5 kunstdingen die je dit weekend niet mag missen

1. Levi van Veluw’s The Monolith

Een van Nederlands meest ongrijpbare kunstenaars komt dit weekend naar Amsterdam. Het is nog niet helemaal duidelijk wat we gaan zien van de – inmiddels internationaal bekende – kunstenaar. Maar dat is ook precies wat Van Veluw wil. Bij zijn vorige expositie in het Marres in Maastricht werd er immers niets aangekondigd, en het publiek mocht in het museum ook geen foto’s of video’s maken. Later bleek dat Van Veluw een enorme ruimte had omgetoverd tot een soort mysterieuze kelders met overal vreemde geometrische figuren in grote zwarte kasten. Ook deze keer ontbreekt de geheimzinnigheid niet, zo blijkt uit ons interview met Van Veluw. Het zorgt alleen maar voor hogere verwachtingen.

Waar: Galerie Ron Mandos

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 29 oktober 2016

2. Brussels Gallery Weekend

Ook onze zuiderburen timmeren ondertussen noest verder aan de culturele weg. Brussel viert dit weekend namelijk de opening van zijn nieuwe culturele seizoen met het Brussels Gallery Weekend. Meer dan dertig culturele instellingen openen een nieuwe expositie of organiseren speciale events. Een tip van ons: de expositie van Paul McCarthy (nee, niet de Beatle). Bovenstaand werk hoort daarbij. Mocht je – als Nederlander – nog twijfelen over wanneer je nou een weekendje naar Brussel zou gaan, dan zouden wij dus zeggen: nu. Voor de Belgen onder ons is er eigenlijk sowieso geen excuus om niet te gaan. Alléz!

Waar: Diverse culturele instellingen in Brussel

Wanneer: Vanaf afgelopen donderdag t/m morgen

3. Pride Photo Award 2016

De Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor foto’s over LGBTQ-kwesties en genderdiversiteit. De Turkse Akın Çeliktaş won de wedstrijd met zijn foto van de verboden gaypride in Istanbul op 26 juni dit jaar (die je hierboven ziet). Hij krijgt volgende week zijn prijs uitgereikt, maar de Oude Kerk stelt dit weekend al een selectie van de inzendingen tentoon.

Waar: Oude Kerk, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 16 oktober

4. Langs de Oevers van de Yangtze

Mocht je de serie nog niet op tv gezien hebben: voor de fotoserie Ontmoetingen langs de Yangtze reisde fotograaf en documentairemaker Ruben Terlou van Shanghai naar Tibet, door de Yangtze-rivier te volgen. Tijdens die reis maakte hij niet alleen zes afleveringen voor de VPRO, maar ook een indrukwekkende fotoserie, die je dit weekend voor de allerlaatste keer als grote prints aan de muur kan bewonderen.

Waar: Museum Hilversum, Hilversum

Wanneer: Vanaf 4 augustus t/m morgen

5. Ontroerwoud

Het Ontroerwoud van Wim Vonk ziet er op het eerste gezicht uit als een soort uit de hand gelopen vlooienmarkt. Maar als je wat langer kijkt, ontdek je dat er wel degelijk een visie achter zit. Het is alleen nog niet helemaal duidelijk welke visie precies. Een spullen-oerwoud, maar wel volgens een bepaalde manier gerangschikt en georganiseerd. We spraken eerder met hem en toen vertelde hij dat hij juist wil dat de bezoekers zelf hun gedachtes formuleren. Bijzonder aan het werk is dat het zelfs nu nog, tijdens de expositie, steeds door Vonk aangepast zal worden. En daarmee zal hij pas stoppen als de expositie ook stopt. Zo kan het zijn dat je dit weekend een ander soort wereld ziet dan volgend weekend. Vonk heeft zelfs bevriende kunstenaars gevraagd om zich vrij te voelen dingen aan te passen en te veranderen. Dat is pas moderne kunst, jongens.

Waar: CBK, Amsterdam

Wanneer: Vanaf afgelopen donderdag t/m 22 oktober