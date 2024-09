De manager van 3 Doors Down zegt dat de leden een conservatieve blik hebben op klassieke onderwerpen als religie en wapens. De 54-jarige Angus Vail vertelt onze collega’s van Vice Nieuw-Zeeland ook dat de bandleden goede jongens zijn uit Mississippi en Alabama, en uit conservatieve families komen. Ze hebben op allebei de inauguraties van Bush gespeeld, dus ja: ze staan overduidelijk op de conservatieve radar.

Angus Vail. Beeld via YouTube.

De hardrockband uit Mississippi heeft enorm veel kritiek gekregen toen ze bekendmaakten dat ze gingen spelen op Trumps “Make America Great Again!”-openingsfeestje. Maar ondanks het getroll op Twitter is de band vastbesloten om op te treden.

Vail laat weten dat hij het niet eens is met de politieke standpunten van de band, maar dat ze de kritiek niet per se als iets negatiefs zien. ”Als je het al zestien jaar volhoudt in de rockwereld, en opeens wordt een grote groep mensen op Twitter boos, is het meer: oh, dit is goed voor ons. Hoe meer liberalen zich opwinden, hoe groter de steun van de conservatieven. Huilen ze zichzelf in slaap? Natuurlijk niet.”

Lees het hele interview hier.