Vijf kunstdingen om dit weekend je bed voor uit te komen

Uit de collectie ‘Auto Zwembad’, Frank Schallmaier, via

1. De Dag van de Beeldverzamelaar

Wat gebeurt er als je niet alleen kunstenaars maar IEDEREEN mee laat doen aan een serie fotocollecties? Juist, dan krijg je de beste beelden die je maar kunt bedenken. Van een fotoserie over auto’s die om onverklaarbare redenen in het zwembad zijn beland tot mensen die zichzelf bij het verkopen van hun spiegel per ongeluk op de foto zetten: online kunstproject Beeldjagers weet het normale tot kunst te verheffen. Deze zaterdag worden de allermooiste beeldverzamelingen gevierd in het Chassé Theater in Breda tijdens de Dag van de Beeldverzamelaar. Ga dat zien.

Videos by VICE

Waar: Chassé Theater, Breda

Wanneer: Vanmiddag van 14:00 tot 17:00

TodaysArt 2016 poster, via

2. TodaysArt

In Den Haag tref je dit weekend een kunstzinnig walhalla aan met TodaysArt, een jaarlijks kunstfestival dat zich inmiddels onmisbaar heeft gemaakt. Er is videokunst. Er is lichtkunst. Er zijn performances. En lezingen. En mocht je door die overdaad nu even niet weten waar je precies moet beginnen, dan kun je bij ons terecht. Wij hebben ons huiswerk namelijk voor je gedaan en alvast een route voor je uitgestippeld.

Waar: Diverse culturele instellingen in Den Haag

Wanneer: 23 en 24 september

Een foto die is geplaatst door Iris Duvekot (@irisduvekot) op 22 Sep 2016 om 9:47 PDT

3. Unseen Photo Fair

Sinds gisteren is de Unseen Photo Fair in volle gang, en dat betekent 52 zeer gerenommeerde fotografen van over de hele wereld in de Westergasfabriek in Amsterdam. Op de foto hierboven zie je een goede sfeerimpressie daarvan. Indrukwekkend, niet? De foto’s ter plaatse zijn nog veel indrukwekkender. Bekijk hier alvast een online voorproefje van alle exposerende fotografen.

Waar: Westergasfabriek, Amsterdam

Wanneer: 23, 24 en 25 september

Een foto die is geplaatst door OFFF By Night – Antwerp (@offfbynight) op 17 Jul 2016 om 8:55 PDT

4. OFFF By Night Antwerp

Oké, de naam is wat raar, maar dat heeft het festival niet verhinderd uit te groeien tot een van de grootste designfestivals van heel Europa. Normaal gesproken vindt OFFF in Barcelona plaats, maar nu is Antwerpen zijn eigen versie begonnen: OFFF By Night. Tijdens het festival geven internationale sprekers hun visie op de huidige staat van design (en de toekomst daarvan). Neerlands trots Lernert & Sander zullen ook een praatje houden. Tegelijkertijd met deze programmering zijn er vraaggesprekken met ontwerpers en stands met demo’s en workshops. Mocht je in de buurt zijn, ga dan even langs.

Waar: Parkloods, Antwerpen

Wanneer: Vanavond van 17:00 tot middernacht

Beeld via

5. Geen Daden Maar Woorden

Met zo’n titel (en slogan) ben je eigenlijk al binnen. Geen Daden Maar Woorden stuurt je op een literaire reis via tien verschillende locaties rond het Deliplein in Rotterdam. Met een programma vol spoken-word performers, dichters en schrijvers is het de bedoeling dat die boekenwurm in je, die weggezonken letterlust, weer boven water komt. Ga je vanavond al, dan vind je ook de vage beats, zoals de slogan belooft.

Waar: Verschillende locaties rondom het Deliplein, Rotterdam

Wanneer: 24 en 25 september