5 plekken waar je op de Museumnacht je creatieve honger kunt stillen

Deze zaterdag zullen dertigduizend mensen meer dan vijftig musea bezoeken tijdens de achttiende Museumnacht Amsterdam. Sinds vorig jaar zet de organisatie zich extra hard in om jouw kennis over eten te vergroten en je maag te vullen. Handig, want dan sneuvel je niet halverwege de avond laveloos in de rij voor Artis.



Het aanbod is immens, de rijen lijken soms eindeloos en keuzestress is groot. Daarom hebben wij het programma voor je doorgespit en vertellen we je welke locaties de leukste eetprogramma’s hebben. En onthoud: het is belangrijk om goed te eten tijdens de Museumnacht, dus kun je net zo goed je hele Museumnacht om eten laten draaien.

Squirten als dessert

Waar: Mediamatic

Activist Isabelle Griffioen wil het taboe op squirtende vrouwen doorbreken tijdens de Museumnacht. Want dat gebeurt niet alleen in pornofilms en in ‘het echte leven’ komt het ook heus voor. In vrouwenejaculaat zit suiker en je kunt het dus zien als het toetje van je vrijpartij. Chef Louis Verlaan heeft daarom een dessert ontwikkeld dat gebaseerd is op de smaak van squirtsel. Verwacht iets heel erg likbaars, met exotisch fruit en een beetje alcohol. Kosten: € 2,50 voor een squirtdessert en € 9,- voor een trio van wilde oesters, bio-frisdrank en het squirtdessert.

Tijd: 19.00 – 02.00.

Turkse keuken – er is meer dan döner kebab

Waar: ISN Fatih Moskee

In deze moskee aan de Rozengracht word je ontvangen met melk en dadels. De profeet Mohammed heeft gezegd dat dit de manier is om gasten goed te verwelkomen. Het Arabische woord voor dadel betekent ook respect. Proef in de moskee ook zeker de wijnbladeren gevuld met rijst en kruiden (sarma) en het dunne deeg gevuld met gehakt en Turkse kaas (börek), twee gerechten waar nogal wat geduld voor nodig is om ze te maken. Dit laat zien dat de Turkse keuken zoveel meer is dan alleen die snelle döner kebab. De gerechten zijn thuis bereid door de bestuurders van de moskee en hun familie.

Tijd: 19.00 – 02.00.

Gold Coast Kitchen – Ghana op je bord

Waar: Imagine IC

Alleen al voor het eten is de Bijlmer zaterdag het bezoeken waard. Bij Gold Coast eet je Ghanese gerechten van chef Sarah Bawuah-Caquah en haar man Ernest. De West-Afrikaanse keuken heeft islamitische, christelijke en koloniaal-Britse invloeden en tijdens de Museumnacht proef je die keukens terug in onder andere bananenbolletjes met peper, gegrilde kip, tonijnpasteitjes, kebab en Jolof-rijst. Alles is bereid met biologische ingrediënten en ook glutenvrij. Tijdens het eten luister je naar de verhalen van zes inwoners van Zuidoost over hun geboorteland Ghana. Prijzen variëren tussen € 2,50 en € 3,50.

Tijd: 19.00 – 02.00 (kom op tijd, want op = op).

Sukru Sani

Waar: Stadsarchief Amsterdam

Verbreed je kennis over de koloniale suikerroute. Dr. Leo Balai vertelt over de geschiedenis van de suikerhandel en Jennifer Tosch van Black Heritage Tours laat je met een wandeling over de grachten zien hoe de sporen van de suikerroute nog steeds aanwezig zijn in Amsterdam. Maar er wordt niet alleen naar het verleden gekeken, de video-installatie ‘Pabrik Gula’ laat de hele avond portretten zien van fabrieksarbeiders uit hedendaagse Indonesische suikerfabrieken.

Tijd: geschiedenisles Dr. Leo Balai 19.30 – 20.30, tour Jennifer Tosch 9:30 – 20:15 / 21:30 – 22:15, video-installatie 20:30 – 2:00.

Maak je eigen matze

Waar: Joods Historisch Museum

Dit knapperige brood is ontstaan toen de joodse slaven moesten vluchten uit Egypte. Dit moest zo snel gebeuren, dat er geen tijd was om het deeg te laten rijzen. Tijdens de Museumnacht leer je meer over de geschiedenis van dit knapperige platbrood, bak je zelf matzes en eet je ze uiteraard op. Je spoelt het weg met cocktails van de Koosjere Cocktailbar.

Tijd: 19.00 – 02.00.

De Museumnacht vindt plaats op zaterdag 4 november van 19.00 tot 7.00 uur.