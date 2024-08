5 redenen waarom het protest tegen racisme en fascisme de aandacht verdient

Gisteren kwamen in het Westerpark mensen samen om tegen racisme en fascisme te demonstreren, in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. Fotograaf Bete van Meeuwen was er om de bijeenkomst vast te leggen, die, het zal weer eens niet, keurig en zonder aanhoudingen verliep. Dat de zaak voor meer gelijkwaardigheid onze progressieve aandacht verdient is geen verrassing, maar de demo van gisteren was extra prangend om alleen al de volgende vijf redenen.

1. De stickeractie van Vizier op Links

Op een dag dat er tegen racisme en fascisme werd geprotesteerd, plakten mensen stickers van ‘Vizier op Links’ bij de huizen van historicus en uitgesproken anti-racist Nadia Bouras. GroenLinks-man en uitgesproken anti-fascist Huub Bellemakers was twee weken geleden al aan de beurt. De mensen achter Twitter-account Vizier op Links deden het af als een ‘ludieke’ actie, maar wij spreken liever van ‘fascistische intimidatie door anonieme thunder-losers’. Voelen de fascisten zich gesterkt door de verkiezingsuitslag? Dat is hartstikke goed mogelijk, en waarschijnlijk. Dat brengt ons bij punt 2.

2. Het eclatante verkiezingssucces van extreemrechts

Door de ‘implosie’ van Forum voor Democratie eind vorig jaar werd duidelijk dat Thierry Baudet had beweerd dat-ie antisemitisch is, dat hij Joost Eerdmans een ongelofelijke sukkel vond en dat ze de fascistische memes-delende jongerenafdeling van de partij niet in het gareel kregen. Een deel van de partij liep weg en begon onder ‘Ja21’ opnieuw, en wat gebeurde er met Forum zelf? Die werd vorige week door de kiezer beloond met acht zetels. De nummer acht op de lijst schreef een roman waarin de ‘de vitaliteit en kracht’ werden opgehemeld die door het Derde Rijk werden ‘losgemaakt’, wat toch te denken geeft. (En dan hebben we het feit dat er mensen zijn die Wybren van Haga een geschikte leider vinden nog niet eens genoemd).

En dan de PVV. In het verkiezingsprogramma staat dat ze een ministerie voor De-islamisering willen invoeren. Groene Amsterdammer-redacteur en Twitteraar Jan Postma merkte op dat er tijdens de onderhandelingen voor de kabinetsformatie daadwerkelijk moet worden gesproken over het al dan niet deporteren van gelovigen. Als je het ons vraagt is dat in het geheel niet best.

3. Het verkiezingssucces van een partij waarvan de lijsttrekker voor etnisch profileren is en die deels verantwoordelijk was voor de racistische toeslagenaffaire

We hebben het hier al genoemd en noemen het hier nog eens: Mark Rutte zei in het Kamerdebat na de toeslagenaffaire dat hij persoonlijk niet tegen etnisch profileren is. Hij zei dit in het debat dat volgde op de racistische toeslagenaffaire, waarbij de Belastingdienst onder meer gericht het leven van mensen met dubbele nationaliteiten of ‘andere’ achternamen het leven zuur maakte. Zou het mogelijk zijn dat mensen de toeslagenaffaire minder belangrijk vinden door wie er zoal slachtoffer van zijn geworden? Hoe het ook zij: 35 zetels behaalde de VVD met de verkiezingen, dus er hebben meer dan 2 miljoen mensen op gestemd. Zijn dat dan allemaal, stuk voor stuk slechte mensen? Ja! Nee, geintje, dat niet, maar dat zo’n toeslagenaffaire zo weinig uitmaakt voor de kiezer is ergens ontluisterend. We zijn: ontluisterd.

4. De voortdurende schofferende behandeling van Sylvana Simons in media en daarbuiten

Een Instagrampost waarin RTL Nieuws vertelde dat Sylvana Simons met BIJ1 in de Tweede Kamer zou komen, kreeg dusdanig veel haatdragende en racistische reacties dat de redactie besloot om de mogelijkheid tot reageren uit te schakelen. De echo’s daarvan waren te voelen toen BBB-leider Caroline van der Plas in een bizarre, treurig onbeholpen aanval op Simons bij Jinek wanhopig zocht naar de juiste woorden om aan te geven dat ze het maar niks vond, wat zij deed. Wat o wat kon zij deze vrouw verwijten, deze vrouw die opkwam voor een kleine groep, ja wat, mensen? Ze kwam uit op het woord ‘links’. Zij vertegenwoordigde alleen ‘linkse’ mensen.

5 De voortdurende kansenongelijkheid die deels door je afkomst wordt bepaald

Met een migratie-achtergrond wordt je niveau lager ingeschat of wordt er gewoonweg minder van je verwacht. Uitzendbureaus zijn bereid te