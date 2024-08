400 euro over? Dan kun je nu een huis kopen in Japan

Ben je er helemaal klaar mee om in een grote stad te wonen, bijvoorbeeld omdat je je nog altijd het schompes betaalt voor een hok waar je net een bed en een tafel in kwijt kunt? Dan zou je kunnen overwegen om buiten de stad te gaan wonen. Of überhaupt niet meer in Nederland. Japan is wat dat betreft misschien wel een uitkomst.

In Japan staan nu namelijk huizen te koop voor zo’n 385 euro – een bedrag dat in de Randstad makkelijk elke maand weer in grijpgrage verhuurdershandjes verdwijnt, in ruil voor een bescheiden ruimte. Maar aan de andere kant van de wereld betaal je dat dus gewoon één keer, en dan heb je een heel huis van en voor jezelf.

Hoe dit komt? De Japanse bevolking krimpt ontzettend snel, waardoor er steeds meer huizen leeg komen te staan, die de lokale overheden maar al te graag willen vullen.

Om mensen naar hun slinkende gemeenten te lokken, hebben ze de afgelopen jaren miljoenen uitgegeven aan enovatiesubsidies, bestemmingsplannen versoepeld en soms zelfs oude huisjes gratis weggegeven. En aangezien mensen sinds de pandemie meer thuis zijn gaan werken, zijn ruime huizen buiten de stad alleen nog maar aantrekkelijker geworden, vooral in vergelijking met krappe stadswoninkjes.

“Er zijn al wat buitenlanders geweest die interesse hebben getoond in de leegstaande woningen,” zegt Kenji Nishimaki, een emigratie- en vestigingsadviseur die op het stadhuis van Nagano werkt en subsidies geeft aan mensen die een ‘akiya’ kopen, zoals deze leegstaande woningen in Japan genoemd worden.

Een traditioneel Japans huis in Nagano dat te koop staat voor 65.000 yen (490 euro). Foto met dank aan de akiya-database van Nagano.

Volgens overheidsgegevens zijn er vorig jaar 361.091 mensen vanuit Groot-Tokio naar de voorsteden getrokken – een stijging van 2,56 procent ten opzichte van 2019.

Nagano ligt ook relatief dicht bij Tokio, wat het volgens Nishimaki al helemaal een fijne woonplek maakt. “Je hebt zowel de stad als het platteland. Er gaat een shinkansen (een hogesnelheidslijn) naar de stad, waarmee je in ongeveer anderhalf uur in Tokio bent,” zegt hij. “En de natuur is ook schitterend.”

Volgens huisvestingsgegevens uit 2018 waren er toen 8 miljoen akiya buiten de steden – 3,2 procent meer dan in 2013. Deze woningen bleven meestal leegstaan nadat de eigenaar overleed of de bewoners verhuisden. En aangezien de bevolking van Japan slinkt en steeds meer mensen in de stad gaan wonen, neemt die leegte alleen nog maar verder toe. Om die te vullen heeft de gemeente Nagano vijf jaar geleden een website gelanceerd waarop deze akiya’s worden aangeprezen, onder het mom van: kom gezellig hier wonen!

Op de site staan verschillende financiële voordelen om er een huis te kopen: de stad kan tot wel 500.000 yen (3800 euro) subsidie geven om huizen in het grootstedelijke gedeelte te laten renoveren, en tot een miljoen yen (7600 euro) om de huizen daarbuiten op te knappen.

Voor 80.000 yen (600 euro) kun je een ruim huis in traditionele Japanse stijl krijgen, met acht kamers, een recent gerenoveerde badkamer en een balkon met uitzicht op de weelderige bergen.

Het uitzicht van een van de leegstaande woningen in Nagoya. Foto met dank aan de akiya-database van Nagano.

Voor 50.000 yen (380 euro) krijg je een huis met een grote tuin en zeven kamers, vanwaar je uit kunt kijken op de rijstvelden. Ook heeft het huis een ruime badkamer in Japanse stijl.

Het verkopen van huizen in landelijke gebieden is iets wat steeds meer voorkomt in landen waar veel vergrijzing is. In 2008 begon het Italiaanse dorpje Salemi op Sicilië zelfs vervallen huizen te verkopen voor een euro per stuk. De toenmalige burgemeester Vittorio Sgarbi dacht daarmee bewoners te lokken naar zijn almaar leger wordende gemeente.

Biccari, een dorp in het zuidoosten van Italië, besloot eerder dit jaar hetzelfde te doen. En voor slechts 7500 euro kun je daar een volledig gerenoveerd huis kopen. Burgemeester Gianfilippo Mignogna zei tegen CNN dat ontvolking “een open wond” is.

