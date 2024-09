2Pac had het in 1992 al over Donald Trump en inkomensongelijkheid

Screenshot via MTV News​​

Inkomensongelijkheid. Eerlijke economische kansen. Donald Trump.

Je denkt al snel dat het over de Amerikaanse verkiezingen gaat als je de bovenstaande dingen leest. Maar 2Pac sprak er al in 1992 over. In een ongepubliceerd interview met MTV News zegt 2Pac dat hij vindt dat de algehele hebzucht en individualisme een negatief effect hebben op het land, en hij noemt Donald Trump als reden.

“Op scholen, in het bedrijfsleven, overal wordt er gevraagd: wil je succesvol zijn? Wil je net als Trump zijn? Dan is het graaien, duwen, trappen en verpletteren. Dat is hoe het gaat.”

Later vertelt hij over het grote verschil tussen rijk en arm, en windt hij zich op over het feit dat er mensen zijn die enorm veel te besteden hebben, terwijl er nog steeds mensen zijn die geen geld hebben voor hun basisbehoeften. “Het kan niet dat mensen vliegtuigen bezitten terwijl andere mensen niet eens een huis hebben,”zegt hij. Om later toe te voegen:”Dit zijn de mensen die beloond worden met onderscheidingen, deze miljonairs. Hoe kan dat? Dat zij zo rijk zijn terwijl er nog zoveel armoede is, bewijst hoe inhumaan ze zijn.” Als oplossing roept hij op om bescheiden te leven. Dit fragment bewijst vooral hoe ontzettend slim en vooruitziend 2Pac was, al helemaal omdat hij pas 21 was toen het interview werd opgenomen. Bekijk het volledige interview bij MTV News​.