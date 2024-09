5 dingen tijdens Museumnacht waar je niet voor in de motregen hoeft te staan

Deze zaterdag is het Museumnacht en openen zo’n beetje alle Amsterdamse musea voor één nacht hun deuren. Met 56 deelnemende locaties wordt het de grootste editie ooit – en wellicht wel de drukste.

Wij willen natuurlijk niks liever dan je behoeden voor een avond lang in de rij staan bij de gebruikelijke vier – Artis, NEMO, Stedelijk, Van Gogh – met in motregen gedrenkte lokken en natte sokken. Niks is zo vervelend als natte sokken. Daarom spitten we het programma alvast even voor je door op zoek naar vijf locaties die hoog scoren op leukheid en laag op mensenmassa’s. Niet doorvertellen, hè.

Wie: Kamiel Rongen en Mediamatic

Wat: Plassend kijken naar de audiovisuele installatie Pure Gold.

Waar: 17:00 – 02:00 uur, Mediamatic

Waarom: Omdat je gaandeweg de avond toch wel minstens één keer moet pissen – en dan net zo goed naar iets tofs kunt kijken. De audiovisuele installatie Pure Gold voorziet je van een muziekje en hypnotiserende visuals tijdens het plassen. Het werk bestaat uit vijf verschillende video’s, die op de vijf ramen aan de voorgevel van de Mediamatic Biotoop worden geprojecteerd. Wanneer de nood hoog is, kun je plaatsnemen achter een van de vijf urinoirs en je volledig onderdompelen in het rustgevende waterballet, die Rongen trouwens maakte met zijn eigen urine. Ook fijn om te weten: alle opgevangen urine gaat naar een goed doel – het bemesten van de planten in de Biotoop van Mediamatic. Loop daarna ook nog bij Mediamatic naar binnen om varkensharten te tatoeëren en te ‘smell-daten’ op basis van feromonen.

Wie: Kor Klompsma

Wat: Kijken naar een man die met haken aan het plafond hangt.

Waar: 22:00 – 22:30 uur, Arti et Amicitiae

Waarom: Om te testen of je maag tegen een stootje kan. Kor Klompsma doet aan body suspension; met behulp van haken en touwen laat hij zijn lijf boven de grond zweven. Een inheems-Amerikaanse techniek die richt op de scheiding tussen lichaam en geest. Wees er vanaf 19 uur bij om de bloedstollende voorbereidingen te volgen door een semi-transparant gordijn. En als je er dan toch bent: neem dan ook even een kijkje bij de interactieve apocalyptische kunstwerken van Rob Voerman en de film over een gesprek tussen een jonge man en een neanderthaler.

Wie: De mensen van Architectuurcentrum Amsterdam

Wat: Een architectonische skatetour langs het Oosterdok

Waar: 19:00 – 21:30 uur, ARCAM

Waarom: Omdat dit waarschijnlijk de vermakelijkste dertig minuten cardio van je leven gaat worden. Het Architectuurcentrum Amsterdam viert op Museumnacht zijn dertigjarige bestaan met een rondleiding op rolletjes en een kek retrofeestje. Tijdens de skatetour kun je al rollende loeren naar de architectonische hoogstandjes langs het Oosterdok, zoals (de rij voor) NEMO, Sea Palace en het Scheepvaartmuseum. En als je daarna nog niet uitgeblust bent kun je gewoon vrolijk verdergaan op rolschaatsen tijdens de rollerdisco.

Wie: De mensen van Waag Society

Wat: De wondere wereld van een DIY-gezondheidskliniek waarin de maakbaarheid van de mens centraal staat.

Waar: 19:00 – 2:00 uur, Waag Society

Waarom: Omdat het je een stukje sexyer, socialer en fitter belooft te maken. Deze DIY Healthcare Clinic beschikt over allerlei trucjes en snufjes waarmee je de weg naar een nóg betere versie van jezelf kunt hacken. Loop eerst even langs de incheckbalie voor een DNA-swap en een snelle bodycheck om te zien naar welke behandeling jouw lijf snakt. Hierna kun je helemaal los in het lab; gooi een shotje spirulina achterover, train je hersenen op stressvolle situaties, maak antibiotica uit tulpenbollen, ontwerp je eigen vingerspalk (en laat ‘m daarna 3D-printen) of bezoek de drogisterij voor een kombucha-gezichtsmasker. Na afloop krijg je ook nog een souvenir mee naar huis: je eigen gescheiden DNA. Leuk voor onder een glazen stolp op je nachtkastje, of zo.

Wie: Twee geneeskundestudenten

Wat: Voelen aan de botten van allerlei dieren.

Waar: 20:00 – 23:00 uur, Museum Vrolik

Waarom: Omdat het leven te kort is om alleen maar naar vrolijke dingen te kijken. Tijdens Museumnacht staat er bij het toch al lugubere maar geweldig fascinerende Museum Vrolik een pakketje met dierlijke botten en een stoel voor je klaar. Onder toeziend oog van ‘de bottenjongens’ kun jij voor collectiebeheerder spelen en voelen aan de botten van diverse dieren. Als je ziekelijk benieuwd bent naar hoe zo’n schedel aanvoelt en wil weten hoe dierenbotten verschillen met die van jezelf: pak dan de 54 naar Holendrecht en je zit gebeiteld.

Museumnacht vindt plaats op zaterdag 5 november van 19:00 tot 6:00 uur.

Tip: In de Museumnacht-app vind je een druktemeter die aangeeft hoeveel mensen er ongeveer in de rij staan. Als je de app downloadt, krijg je ook een gratis museumkaartje voor later.