hebben voor de wietproef. Het is niet ondenkbaar dat bij de onderhandelingen voor de volgende kabinetsformatie de plannen voor de wietproef worden uitgesteld, of zelfs helemaal de papierversnipperaar ingaan. Tot die tijd zit er niets anders op dan afwachten, en illegale wiet van de coffeeshop roken.