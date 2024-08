5 overduidelijke problemen met het AI “gaydar”-onderzoek

Just because it uses math, doesn’t make it science. Dat is het basisprobleem van een onderzoek waarin een AI zogezegd bijna zeker kan bepalen of je hetero of homo bent op basis van een foto. Iedereen schreef er over. En ook wij deden dat deze week.

Er zijn nochtans veel redenen om sceptisch te zijn over dit onderzoek, schrijft Greggor Mattson, hoofddocent Sociologie en directeur van de Gender-, Seksualiteits- en Feministische Studies aan de Oberlin College in Ohio, in eenpost op de Amerikaanse sociologieblog Scatterplot.

De problemen die hij aanhaalt, doen je afvragen: is deze studie überhaupt wel relevant? Dat hebben ze ook gemerkt bij het vakblad Journal of Personality and Social Psychology, waar de studie zou verschijnen. Eén van de redacteurs zei tegen The Outline: “De paper wordt nu herbekeken. Een ethisch onderzoek komt eraan, en zal binnen enkele weken verschijnen.”

