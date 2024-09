5 kunstdingen die je dit weekend niet mag missen

1. Ai Weiwei’s #SafePassage

Ai Weiwei, een van ’s werelds meest beroemde en beruchte kunstenaars is in ons land met de expositie #SafePassage. Ai is langer begaan met het lot van de vluchtelingen en bracht eerder tijd door in verschillende opvangcentra rond de Middellandse Zee. Naast een aantal scultpuren en films beplakte de kunstenaar alle muren van de expositieruimtes met foto’s van vluchtelingen die hij destijds ontmoette; slachtoffers van hij zelf “de grootste en meest beschamende humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog” noemt.

Waar: Foam, Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m 7 december

Een foto die is geplaatst door BredaPhoto Festival (@breda_photo) op 5 Jun 2016 om 12:27 PDT

2. BredaPhoto 2016

Als je cultuur hoort, dan denk je misschien niet direct Breda, maar nu is daar echt alle reden toe. Dit weekend vindt namelijk BredaPhoto 2016 plaats en kun je in het centrum van de stad het werk bewonderen van zo’n zeventig fotografen uit binnen- en buitenland. En daarmee bedoelen we niet een paar musea, maar ook gewoon op straat, op grote billboards. Naast beroemde fotografen vind je er ook opkomend talent in een speciale wedstrijd onder fotografiestudenten. Het thema van dit jaar is ‘YOU’, waarbij gekeken wordt naar individualiteit en de mogelijkheid om jezelf te redden in deze wereld.

Waar: Diverse musea en pleinen in Breda, met de Stadsgalerij als festivalhart

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m 30 oktober

Een foto die is geplaatst door Photo Booth Artistique (@lettervlucht) op 31 Aug 2016 om 5:32 PDT

3. Nacht van de Poëzie

Vannacht vindt in TivoliVredenburg in Utrecht de 34ste Nacht van de Poëzie plaats: een avond waarbij twintig bekende en opkomende dichters je omver gaan blazen met hun poëzie, dichtkunst en rijmerlarij. Althans, dat hopen we. De avond duurt van 20:00 tot 3:00 uur ’s nachts, wat neerkomt op zeven uur dichtkunst, maar gelukkig is er ook muziek en zijn er theatervoorstelling. Ben je dus wel in om een nacht de taal te verkennen? Dit is je kans.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: Vanavond van 20:00 tot 03:00

Een foto die is geplaatst door EYE Filmmuseum (@eye_film) op 6 Sep 2016 om 6:00 PDT

4. Celluloid

Celluloid, weet je nog wat dat is? Ik heb het zelf nooit in mijn leven meegemaakt maar iedereen herkent de dunne (en lichtontvlambare!) stroken. Voor EYE’s nieuwe tentoonstelling Celluloid ontwikkelde een aantal internationale filmkunstenaars een gezonde obsessie voor het vroegere filmformaat. Aan de hand van tientallen oude en nieuw geproduceerde films in 16mm- en 35mm-film proberen ze dichter bij de waarde van dat oude videoformaat te komen, en te kijken hoe die nu nog steeds waarde kan hebben. Naast de films zijn er ook sculpturen en foto’s te zien. Een tip voor de kunstkijker die tegelijkertijd z’n rust zoekt in het weekend. Hier, in de donkere kamers van EYE, vind je beiden.

Waar: EYE, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 8 januari 2017

Notion Motion, Olafur Eliasson, via

5. Olafur Eliassons Notion Motion (laatste kans)

Nog het vermelden waard: dit weekend is je laatste kans om Olafur Eliassons Notion Motion te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Eliasson maakte een natuurkunstwerk met water als belangrijkste thema, en dat ziet er op foto’s al ontzettend gaaf uit. Mis die kans dus niet.